Valhöll skrefi nær því að verða níutíu herbergja hótel Birgir Olgeirsson skrifar 14. október 2026 22:00 Áform um að breyta Valhöll í allt að níutíu herbergja hótel hafa fengið samþykki umhverfis- og skipulagsráðs. Málinu hefur verið vísað til borgarráðs. Vísir/Einar Árnason Áform um að breyta Valhöll við Háaleitisbraut í hótel með allt að níutíu herbergjum hafa fengið samþykki umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkur. Breytingunni á deiliskipulagi hefur verið vísað til borgarráðs. Valhöll hefur um áratugaskeið verið þekkt sem höfuðstöðvar Sjálfstæðisflokksins. Alva capital og flokkurinn undirrituðu kaupsamning um húsið í febrúar. Breytingin felur einnig í sér heimild til að bæta einni inndreginni hæð ofan á húsið. Þá verður heimilt að grafa frá því austanverðu til að hleypa birtu niður í kjallarann. Umsókn TÓ arkitekta um breytinguna var auglýst frá 15. maí til 26. júní. Athugasemdir bárust og samþykkti ráðið tillöguna í dag með breytingum sem koma fram í umsögn skipulagsfulltrúa frá 15. september. Ágreiningur um bílastæði Athugasemdir við áformin hafa meðal annars varðað eignarhald á sameiginlegri lóð, þinglýsta samninga og réttindi tengd bílastæðum. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar og Framsóknar leggja áherslu á að samþykkt skipulagsbreytingarinnar leysi ekki þann ágreining. Hún ákveði hvorki hver eigi stæðin né hver hafi rétt til að nota þau. Slíkar deilur verði að leysa milli viðkomandi aðila eða, eftir atvikum, fyrir dómstólum. Vilja verslun eða þjónustu á jarðhæð Fulltrúar Samfylkingarinnar eru jákvæðir gagnvart því að Valhöll fái nýtt hlutverk. Þeir gera ekki athugasemd við viðbótarhæðina, enda verði byggingarlist hússins varðveitt. Þeir leggja jafnframt áherslu á að jarðhæðin verði opin almenningi með verslun eða þjónustu sem glæddi götuna lífi. Samfylkingin telur bílastæðamál ekki eiga að stöðva verkefnið en segir þurfa að skýra hvernig stæðin verði samnýtt, tryggja réttindi annarra eigenda á reitnum og sjá fyrir öruggri aðkomu hópferðabíla og vöruflutninga. Skipulagsmál Reykjavík Ferðaþjónusta Mest lesið Óveður gengur yfir landið Innlent Ráðist inn í skóla og veist að nemendum eða starfsfólki Innlent Ekki lengur hægt að treysta island.is í blindni Innlent Undirbúa Litla spítalann við Háaleitisbraut Innlent Setja á ráðningarbann og lækka greiðslur til bæjarfulltrúa Innlent Litli spítalinn án samnings og ráðherra sér ekkert svigrúm Innlent Brösugleg byrjun hjá nýjum talsmanni Trumps Erlent Lentu í öldugangi við Reynisfjöru Innlent Deilur við Höllu eigi sér langa sögu Innlent Fjöldi hafi sagt upp og fleiri íhugi stöðu sína Innlent Fleiri fréttir Lentu í öldugangi við Reynisfjöru Skildu þýfið eftir á vettvangi í stolnum bíl Vandinn heimatilbúinn og vill sleppistæði Með gaddakúlu og sprautunálakylfu „Það væri mjög miður“ Litli spítalinn án samnings og ráðherra sér ekkert svigrúm Kallar 25 ára þak á verðtryggð lán sýndarmennsku Ráðist inn í skóla og veist að nemendum eða starfsfólki Óþolandi leyndarhyggja ríki um niðurstöður PISA-prófa Vill skýr viðbrögð við trassaskap í losunarmálum í lög Vilja hækka akstursgjald eldra fólks um allt að 163 prósent Aðeins talið sannað að Andri hafi beitt leigjandann ofbeldi Ekki lengur hægt að treysta island.is í blindni „Það andar ekki köldu á milli mín og neinna annarra“ Hreyfingin stærri en einstakar persónur Aftakaveður gengur yfir landið og búist við vegalokunum vegna ófærðar Setja á ráðningarbann og lækka greiðslur til bæjarfulltrúa Deilur við Höllu eigi sér langa sögu Inga vill áfram banna atvinnumannahnefaleika Vatnið finni sér leið í gegnum sprungur Bein útsending: Stormur við setningu ASÍ-þings „Útlit fyrir að þetta sé allt að ganga eftir“ Undirbúa Litla spítalann við Háaleitisbraut Tilkynnt um líkamsárás í miðbænum Óveður gengur yfir landið Kröfur sem einstaklingum er ómögulegt að uppfylla Vikan lengdist og auglýsingahlé urðu tíðari Heppin móðir á Suðurlandi vann 42 milljónir Hvetur verkalýðshreyfinguna til samstöðu Skuldar ekkert Sjá meira