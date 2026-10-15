Gular viðvaranir eru enn í gildi á Ströndum, Norðurlandi vestra, Norðurlandi eystra og Austurlandi. Veðurfræðingur segir veðrið að mestu leyti hafa gengið eftir en verið verra á sumum stöðum en spár gerðu ráð fyrir.
Gul viðvörun vegna norðanhríðar er í gildi til klukkan 7:00 á Ströndum og Norðurlandi vestra en þar má búast við norðan 13-18 m/s, snjókomu og versnandi færð. Vegir eru víða á óvissustigi en snjóþekja og éljagangur er á Holtavörðuheiði og unnið að mokstri.
Á Öxnadalsheiði er snjóþekja og hálka og þá er óvissustig á hringveginum um Ljósavatnsskarð, Fljótsheiði og Mývatnsöræfi. Þar gæti vegum verið lokað með stuttum fyrirvara en gul viðvörun er í gildi á Norðurlandi eystra til 10:00 og á Austurlandi að Glettingi til 11:00.
Birgir Örn Höskuldsson, veðurfræðingur hjá Veðurstofunni, segir veðrið ekki gengið niður á öllu landinu.
„Það versta er yfirstaðið en það er ennþá allhvöss eða hvöss norðvestanhátt og hríð á Norður- og Norðausturlandi. En það dregur úr bæði vindi og úrkomu í dag og við getum sagt að um hádegi verði komið sæmilega skaplegt veður á mestöllu landinu. Þó mun enn blása nokkuð á Suðausturlandi og Austfjörðum en eftir hádegi verður ekkert í gangi sem við erum að vara við,“ sagði Birgir í viðtali við fréttastofu nú á sjöunda tímanum.
Hann segir veðrið hafa í aðalatriðum verið í samræmi við spár en verra á sumum stöðum en menn bjuggust við.
„Til dæmis á Siglufirði. Það er alveg þekkt í þessari vindátt að það geti orðið býsna hviðótt en maður veit aldrei almennilega fyrirfram. Við getum sagt að veðrið, miðað við tjónið sem varð, hafi verið verra en við var búist.“
Þá segir hann að snjóalög muni sjást betur þegar birti.
„Á Vestfjörðum og á Norðurlandi er einhver snjór á láglendi en það mun náttúrulega sjást betur nú þegar birtir,“ segir Birgir Örn hjá Veðurstofunni.