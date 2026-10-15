Innlent

Sköpuðust að­stæður fyrir „snældu­vit­laust veður“ á Siglu­firði

Lovísa Arnardóttir og Telma Tómasson skrifa
Á Siglufirði var verðið einna verst í gær.
Á Siglufirði var verðið einna verst í gær. Landsbjörg

Jón Þór Víglundsson upplýsingafulltrúi Landsbjargar segir vel hafa gengið hjá björgunarsveitarfólki um land allt í gær þrátt fyrir annríki. Óveður gekk yfir landið og voru björgunarsveitir kallaðar út víða um land, til dæmis vegna gróðurhúss sem fauk á Hellu. Mesta tjónið varð þó líklega á Siglufirði þar sem hviður náðu allt að 55 metrum á sekúndu. Þök fuku af þremur húsum en engin slys urðu á fólki.

„Það var kannski mesti hvellurinn á Siglufirði en það var ansi hvasst á Húsavík líka og við sinntum þó nokkrum fokverkefnum þar,“ segir Jón Þór í samtali við fréttastofu.

Jón Þór segir að á Siglufirði hafi tugir verið við störf, sveitir af Tröllaskaga og niður í Eyjafjörð.

„Það var ansi bratt og tók á. Þegar heilu þökin lyftast af húsum og lenda við hliðina á þér þá gengur eitthvað á, það er alveg ljóst,“ segir hann og að það hafi skapast aðstæður fyrir „snælduvitlaust veður“.

Björgunarsveitarfólk við störf á Siglufirði í gær. Landsbjörg

Tré rifnaði upp við leikskóla

Hann segir ekki jafn hvasst hafa verið á Húsavík en þar hafi tré rifnað upp við leikskólann og þurfti að tryggja nokkrar byggingar svo ekki yrði tjón.

Hann segir nóttina hafa verið rólega og engin útköll í nótt.

„Það var aðeins í gærkvöldi verið að tryggja bát við höfn á Skagaströnd, en annars rólegt.“

Viðvaranir enn í gildi

Gular viðvaranir eru enn í gildi á Ströndum, Norðurlandi vestra, Norðurlandi eystra og Austurlandi. Veðurfræðingur segir veðrið að mestu leyti hafa gengið eftir en verið verra á sumum stöðum en spár gerðu ráð fyrir.

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