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miðvikudagur 14. október 2026
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Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
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Samkvæmislífið
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Tónlist
Menning
Ísland í dag
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Uppskriftir
Heilsa
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Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
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