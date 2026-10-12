Henda mat eftir tölvuárás á franskar verslanakeðjur Kjartan Kjartansson skrifar 12. október 2026 15:15 Verslanakeðjan Intermarché er á meðal þeirra sem varð fyrir árásinni. Hún er sögð beinst að Danfoss-kælum frá Danmörku. Vísir/Getty Töluvert magn af matvælum fór til spillis þegar tölvuárás slökkti á kælum stórra franskra matvöruverslanakeðja í dag. Franskar og evrópskar netöryggissveitir rannsaka árásina sem beindist að dönskum kælum. Bæði Intermarché og Cooperative, tvær af stærstu stórmarkaðskeðjum Frakklands, urðu fyrir barðinu á tölvuárásinni, að því er segir í frétt evrópska blaðsins Politico. Hundruð verslana urðu fyrir áhrifum af völdum hennar. Franskir fjölmiðlar segja að árásin hafi beinst að kælum frá danska framleiðandanum Danfoss. Skrifstofa Sébastiens Lecornu, forsætisráðherra Frakklands, segir að galli hafi fundist í hugbúnaði kælanna og að danskt fyrirtæki hafi verið látið vita af honum. Franska netöryggissveitin rannsakar nú árásina og nýtur liðsinnis annarra sveita frá Evrópusambandinu og fleiri ríkja sem kunna að hafa orðið fyrir árásinni. Tölvuárásir Frakkland Danmörk Mest lesið Dýpsta októberlægð í rúm sextíu ár í uppsiglingu Innlent Óveður í aðsigi: Líklegt að flug raskist Innlent Alls ekki á móti því að fólk hafi það gott Innlent Skaut konu sína, börn og barnabörn Erlent Hóta að stöðva vopnakaup fyrir Úkraínu Erlent Appelsínugular og gular viðvaranir gefnar út Veður Segir Bjarna hafa valið klæki og ófrið við Eflingu Innlent Akranes og Akureyri dæmi þar sem hættan sé raunveruleg Innlent Vonast til að leysa ráðgátuna um hvarf Ameliu Earhart Erlent Áminnti starfsmann spítalans fyrir að fletta upp sjúkraskrá konu Innlent Fleiri fréttir Henda mat eftir tölvuárás á franskar verslanakeðjur Gerðu húsleit hjá þingkonu sem Trump á sökótt við Verðlaunaðir fyrir að smíða hagstjórnartæki samtímans Skaut konu sína, börn og barnabörn Sektaður fyrir að geyma lík foreldranna í frysti í áratugi Hóta að stöðva vopnakaup fyrir Úkraínu Vonast til að leysa ráðgátuna um hvarf Ameliu Earhart Tígrisdýrið verður ekki aflífað Rússar ráðist á orkuinnviði þrátt fyrir yfirlýsingu Trumps Fær aukadag til stjórnarmyndunar Kom af fjöllum eftir tilkynningu Trump um orkuvopnahlé Nýtt flóð í Nepal hreif með sér brýr og hús Leó páfi á leið í aðgerð eftir að hnútur fannst á lunga Vara við því að fara um flugvelli í Sádí-Arabíu Tugir slösuðust vegna skýstróka á Sikiley Hútar sagðir ábyrgir fyrir árás á flugvöll Útskrifuð af sjúkrahúsi og send aftur í fangelsið Vill nýjan Úkraínuforseta Lést eftir árás tígrisdýrs í dýragarði Níu létust eftir skotárás Þrjú börn meðal fimmtán látinna í árás á íbúðarblokkir Áfall fyrir Evrópu og vestræna samvinnu Þúsundum gert að yfirgefa heimili sín vegna Isaias Bandaríkin fjárfesti í stríðsrekstri Pútíns Vance ætlar ekki að horfa á aftökuna í beinni Skrúðgangan bönnuð eftir tveggja vikna pattstöðu Trump samdi við Pútín um dísel Vance biðlar til ungra reiðra manna Ætla að „binda enda“ á stríðsglæpadómstól Skólum lokað eftir árásir og tíu handteknir vegna hótana Sjá meira