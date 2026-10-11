Erlent

Tígris­dýrið verður ekki af­lífað

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Dýragarðurinn var rýmdur í gær í viðbragðsáætlun í kjölfar atviksins. Myndin er úr safni og tengist fréttinni ekki beint.
Dýragarðurinn var rýmdur í gær í viðbragðsáætlun í kjölfar atviksins. Myndin er úr safni og tengist fréttinni ekki beint. Getty

Tígrisdýrið Altai sem varð manni að bana í dýragarði eftir að hann fór inn á afgirt svæði dýrsins í gær verður ekki aflífað.

Lögreglunni í Suður-Jórvíkurskíri á Englandi barst tilkynning um að maður hefði farið inn á afgirt svæði tígrisdýrs í dýragarðinum Yorkshire Wildlife Park í gær. Tígrisdýrið hafði ráðist á manninn og var hann úrskurðaður látinn á vettvangi.

Í yfirlýsingu frá garðinum segir að tígrisdýrið Altai sé heilt á húfi og muni ekki vera aflífað vegna atviksins. Garðinum hafi verið lokað í dag og starfsfólk fengið áfallahjálp.

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