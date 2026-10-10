Útskrifuð af sjúkrahúsi og send aftur í fangelsið Áróra L Davíðsdóttir skrifar 10. október 2026 21:52 „Mér líður eins og handleggurinn á mér sé að springa,“ hefur vitni eftir Christu Pike eftir að dregið var frá aftökuklefanum. AP Christa Pike, sem dæmd var til dauðarefsingar árið 1996, hefur verið útskrifuð af sjúkrahúsi í kjölfar misheppnaðrar aftöku sinnar í síðustu viku og send aftur í fangelsið sem hún hefur dvalið í síðastliðin 30 ár. Hin fimmtuga Pike lifði af tvær banvænar sprautur sem hún fékk á miðvikudaginn í síðustu viku í Tennessee í Bandaríkjunum. Hún komst aftur til meðvitundar á þriðjudaginn síðastliðinn en dvaldi á sjúkrahúsi þar til í dag. Sagt er að Pike standi frammi fyrir löngu bataferli verði ekki aftur reynt að taka hana af lífi. Lögmenn Pike hafa ítrekað farið fram á að dómi hennar verði breytt í lífstíðarfangelsi í kjölfar misheppnuðu aftökunnar. Enn er óljóst hver eftirmál þessa atviks muni vera enda sé hún fyrst fanga til þess að lifa af aftökutilraun sem þessa. Lögmenn Pike segja hana þakkláta viðbragðsaðilum og læknateymi fyrir umönnunina við þessar óvenjulegu aðstæður, að því er kemur fram í umfjöllun breska ríkisútvarpsins. Pike var dæmd til dauða fyrir aðkomu sína að morði á skólafélaga sínum. Pike var þá um átján ára þegar hún ásamt kærasta sínum pyntaði og drap Colleen Slemmer, sem þá var nítján ára. Pike var fyrsta konan sem átti að taka af lífi í Tennessee-ríki í yfir 200 ár. Enn hefur fangelsismálastofnun Tennessee ekki greint frá því hvers vegna aftakan hafi misheppnast. Bandaríkin Dauðarefsingar Erlend sakamál Mest lesið Áfall fyrir Evrópu og vestræna samvinnu Erlent Halla ætli að sölsa undir sig ASÍ Innlent Eldur í álverinu í Straumsvík Innlent „Vona nú bara að hann fari að jafna sig á tapinu“ Innlent Guðlaugur Þór villtist inn í myndver Innlent Segjast geta hafið framkvæmdir á morgun Innlent Vilja bílastæðin upp úr skotgröfunum Innlent Bandaríkin fjárfesti í stríðsrekstri Pútíns Erlent Á annað hundrað sektaðir Innlent Vill auka aðgengi að verkjalyfjum Innlent Fleiri fréttir Útskrifuð af sjúkrahúsi og send aftur í fangelsið Vill nýjan Úkraínuforseta Lést eftir árás tígrisdýrs í dýragarði Níu létust eftir skotárás Þrjú börn meðal fimmtán látinna í árás á íbúðarblokkir Áfall fyrir Evrópu og vestræna samvinnu Þúsundum gert að yfirgefa heimili sín vegna Isaias Bandaríkin fjárfesti í stríðsrekstri Pútíns Vance ætlar ekki að horfa á aftökuna í beinni Skrúðgangan bönnuð eftir tveggja vikna pattstöðu Trump samdi við Pútín um dísel Vance biðlar til ungra reiðra manna Ætla að „binda enda“ á stríðsglæpadómstól Skólum lokað eftir árásir og tíu handteknir vegna hótana Helsti herbloggari Rússlands handtekinn í Svartfjallalandi Fjárfesti í SpaceX og hóf svo átak sem gæti hagnast fyrirtækinu Navanethem Pillay hlaut friðarverðlaun Nóbels Bein útsending: Hver hlýtur friðarverðlaun Nóbels? Yfir sjötíu þúsund mótmæltu þrátt fyrir umbótatillögur Veðmál á sigur Navalnaju hrúgast inn Maður skotinn af fulltrúum ICE í New York Nærri því áttatíu borgarar liggja í valnum Ætla að streyma aftöku í beinni Vonar að Ísraelar hafni Netanjahú Tveir Lettar handteknir á breskri herstöð í nótt Máttu ekki leita hjá fyrrverandi prinsi vegna Epstein-tengsla Breskur hermaður ákærður fyrir njósnir Hættu við að ræða upplýsingafals undir þrýstingi frá Bandaríkjastjórn Segir í tísku að setja alþjóðasamfélagið ofar eigin þjóð Konan sem var borin út er látin Sjá meira