Leó páfi á leið í aðgerð eftir að hnútur fannst á lunga Smári Jökull Jónsson skrifar 11. október 2026 13:41 Leo páfi er 71 árs gamall og tók við sem páfi á síðsta ári. Vísir/AP Leó fjórtándi páfi hefur tilkynnt að hann þurfi að gangast undir aðgerð á Gemelli-sjúkrahúsinu í Róm eftir að hnútur fannst á lunga hans við læknisskoðun. Leó páfi, sem er 71 árs gamall, sagði að læknateymi hans teldi rétt að grípa inn í og að hann hefði samþykkt að gangast undir aðgerðina. Fullvissaði hann pílagríma um að meinið væri vel afmarkað og hefði greinst á byrjunarstigi. Matteo Bruni, talsmaður skrifstofu Páfastóls, sagði í samtali við fjölmiðla að áætlað væri að páfinn gengist undir aðgerð á fyrstu dögum næstu viku og að það tæki hann um það bil viku að jafna sig. Aðgerðin verður framkvæmd á Gemelli-sjúkrahúsinu í Rómarborg en þar var einmitt komið upp sérstakri páfasvítu í kjölfar misheppnaðrar morðtilraunar á Jóhannesi Páli II í maí árið 1981 og er hún enn í notkun í dag. Í færslu á samfélagsmiðlinum X lýsti Giorgia Meloni yfir samstöðu sinni við páfann og „þeirri raun sem biði hans á næstu dögum“. Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale e quella del Governo italiano per la prova che è chiamato ad affrontare nei prossimi giorni. La serenità e la tranquillità con cui ne ha parlato nell'Angelus di oggi ci rincuorano. Sono certa che anche il popolo italiano non farà mancare il proprio sostegno e il proprio affetto.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 11, 2026 Leó páfi, sem áður hét Robert Francis Prevost, tók við af Frans páfa í maí á síðasta ári. Hann er fyrsti Bandaríkjamaðurinn sem situr á páfastóli en hann var vígður til prests árið 1982 og starfaði árum saman sem trúboði í Perú. Í messu í dag staðfesti Leó að fyrirhuguð heimsókn hans til Úrúgvæ, Argentínu og Perú í nóvember yrði farin eins og til stóð. Ítalía Leó fjórtándi páfi Mest lesið Tugir slösuðust vegna skýstróka á Sikiley Erlent Telur núna sannað að fundin sé hin rétta Brattahlíð Eiríks rauða Innlent Vill auka aðgengi að verkjalyfjum Innlent Halla Gunnars svarar fyrir sig á Sprengisandi Innlent „Sólveig Anna virðist vera með mig algjörlega á heilanum“ Innlent Braust inn með hníf í annarri og hamar hinni Innlent Suðaustan stormur og gul viðvörun Veður Á annað hundrað sektaðir Innlent Vill nýjan Úkraínuforseta Erlent Vilja bílastæðin upp úr skotgröfunum Innlent Fleiri fréttir Leó páfi á leið í aðgerð eftir að hnútur fannst á lunga Vara við því að fara um flugvelli í Sádí-Arabíu Tugir slösuðust vegna skýstróka á Sikiley Hútar sagðir ábyrgir fyrir árás á flugvöll Útskrifuð af sjúkrahúsi og send aftur í fangelsið Vill nýjan Úkraínuforseta Lést eftir árás tígrisdýrs í dýragarði Níu létust eftir skotárás Þrjú börn meðal fimmtán látinna í árás á íbúðarblokkir Áfall fyrir Evrópu og vestræna samvinnu Þúsundum gert að yfirgefa heimili sín vegna Isaias Bandaríkin fjárfesti í stríðsrekstri Pútíns Vance ætlar ekki að horfa á aftökuna í beinni Skrúðgangan bönnuð eftir tveggja vikna pattstöðu Trump samdi við Pútín um dísel Vance biðlar til ungra reiðra manna Ætla að „binda enda“ á stríðsglæpadómstól Skólum lokað eftir árásir og tíu handteknir vegna hótana Helsti herbloggari Rússlands handtekinn í Svartfjallalandi Fjárfesti í SpaceX og hóf svo átak sem gæti hagnast fyrirtækinu Navanethem Pillay hlaut friðarverðlaun Nóbels Bein útsending: Hver hlýtur friðarverðlaun Nóbels? Yfir sjötíu þúsund mótmæltu þrátt fyrir umbótatillögur Veðmál á sigur Navalnaju hrúgast inn Maður skotinn af fulltrúum ICE í New York Nærri því áttatíu borgarar liggja í valnum Ætla að streyma aftöku í beinni Vonar að Ísraelar hafni Netanjahú Tveir Lettar handteknir á breskri herstöð í nótt Máttu ekki leita hjá fyrrverandi prinsi vegna Epstein-tengsla Sjá meira