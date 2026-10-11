Erlent

Leó páfi á leið í að­gerð eftir að hnútur fannst á lunga

Smári Jökull Jónsson skrifar
Leo páfi er 71 árs gamall og tók við sem páfi á síðsta ári.
Leo páfi er 71 árs gamall og tók við sem páfi á síðsta ári. Vísir/AP

Leó fjórtándi páfi hefur tilkynnt að hann þurfi að gangast undir aðgerð á Gemelli-sjúkrahúsinu í Róm eftir að hnútur fannst á lunga hans við læknisskoðun.

Leó páfi, sem er 71 árs gamall, sagði að læknateymi hans teldi rétt að grípa inn í og að hann hefði samþykkt að gangast undir aðgerðina. Fullvissaði hann pílagríma um að meinið væri vel afmarkað og hefði greinst á byrjunarstigi.

Matteo Bruni, talsmaður skrifstofu Páfastóls, sagði í samtali við fjölmiðla að áætlað væri að páfinn gengist undir aðgerð á fyrstu dögum næstu viku og að það tæki hann um það bil viku að jafna sig.

Aðgerðin verður framkvæmd á Gemelli-sjúkrahúsinu í Rómarborg en þar var einmitt komið upp sérstakri páfasvítu í kjölfar misheppnaðrar morðtilraunar á Jóhannesi Páli II í maí árið 1981 og er hún enn í notkun í dag.

Í færslu á samfélagsmiðlinum X lýsti Giorgia Meloni yfir samstöðu sinni við páfann og „þeirri raun sem biði hans á næstu dögum“.

Leó páfi, sem áður hét Robert Francis Prevost, tók við af Frans páfa í maí á síðasta ári. Hann er fyrsti Bandaríkjamaðurinn sem situr á páfastóli en hann var vígður til prests árið 1982 og starfaði árum saman sem trúboði í Perú.

Í messu í dag staðfesti Leó að fyrirhuguð heimsókn hans til Úrúgvæ, Argentínu og Perú í nóvember yrði farin eins og til stóð.

Ítalía Leó fjórtándi páfi

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