Dýpsta októberlægð í rúm sextíu ár í uppsiglingu Kjartan Kjartansson skrifar 12. október 2026 09:38 Loftþrýstingur utan við Hornafjörð gæti náð lægðum sem hafa ekki sést í október í sextíu og þrjú ár á miðvikudag. Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm Lægð sem þokast frá Bandaríkjunum í átt að Íslandi gæti dýpkað meira en áður var gert ráð fyrir. Gangi nýjustu spár eftir gæti lægðin orðið sú krappasta sem gengur yfir landið í októbermánuði í rúm sextíu ár. Varað var við norðan vonskuveðri og talsverðri úrkomu með lægð sem kemur að landinu á miðvikudag í hugleiðingum veðurfræðings á vef Veðurstofunnar í morgun. Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur sem rekur veðurvefinn Bliku, segir að fylgjast þurfi vel með lægðinni. Útlit sé fyrir að hún dýpki meira en áður var gert ráð skrifar hann í færslu á Facebook og vísar í nýjustu spár Evrópsku reiknimiðstöðvarinnar frá því í morgun. Gangi nýjustu spár eftir gæti loftþrýstingur skammt undan Hornafirði fallið niður í 936 hektópaskal síðdegis á miðvikudag. „Svo djúpar lægðir eru fáséðar hér við land og í október er aðeins einu sinn vitað til þess að loftvog hafi fallið niður fyrir 940 hPa í mælingu,“ skrifar Einar og vísar til mælingar á Stórhöfða í Vestmannaeyjum upp á 938 hPa. Fyrri spár gerðu ráð fyrir að lægðin ryddi annarri minni á undan sér. Nú virðist hún ætla að gleypa þá minni og fíleflast. „Grannt þarf að fylgjast með þessari þróun næstu tvo til þrjá sólarhringa. Mjög djúpar lægðir eins og sú sem nú er í pípunum valda langoftast óskunda hér og stundum verulegum vandræðum og með eignatjóni. En það er enn langur vegur frá Atlanta til Akureyrar!“ segir Einar. Veður Mest lesið Alls ekki á móti því að fólk hafi það gott Innlent Hóta að stöðva vopnakaup fyrir Úkraínu Erlent Vonast til að leysa ráðgátuna um hvarf Ameliu Earhart Erlent Akranes og Akureyri dæmi þar sem hættan sé raunveruleg Innlent Réðust á dreng og tóku af honum hlaupahjól Innlent Skaut konu sína, börn og barnabörn Erlent Nýr meirihluti í Suðurnesjabæ Innlent Tígrisdýrið verður ekki aflífað Erlent „Við erum ekkert að biðja um einhverja sérmeðferð“ Innlent Dýpsta októberlægð í rúm sextíu ár í uppsiglingu Innlent Fleiri fréttir Dýpsta októberlægð í rúm sextíu ár í uppsiglingu Segir Bjarna hafa valið klæki og ófrið við Eflingu Bein útsending: Árleg friðarráðstefna Höfða friðarseturs Steinunn kjörin næsti forseti Alþjóðasamtaka lækna Þrettán þúsund hafa skrifað undir Alls ekki á móti því að fólk hafi það gott Réðust á dreng og tóku af honum hlaupahjól Myndir frá Austurvelli: „Fokkið ykkur úr firðinum“ Nýr meirihluti í Suðurnesjabæ „Við erum ekkert að biðja um einhverja sérmeðferð“ Brotist inn í tvö fyrirtæki Akranes og Akureyri dæmi þar sem hættan sé raunveruleg Of snemmt að segja til um hvernig eldurinn kom upp Hafi verið beggja vegna borðsins „Þetta var algjörlega magnað“ Rispur á bílum út um allan bæ og tjón upp á hundruð þúsunda Bein útsending: Niðurstöður Samtalsins kynntar Uppbyggilegra samtal en í athugasemdum „Sólveig Anna virðist vera með mig algjörlega á heilanum“ Mótmæla sjókvíaeldi í tveimur landshlutum „Ég hef áhyggjur af Alþýðusambandinu“ Spenna fyrir þingi ASÍ og framlög til sjóvarna ekki næg Halla Gunnars svarar fyrir sig á Sprengisandi Braust inn með hníf í annarri og hamar hinni Telur núna sannað að fundin sé hin rétta Brattahlíð Eiríks rauða Kalla eftir aðgerðum ekki yfirlýsingum Vill auka aðgengi að verkjalyfjum „Ég sé ekki að íslenskt samfélag vilji kasta því fyrir róða“ Vilja bílastæðin upp úr skotgröfunum Á annað hundrað sektaðir Sjá meira