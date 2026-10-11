Innlent

Akra­nes og Akur­eyri dæmi þar sem hættan sé raun­veru­leg

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Halla Hrund tekur Akureyri og Akranes sem dæmi um staða þar sem flóðahættan er raunveruleg.
Halla Hrund tekur Akureyri og Akranes sem dæmi um staða þar sem flóðahættan er raunveruleg. Vísir/Lýður Valberg

Þingmaður Framsóknarflokksins segir að stjórnvöld megi ekki sofa á verðinum þegar kemur að sjóvörnum. Niðurskurður til málaflokksins skjóti skökku við í ljósi hækkunar sjávar og aukinnar sjávarflóðahættu. Ísland sé á flæðaskeri statt.

Samkvæmt nýrri samgönguáætlun sem á að gilda til 2040 er gert ráð fyrir að ríkisframlög til sjóvarna lækki úr 181 milljón niður í 144 milljónir til ársins 2030.

Halla Hrund Logadóttir, þingmaður Framsóknarflokksins, vakti athygli á niðurskurðinum á Alþingi í vikunni.

„Samgönguáætlun sýni þveröfuga áherslu“

Í desember á síðasta ári birti Veðurstofa Íslands skýrslu um mat á sjávarstöðuhækkun. Þar er gert ráð fyrir því að sjávarflóðahætta muni aukast verulega hér á landi á næstu áratugum með hækkandi sjávarmáli. Þörfin fyrir sjóvarnir aukist til muna.

„Í raun og veru má segja að samgönguáætlun sýni þveröfuga áherslu með niðurskurði í stað þess að sýna þá sókn sem málaflokkurinn þarf á að halda. Við erum dálítið á flæðaskeri stödd en við þurfum fast land undir fótum í þessum málaflokki eins og í öðrum náttúruvám,“ sagði Halla Hrund í viðtali í hádegisfréttum Bylgjunnar.

Í desember varð mikið flóð við Vík í Mýrdal og gekk sjór til að mynda yfir þjóðveginn. Sveitarstjóri Mýrdalshrepps lýsti þá aðgerðarleysi stjórnvalda og sagði að ef ekki yrði ráðist í sjóvarnir á svæðinu myndi vegurinn að endingu fara í sundur.

„Megum ekki láta þessi samfélög sitja eftir“

Halla segir ljóst að mikilvægum innviðum verði einnig stefnt í hættu víða annars staðar ef ekki verður brugðist við.

„Það eru fleiri bæjarfélög hringinn í kringum Ísland sem hafa verið að finna fyrir auknum ágangi sjávar og eru að kalla eftir því að stjórnvöld fjárfesti meira í vörnum sem passa þá upp á bæði innviði og heimili. Sko, Vík í Mýrdal, Suðurnesjabær, Akranes og Akureyri eru dæmi um staði þar sem þetta er farið að hafa áhrif og farið að vera raunverulegur áhættuþáttur.“

Það sé kominn tími til að fjárfesta í öflugri vörnum. Í raun sé um landsbyggðarmál að ræða.

„Við höfum lengi búið við skriðuföll, jarðskjálfta og snjóflóð. Þar er kortlagning og vöktun komin lengra og viðbrögð í fjárfestingu varnargarða komin lengra, en við megum ekki láta þessi samfélög sitja eftir vegna þessarar nýju ógnar.“

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