Skólum lokað eftir árásir og tíu handteknir vegna hótana Samúel Karl Ólason skrifar 9. október 2026 13:43 Fá vettvangi árásar þar sem fimmtán ára nemandi myrti húsvörð í skóla og særði tvo til viðbótar. EPA/MARCIN OBARA Lögreglan í Póllandi hefur handtekið að minnsta kosti tíu ungmenni vegna hótana varðandi hnífaárásir í skólum þar í landi. Skólum og leikskólum hefur verið lokað í kjölfar tveggja árása í Póllandi á tveimur dögum. Í gær (fimmtudag) myrti fimmtán ára strákur húsvörð í skóla nærri Wyszków. Hann var vopnaður hníf og særði tvo til viðbótar, þar á meðal skólastjórann, áður en hann var stöðvaður. Pilturinn var með myndavél á höfðinu sem talið er að hann hafi ætlað að nota til að streyma frá árásinni á netinu, samkvæmt frétt pólska ríkisútvarpsins. Degi áður, eða á miðvikudag, hafði nítján ára maður ráðist á hóp fólks í skóla í Ostrołęka. Hann særði níu áður en hann var handtekinn. Fyrr þann dag hafði lögreglan í Sierpc stöðvað táning sem grunaður er um að hafa ætlað sér að ráðast á fólk í skóla sínum. Í kjölfarið er búið að handtaka tíu ungmenni til viðbótar og þar á meðal er sautján ára piltur sem talinn er bera ábyrgð á gervigreindarmyndbandi þar sem bárust hótanir um „blóðugan föstudag“. Þetta myndband er sagt hafa leitt til ólgu í Póllandi en yfirvöld segja að lokun skólanna tengist því ekki sérstaklega. Lögregluþjónar voru í morgun sendir til um tíu þúsund skóla í Póllandi. Hér að neðan má sjá stutta frétt TVP á ensku um stöðuna í Póllandi. Police in Warsaw detained three teenage students over online threats to kill or harm others, as concerns grow following a series of violent incidents at schools in Poland’s Masovia region. The attacks over two days left one person dead and more than 10 injured. https://t.co/5QgWpfdhh3— TVP World (@TVPWorld_com) October 9, 2026 Í frétt Reuters segir að handtökunum og lögregluþjónunum sé ætlað að sefa ótta fólks vegna árásanna og hótana um þennan blóðuga föstudag. Mikil umræða um þær hefur átt sér stað á samfélagsmiðlum í Póllandi, sem er sagt hafa ýtt undir óttann. Reuters segir að umræðan hafi að miklu leyti snúist um einhvers konar áskorun sem hafi verið í dreifingu á netinu, þar sem ungmenni eru hvött til árása. Lögreglan segir að engin ummerki um slíkt hafi fundist. Yfirvöld hafa varað við upplýsingaóreiðu í tengslum við árásirnar og samsæriskenningum sem hafa verið í dreifingu á samfélagsmiðlum. Ráðherra sagði í viðtali í morgun að eðlilega fyndi fólk fyrir kvíða vegna árásanna en það benti ekkert til einhvers landslægs ástands eða samráðs milli árásarmanna. Pólland Erlend sakamál Mest lesið Lokun einu innilaugar sveitarfélagsins íbúum mikið áfall Innlent Afskipti formanns Eflingar séu með ólíkindum Innlent Bílastæði eða bekkir og blómapottar? Innlent Nærri því áttatíu borgarar liggja í valnum Erlent Maður skotinn af fulltrúum ICE í New York Erlent Fjárfesti í SpaceX og hóf svo átak sem gæti hagnast fyrirtækinu Erlent Veðmál á sigur Navalnaju hrúgast inn Erlent Helsti herbloggari Rússlands handtekinn í Svartfjallalandi Erlent Friðarsúlan hefur kostað rúmar hundrað milljónir króna Innlent Navanethem Pillay hlaut friðarverðlaun Nóbels Erlent Fleiri fréttir Skólum lokað eftir árásir og tíu handteknir vegna hótana Helsti herbloggari Rússlands handtekinn í Svartfjallalandi Fjárfesti í SpaceX og hóf svo átak sem gæti hagnast fyrirtækinu Navanethem Pillay hlaut friðarverðlaun Nóbels Bein útsending: Hver hlýtur friðarverðlaun Nóbels? Yfir sjötíu þúsund mótmæltu þrátt fyrir umbótatillögur Veðmál á sigur Navalnaju hrúgast inn Maður skotinn af fulltrúum ICE í New York Nærri því áttatíu borgarar liggja í valnum Ætla að streyma aftöku í beinni Vonar að Ísraelar hafni Netanjahú Tveir Lettar handteknir á breskri herstöð í nótt Máttu ekki leita hjá fyrrverandi prinsi vegna Epstein-tengsla Breskur hermaður ákærður fyrir njósnir Hættu við að ræða upplýsingafals undir þrýstingi frá Bandaríkjastjórn Segir í tísku að setja alþjóðasamfélagið ofar eigin þjóð Konan sem var borin út er látin Margaret Hamilton er látin Eritrea skiptir um lið og sendir hermenn inn í Tigray Segist geta gert Biden, Obama og Clinton „mjög slæma hluti“ Fangaði sólarupprás á Mars Fátt um svör frá Rússum um meinta plágu Kona stungin til bana við matvöruverslun í Malmö Bandarískir hermenn í útgöngubanni eftir morð Fjögur börn meðal nítján látinna í árásum á afmælisdegi Pútíns Draga til baka handtökuskipun á hendur leiðtoga katalónskra aðskilnaðarsinna Hlutu Nóbelsverðlaunin fyrir að leysa efnafræðilega ósamhverfu Bein útsending: Hver hlýtur Nóbelsverðlaunin í efnafræði? Biskup í fangelsi fyrir brot gegn drengjum Vill fimmtán ára reynslutímabil fyrir ný aðildarríki Sjá meira