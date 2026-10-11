Vólódímír Selenskí Úkraínuforseti kom af fjöllum þegar tilkynning barst frá Donald Trump um að Bandaríkin og Úkraína hefðu samþykkt orkuvopnahlé í stríðinu. Hvorki stjórnvöld í Kænugarði né Moskvu hafa tjáð sig opinberlega um málið.
Donald Trump tilkynnti um vopnahléið á samfélagsmiðli sínum Truth Social án þess að gefa miklar upplýsingar um útfærsluna, annað en að það tæki gildi þegar í stað.
Í tilkynningu Trump segir að bæði ríki hafi fallist á að hætta árásum á orkuinnviði og lauk færslunni með orðunum „rjúfið þetta ekki!“.
Trump hefur að undanförnu þrýst á Úkraínumenn að hætta árásum á rússneska olíuinnviði sem Kænugarður hefur sagt að sé lykilatriði til að draga úr tekjum Rússa til stríðsrekstursins. Trump tilkynnti á föstudag um samkomulag Bandaríkjanna og Rússa um útflutning olíu, samkomulag sem Selenskí gagnrýndi harðlega. Trump sagði í kjölfarið að Úkraína þyrfti nýjan forseta sem væri tilbúinn að semja um endalok stríðsins.
Selenskí sagði fyrr í dag að hann væri reiðubúinn til að stöðva árásirnar ef Rússar hættu að ráðast á orkuinnviði í Úkraínu en þær árásir hafa færst í aukana síðustu vikur.
Samkvæmt Barak Ravid, fréttamanni Axios, komu tíðindin um orkuvopnahlé Selenskí hins vegar í opna skjöldu. Er haft eftir Trump að ef Rússar samþykki vopnahlé á orkusviðinu þá muni Úkraína gera það líka.
„Ef Trump forseti hefur samið um þetta við Pútín, vinsamlegast látið okkur vita þegar vopnahléið tekur gildi. Við erum tilbúin og munum fallast á það,“ á Selenskí að hafa sagt.
Tilkynning Trump kom í kjölfar þess að Selenskí sagðist í viðtali við ABC fréttastofuna vera reiðubúinn að boða til kosninga ef Pútín samþykkti sextíu daga vopnahlé. Voru ummælin svar við gagnrýni Trumps um að Úkraína þyrfti nýjan forseta.
Þetta er ekki í fyrsta skipti sem Selenskí opnar á kosningar gegn vopnahléi en hann tjáði sig á svipaðan hátt í viðtali við Axios í febrúar.