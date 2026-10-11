Nýtt flóð í Nepal hreif með sér brýr og hús Smári Jökull Jónsson skrifar 11. október 2026 14:33 Flóðið í dag er annað hamfaraflóðið í Nepal á innan við tveimur mánuðum. Vísir/Getty Fimm er saknað og um fimmtíu var bjargað eftir skyndiflóð í ánni Budhi Gandaki í Nepal. Á myndbandi sést þar sem flóðið ryður niður húsum og brú úr vegi sínum en um fimmtán hundruð létust í flóðum í landinu í síðasta mánuði. Flóðið hreif með sér hús og brýr auk þess að valda skemmdum á hluta vatnsaflsvirkjunar að sögn yfirvalda. Um fimmtíu manns hefur verið bjargað af bökkum Budhi Gandaki-árinnar í Gorkha-héraði í miðhluta landsins og er fimm saknað. Á myndbandi af flóðinu sést þegar vatnsflaumurinn æðir niður dal og hrífur með sér heila húsaþyrpingu. MORE FOOTAGE OF THE debris-laden flood has surged through the Budhi Gandaki River at Salleri in Gorkha, carrying mud, sediment and rocks downstream. The sudden flood has affected parts of the Manaslu region, Nepal, while authorities continue assessing the situation and possible damage.— Rahul Shivshankar (@RShivshankar) October 11, 2026 Flóðið skall á þegar fjölskyldur bjuggu sig undir fyrsta dag Dashain-hátíðarinnar sem er ein mikilvægasta hátíð ársins í Nepal. Hafa fjölskyldur neyðst til að flýja heimili sín og margir vita ekki hvar þær geta fengið öruggt skjól eða nauðsynjar. Að sögn almannavarnarstofnunar Nepal hreif flóðið með sér tólf hús og nokkrar hengibrýr. Á einum stað hækkaði vatnsborð árinnar á örfáum klukkustundum úr tveimur metrum í tæplega átta og hálfan metra að sögn yfirvalda. Terrifying scenes from Gorkha, Nepal! 🇳🇵 The Budhi Gandaki River surged with such force that the Soti Khola bridge near Arughat was swept away today. 😱 When a river turns this powerful, even solid infrastructure can stand no chance. Prayers for everyone affected. 🙌🏼 https://t.co/fd0Oh2buuN— The Modern Himachal (@themodernhp) October 11, 2026 Í ágúst varð gríðarlegt jökulhrun í Nepal sem olli fordæmalausum skyndiflóðum. Um 150 þúsund manns létust í þeim flóðum og er þúsunda enn saknað. Sérfræðingar telja þó að flóðið nú sé mun minna og hafi farið hægar fram en hamfaraflóðin í ágúst. Orsök flóðsins eru enn óljós en sumir telja að skriða hafi um tíma stíflað ána eða þverá hennar með þeim afleiðingum að uppsafnað vatn braust fram. Hjálparsamtökin Save the children hafa sent neyðarteymi á vettvang og segja að samfélög á svæðinu hafi ekki haft tækifæri til að standa á fætur á nýjan leik eftir flóðin í ágúst. Nepal Náttúruhamfarir Mest lesið Tugir slösuðust vegna skýstróka á Sikiley Erlent Telur núna sannað að fundin sé hin rétta Brattahlíð Eiríks rauða Innlent Vill auka aðgengi að verkjalyfjum Innlent „Sólveig Anna virðist vera með mig algjörlega á heilanum“ Innlent Halla Gunnars svarar fyrir sig á Sprengisandi Innlent Rispur á bílum út um allan bæ og tjón upp á hundruð þúsunda Innlent Braust inn með hníf í annarri og hamar hinni Innlent Suðaustan stormur og gul viðvörun Veður Á annað hundrað sektaðir Innlent Uppbyggilegra samtal en í athugasemdum Innlent Fleiri fréttir Leó páfi á leið í aðgerð eftir að hnútur fannst á lunga Vara við því að fara um flugvelli í Sádí-Arabíu Tugir slösuðust vegna skýstróka á Sikiley Hútar sagðir ábyrgir fyrir árás á flugvöll Útskrifuð af sjúkrahúsi og send aftur í fangelsið Vill nýjan Úkraínuforseta Lést eftir árás tígrisdýrs í dýragarði Níu létust eftir skotárás Þrjú börn meðal fimmtán látinna í árás á íbúðarblokkir Áfall fyrir Evrópu og vestræna samvinnu Þúsundum gert að yfirgefa heimili sín vegna Isaias Bandaríkin fjárfesti í stríðsrekstri Pútíns Vance ætlar ekki að horfa á aftökuna í beinni Skrúðgangan bönnuð eftir tveggja vikna pattstöðu Trump samdi við Pútín um dísel Vance biðlar til ungra reiðra manna Ætla að „binda enda“ á stríðsglæpadómstól Skólum lokað eftir árásir og tíu handteknir vegna hótana Helsti herbloggari Rússlands handtekinn í Svartfjallalandi Fjárfesti í SpaceX og hóf svo átak sem gæti hagnast fyrirtækinu Navanethem Pillay hlaut friðarverðlaun Nóbels Bein útsending: Hver hlýtur friðarverðlaun Nóbels? Yfir sjötíu þúsund mótmæltu þrátt fyrir umbótatillögur Veðmál á sigur Navalnaju hrúgast inn Maður skotinn af fulltrúum ICE í New York Nærri því áttatíu borgarar liggja í valnum Ætla að streyma aftöku í beinni Vonar að Ísraelar hafni Netanjahú Tveir Lettar handteknir á breskri herstöð í nótt Máttu ekki leita hjá fyrrverandi prinsi vegna Epstein-tengsla Sjá meira