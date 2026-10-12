Óveður í aðsigi: Líklegt að flug raskist Sunna Sæmundsdóttir skrifar 12. október 2026 11:43 Hér má sjá ferðamenn við Hörpu í einu óveðrinu. Veðurfræðingur segir að gera megi ráð fyrir stormi á miðvikudag. Fólk eigi ekki að gera ráð fyrir að komast ferða sinna. Vísir/Vilhelm Viðvaranir verða gefnar út á landinu öllu vegna óvenju djúprar lægðar sem á að ganga yfir landið á miðvikudag. Veðurfræðingur telur líklegt að flug raskist og segir að fólk eigi ekki að gera ráð fyrir að komast ferða sinna. „Á miðvikudaginn nálgast úr suðri mjög kröpp og mjög djúp lægð og miðjan ætlar að fara yfir austurhluta landsins. Þannig það stefnir í óveður á öllu landinu,“ segir Teitur Arason, vakthafandi veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands. Hann segir óveðrið tvískipt. Fyrri hluta dagsins megi búast við austanstormi með rigningu á láglendi og snjókomu til fjalla. Seinna um kvöldið sé hins vegar reiknað með snjókomu, hríðaveðri og norðanstormi á Vestfjörðum og Norðurlandi. „Austanveðrið er í hámarki fyrir hádegi en það versta í þessu verður sennilega norðanáttin með hríðinni. Það verður verst á Veðstjörðum seinni partinn.“ Einhverjar breytingar gætu þó orðið á spánni þar sem óvíst sé hvar lægðamiðjan lendir. „Inni í lægðarmiðjunni er logn, eða svikalogn eins og við getum kallað það. Þannig að fólk getur verið viðbúið því að ef smávægileg breyting verður á ferli lægðarinnar, að það geti gjörbreytt veðrinu í viðkomandi landshluta. En heilt yfir má búast við óveðri á miðvikudaginn.“ Á höfuðborgarsvæðinu verði líklega ausandi rigning fyrripartinn, hvassviðri og slydda um kvöldið. Gular og appelsínugular viðvaranir verða gefnar út í dag og búast má við samgöngutruflunum. „Mér finnst líklegt að flug raskist. Það er ansi hvasst í háloftunum með þessari lægð,“ segir Teitur. Ganga frá lausamunum Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur segir mögulegt að lægðin verði sú dýpsta í októbermánuði hér á landi í sextíu ár. Teitur tekur undir að hún sé óvenjulega djúp. Hann biður fólk um að undirbúa sig. „Það á að vera fínasta veður í dag og á morgun og það má taka inn lausamuni og kannski að hliðra til plönum og vera minna á ferðinni. Fólk á ekki að gera ráð fyrir því að komast ferða sinna á miðvikudaginn.“ Veður Flug Samgöngumál Mest lesið Dýpsta októberlægð í rúm sextíu ár í uppsiglingu Innlent Alls ekki á móti því að fólk hafi það gott Innlent Hóta að stöðva vopnakaup fyrir Úkraínu Erlent Skaut konu sína, börn og barnabörn Erlent Vonast til að leysa ráðgátuna um hvarf Ameliu Earhart Erlent Akranes og Akureyri dæmi þar sem hættan sé raunveruleg Innlent Segir Bjarna hafa valið klæki og ófrið við Eflingu Innlent Réðust á dreng og tóku af honum hlaupahjól Innlent Tígrisdýrið verður ekki aflífað Erlent Ísland Bandaríkjanna komið í kennslubækur Lífið Fleiri fréttir Ekkert leynimakk í kjarasamningsgerð og óvenju djúp lægð er á leið til landsins Áminnti starfsmann spítalans fyrir að fletta upp sjúkraskrá konu Hlaut fyrstu verðlaun fyrir rannsókn í sjúkraþjálfun Dýpsta októberlægð í rúm sextíu ár í uppsiglingu Segir Bjarna hafa valið klæki og ófrið við Eflingu Bein útsending: Árleg friðarráðstefna Höfða friðarseturs Steinunn kjörin næsti forseti Alþjóðasamtaka lækna Þrettán þúsund hafa skrifað undir Alls ekki á móti því að fólk hafi það gott Réðust á dreng og tóku af honum hlaupahjól Myndir frá Austurvelli: „Fokkið ykkur úr firðinum“ Nýr meirihluti í Suðurnesjabæ „Við erum ekkert að biðja um einhverja sérmeðferð“ Brotist inn í tvö fyrirtæki Akranes og Akureyri dæmi þar sem hættan sé raunveruleg Of snemmt að segja til um hvernig eldurinn kom upp Hafi verið beggja vegna borðsins „Þetta var algjörlega magnað“ Rispur á bílum út um allan bæ og tjón upp á hundruð þúsunda Bein útsending: Niðurstöður Samtalsins kynntar Uppbyggilegra samtal en í athugasemdum „Sólveig Anna virðist vera með mig algjörlega á heilanum“ Mótmæla sjókvíaeldi í tveimur landshlutum „Ég hef áhyggjur af Alþýðusambandinu“ Spenna fyrir þingi ASÍ og framlög til sjóvarna ekki næg Halla Gunnars svarar fyrir sig á Sprengisandi Braust inn með hníf í annarri og hamar hinni Telur núna sannað að fundin sé hin rétta Brattahlíð Eiríks rauða Kalla eftir aðgerðum ekki yfirlýsingum Vill auka aðgengi að verkjalyfjum Sjá meira