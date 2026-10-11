Erlent

Vonast til að leysa ráð­gátuna um hvarf Ameliu Ear­hart

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Steve Schultz, Sirisha Bandla og Marc Hagle eru hluti af áhöfn Marin Mainiku sem er nú á leið til Nikumaroro-eyju.
Steve Schultz, Sirisha Bandla og Marc Hagle eru hluti af áhöfn Marin Mainiku sem er nú á leið til Nikumaroro-eyju. Samsett/Purdue Research Foundation

Hópur vísindamanna er nú á leið til Nikumaroro-eyju á Kyrrahafi í þeirri von um að leysa ráðgátuna um hvarf Ameliu Earhart. Earhart hvarf sporlaust þegar hún gerði tilraun til þess að verða fyrst allra að fljúga umhverfis jörðina árið 1937.

Hópurinn heldur í leiðangurinn á vegum Purdue-háskóla í Indiana í Bandaríkjunum og ALI (Archaeological Legacy Institute). Gert er ráð fyrir að áhöfnin lendi við Nikumaroro-eyju, hluta af eyríkinu Kíribatí, á morgun.  Markmið hópsins er að finna svokallað Taraia-fyrirbæri sem er talið að gæti verið flak úr flugvél Earhart. Fyrirbærið sást fyrst á gervihnattamyndum árið 2020 við samnefnt Taraia-lón á eyjunni.

Gervihnattamynd sýnir Taraia-fyrirbærið í lóni á Nikumaroro-eyju. ALI/Rick Pettigrew

Samkvæmt áhöfninni hefur hluturinn sést á loftmyndum af svæðinu allt aftur til ársins 1938, ári eftir hvarf Earhart og flugleiðsögumanns hennar Fred Noonan.

Eyjan fer með stórt hlutverk í kenningum um hvarf Earhart 

Hópurinn lagði af stað frá höfuðborg Kíribatí á miðvikudaginn og ferðast nú 1.340 kílómetra til eyjunnar. Hún er meðal afskekktustu staða á jörðinni og er 370 kílómetrum frá næsta byggða bóli. Eyjan hefur lengi verið þungamiðja kenninga um hvarf Earhart, segir á vef verkefnisins.

„Óhjákvæmilega fylgja þessu sterkar tilfinningar. Ég er innilega og ævinlega þakklátur þeim fjölmörgu einstaklingum og samtökum sem hafa hjálpað til við að gera draumsýn okkar að veruleika. 

Mér finnst ég sannarlega heppinn að vera í aðstöðu til að mögulega leysa eina af mestu ráðgátum allra tíma, hvort sem það tekst eða ekki,“ er haft eftir Richard Pettigrew, forstöðumanni ALI og leiðangursstjóra verkefnisins. 

Gæti sannað kenningu fræðimanna um hvarfið 

Amelia lagði af stað í sína hinstu flugferð frá Kaliforníu á tveggja hreyfla Electra-flugvél árið 1936. Hún hafði þegar flogið yfir Suður-Ameríku, Afríku og Asíu þegar hún kom til Papúa Nýju-Gíneu 2. júlí 1937, segir í umfjöllun BBC. Þaðan ætluðu hún og Noon að fljúga í átt að Havaí og aftur til Kaliforníu. Flugvélin hvarf hins vegar sporlaust og hefur það reynst hin mesta ráðgáta allar götur síðan.

Hvarf Earhart hefur verið fólki hugleikið áratugum saman og á sér ýmsar kenningar. Reynist Taraia-hluturinn vera flak úr flugvél Earhart endanlega sannar það kenningu fræðimanna um að Earhart og Nooan hefðu í raun brotlent nærri eyjunni og að öllum líkindum látist þar, segir í umfjöllun Reuters um leiðangurinn. 

Bandaríkin Vísindi

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