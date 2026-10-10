Erlent

Níu létust eftir skot­á­rás

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Myndin er úr safni og tengist fréttinni ekki beint.
Myndin er úr safni og tengist fréttinni ekki beint. Getty

Átta voru skotnir til bana í gærkvöldi í borginni Erie í Pennsylvaníu-ríki í Bandaríkjunum. Árásarmaðurinn svipti sig lífi í kjölfar skotárásarinnar.

Lögregla var komin á vettvang aðeins örfáum mínútum eftir að tilkynning barst henni um skothvelli úr íbúðarhúsi. Allir níu voru þegar látnir þegar lögreglu bar að garði, segir í umfjöllun New York Times.

„Ég hef aldrei séð annað eins á rúmlega 28 ára starfsferli mínum,“ sagði Rick Lorah, lögreglustjóri í Erie, við bandaríska miðla. Hann sagði borgina aldrei hafa orðið vitni að slíku manntjóni og aðstæðurnar væru verulega óhugnalegar.

Skotárásir í Bandaríkjunum Bandaríkin

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