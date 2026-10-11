Fær aukadag til stjórnarmyndunar Áróra L Davíðsdóttir og Smári Jökull Jónsson skrifa 11. október 2026 17:47 Vinstriblokkin á sænska þinginu, undir forystu Magdalenu Andersson, fékk meirihluta þingsæta í kosningunum þann 13. september síðastliðinn og felldi með því ríkisstjórn hægri flokkanna sem setið hafði síðan árið 2022. EPA/Stefan Jerrevang Magdalena Andersson, leiðtogi jafnaðarmanna í Svíþjóð, fær einn aukadag til stjórnarmyndunarviðræðna en hún átti upphaflega að skila skýrslu til forseta þingsins á morgun. Þetta tilkynnti þingforsetinn Andreas Norlén, fulltrúi Moderaterna, eftir hádegið en hann mun hitta Andersson á þriðjudagsmorgun þar sem hún getur annaðhvort óskað eftir lengri tíma eða skilað lokaskýrslu um árangur viðræðnanna. Andersson fer fyrir vinstriblokkinni svokölluðu sem vann hreinan meirihluta í þingkosningunum sem fóru fram fyrir rúmum mánuði. Hún skilaði stjórnarmyndunarumboðinu 28. september síðastliðinn og sagðist þá hafa gefist upp á því að reyna að mynda stjórn. Niðurstöður þingkosningaþegar 100% atkvæða hafa verið talin Hún fékk síðan stjórnarmyndunarumboð á ný fjórum dögum seinna, á föstudaginn síðastliðinn, og stóð til að hún fengi viku frá mánudegi til að reyna að mynda starfhæfa ríkisstjórn. Eftir fund Andersson og Norlén á þriðjudag munu hann og varaþingforsetar ræða málin og næstu skref, segir í tilkynningu á vef sænska þingsins. Ef Andersson tilkynnir á þriðjudaginn næstkomandi að stjórnarmyndun sé lokið er möguleiki á að kosið verði um hana sem forsætisráðherra tveimur dögum síðar. Forseti þingsins getur í mesta lagi lagt fram fjórar tillögur að forsætisráðherra til atkvæðagreiðslu í þingsalnum; verði þær allar felldar skal boða til nýrra kosninga. Svíþjóð Þingkosningar í Svíþjóð Tengdar fréttir Norlén tekinn aftur við og boðar formenn á fund Andreas Norlén, þingmaður hægriflokksins Moderaterna, var í gær endurkjörinn sem forseti sænska þingsins. Norlén fundar á morgun með formönnum flokka til að afhenda nýjum leiðtoga stjórnarmyndunarumboðið. 29. september 2026 07:25 Vill fara með Svíþjóð í nýja átt Magdalena Andersson, leiðtogi sænskra jafnaðarmanna, segist vilja fara með Svíþjóð í nýja átt sem kjósendur völdu í kosningum um helgina. Hún leggur áherslu á loftslags-, mennta-, heilbrigðis- og öldrunarmál. 17. september 2026 14:24 Stríðsyfirlýsing sem gæti leitt til nýrra kosninga Óhætt er að segja að allt sé í upplausn í sænskum stjórnmálum. Spár stjórnmálafræðinga um að erfitt yrði að mynda ríkisstjórn virðast vera að ganga eftir og allt stefnir í aðra stjórnarkreppuna í Svíþjóð á aðeins átta árum. 29. september 2026 22:43 Mest lesið Rispur á bílum út um allan bæ og tjón upp á hundruð þúsunda Innlent „Þetta var algjörlega magnað“ Innlent Akranes og Akureyri dæmi þar sem hættan sé raunveruleg Innlent Tugir slösuðust vegna skýstróka á Sikiley Erlent „Sólveig Anna virðist vera með mig algjörlega á heilanum“ Innlent Telur núna sannað að fundin sé hin rétta Brattahlíð Eiríks rauða Innlent Hafi verið beggja vegna borðsins Innlent Kom af fjöllum eftir tilkynningu Trump um orkuvopnahlé Erlent Vill auka aðgengi að verkjalyfjum Innlent Nýtt flóð í Nepal hreif með sér brýr og hús Erlent Fleiri fréttir Fær aukadag til stjórnarmyndunar Kom af fjöllum eftir tilkynningu Trump um orkuvopnahlé Nýtt flóð í Nepal hreif með sér brýr og hús Leó páfi á leið í aðgerð eftir að hnútur fannst á lunga Vara við því að fara um flugvelli í Sádí-Arabíu Tugir slösuðust vegna skýstróka á Sikiley Hútar sagðir ábyrgir fyrir árás á flugvöll Útskrifuð af sjúkrahúsi og send aftur í fangelsið Vill nýjan Úkraínuforseta Lést eftir árás tígrisdýrs í dýragarði Níu létust eftir skotárás Þrjú börn meðal fimmtán látinna í árás á íbúðarblokkir Áfall fyrir Evrópu og vestræna samvinnu Þúsundum gert að yfirgefa heimili sín vegna Isaias Bandaríkin fjárfesti í stríðsrekstri Pútíns Vance ætlar ekki að horfa á aftökuna í beinni Skrúðgangan bönnuð eftir tveggja vikna pattstöðu Trump samdi við Pútín um dísel Vance biðlar til ungra reiðra manna Ætla að „binda enda“ á stríðsglæpadómstól Skólum lokað eftir árásir og tíu handteknir vegna hótana Helsti herbloggari Rússlands handtekinn í Svartfjallalandi Fjárfesti í SpaceX og hóf svo átak sem gæti hagnast fyrirtækinu Navanethem Pillay hlaut friðarverðlaun Nóbels Bein útsending: Hver hlýtur friðarverðlaun Nóbels? Yfir sjötíu þúsund mótmæltu þrátt fyrir umbótatillögur Veðmál á sigur Navalnaju hrúgast inn Maður skotinn af fulltrúum ICE í New York Nærri því áttatíu borgarar liggja í valnum Ætla að streyma aftöku í beinni Sjá meira