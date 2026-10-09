Erlent

Skrúð­gangan bönnuð eftir tveggja vikna pattstöðu

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Óraníubræður gerðu ítrekaðar tilraunir til að hefja gönguna án árangurs.
Óraníubræður gerðu ítrekaðar tilraunir til að hefja gönguna án árangurs. Getty

Norður-Írlandsmálaráðherra Bretlands hefur ákveðið að banna fyrirhugaða göngu Oraníureglunnar frá Drumcree-kirkju í Portadown. Deila um gönguna hefur staðið í nærri tvær vikur og vakið upp minningar um óöldina á tíunda áratug síðustu aldar.

Chris Bryant, Norður-Írlandsmálaráðherra í bresku ríkisstjórninni, greindi frá ákvörðuninni í kvöld. Hún kemur í kjölfar nærri tveggja vikna átakastöðu milli félaga í Oraníureglunni og þjóðernissinnaðra íbúa við Garvaghy Road í Portadown.

Ráðherrann trompar nefndina

Skrúðgöngunefnd Norður-Írlands hafði fyrir tveimur vikum heimilað gönguna, þó með ströngum skilyrðum. Gangan, sem átti að liggja frá mótmælendakirkjunni í Drumcree inn í Portadown og um Garvaghy Road, fór þó aldrei fram vegna fjölmennra mótmæla á veginum.

Bryant sagðist hafa varið síðustu tveimur vikum í að reyna að ná samkomulagi milli deiluaðila. Hann hefði meðal annars boðað til nokkurra samningafunda í Hillsborough-kastala og verið í reglulegu sambandi við báða hópa.

„Því miður hefur ekki tekist að finna lausn á staðnum,“ sagði Bryant. 

Hann hefði því komist að þeirri niðurstöðu, með almannahagsmuni og öryggi að leiðarljósi, að aðstæður hefðu breyst svo verulega frá fyrri ákvörðun göngunefndarinnar að gangan gæti ekki lengur farið fram með þeim hætti sem áður hafði verið heimilaður.

Sinn Féin fagnar

Mary Lou McDonald, leiðtogi Sinn Féin, og Michelle O'Neill, forsætisráðherra Norður-Írlands, sögðu ákvörðun Bryants mikinn létti fyrir íbúa Garvaghy Road.

Annað hljóð kom úr búðum Lýðræðislega sambandsflokksins (DUP). Gavin Robinson formaður sagði Bryant þurfa að útskýra hvernig breska ríkisstjórnin hygðist endurheimta traust á réttarríkinu eftir ákvörðunina.

Bryant var meðal annars spurður hvort hann hefði með banninu í raun verðlaunað þá sem lokuðu Garvaghy Road og látið undan ólögmætum mótmælum. Hann hafnaði þeirri túlkun og hrósaði félögum Oraníureglunnar í Portadown fyrir samstarf þeirra við lögreglu og stjórnvöld síðustu tvær vikurnar.

Norður-Írland

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið