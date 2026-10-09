Skrúðgangan bönnuð eftir tveggja vikna pattstöðu Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 9. október 2026 21:34 Óraníubræður gerðu ítrekaðar tilraunir til að hefja gönguna án árangurs. Getty Norður-Írlandsmálaráðherra Bretlands hefur ákveðið að banna fyrirhugaða göngu Oraníureglunnar frá Drumcree-kirkju í Portadown. Deila um gönguna hefur staðið í nærri tvær vikur og vakið upp minningar um óöldina á tíunda áratug síðustu aldar. Chris Bryant, Norður-Írlandsmálaráðherra í bresku ríkisstjórninni, greindi frá ákvörðuninni í kvöld. Hún kemur í kjölfar nærri tveggja vikna átakastöðu milli félaga í Oraníureglunni og þjóðernissinnaðra íbúa við Garvaghy Road í Portadown. Ráðherrann trompar nefndina Skrúðgöngunefnd Norður-Írlands hafði fyrir tveimur vikum heimilað gönguna, þó með ströngum skilyrðum. Gangan, sem átti að liggja frá mótmælendakirkjunni í Drumcree inn í Portadown og um Garvaghy Road, fór þó aldrei fram vegna fjölmennra mótmæla á veginum. Bryant sagðist hafa varið síðustu tveimur vikum í að reyna að ná samkomulagi milli deiluaðila. Hann hefði meðal annars boðað til nokkurra samningafunda í Hillsborough-kastala og verið í reglulegu sambandi við báða hópa. „Því miður hefur ekki tekist að finna lausn á staðnum,“ sagði Bryant. Hann hefði því komist að þeirri niðurstöðu, með almannahagsmuni og öryggi að leiðarljósi, að aðstæður hefðu breyst svo verulega frá fyrri ákvörðun göngunefndarinnar að gangan gæti ekki lengur farið fram með þeim hætti sem áður hafði verið heimilaður. Sinn Féin fagnar Mary Lou McDonald, leiðtogi Sinn Féin, og Michelle O'Neill, forsætisráðherra Norður-Írlands, sögðu ákvörðun Bryants mikinn létti fyrir íbúa Garvaghy Road. Annað hljóð kom úr búðum Lýðræðislega sambandsflokksins (DUP). Gavin Robinson formaður sagði Bryant þurfa að útskýra hvernig breska ríkisstjórnin hygðist endurheimta traust á réttarríkinu eftir ákvörðunina. Bryant var meðal annars spurður hvort hann hefði með banninu í raun verðlaunað þá sem lokuðu Garvaghy Road og látið undan ólögmætum mótmælum. Hann hafnaði þeirri túlkun og hrósaði félögum Oraníureglunnar í Portadown fyrir samstarf þeirra við lögreglu og stjórnvöld síðustu tvær vikurnar. Norður-Írland Mest lesið Óskar svara eftir að faðir missti dóttur sína erlendis Innlent Lokun einu innilaugar sveitarfélagsins íbúum mikið áfall Innlent Sigurveig I. Jónsdóttir er látin Innlent Afskipti formanns Eflingar séu með ólíkindum Innlent Segir sáttina kosta ríkissjóð 1,6 milljarða til viðbótar Innlent Þingmenn laumuðust í laugina eftir lokun Innlent Bílastæði eða bekkir og blómapottar? Innlent Vance biðlar til ungra reiðra manna Erlent Katrín ekki í forsetaslaginn og deilur skekja ASÍ fyrir þing Innlent Friðarsúlan hefur kostað rúmar hundrað milljónir króna Innlent Fleiri fréttir Skrúðgangan bönnuð eftir tveggja vikna pattstöðu Trump samdi við Pútín um dísel Vance biðlar til ungra reiðra manna Ætla að „binda enda“ á stríðsglæpadómstól Skólum lokað eftir árásir og tíu handteknir vegna hótana Helsti herbloggari Rússlands handtekinn í Svartfjallalandi Fjárfesti í SpaceX og hóf svo átak sem gæti hagnast fyrirtækinu Navanethem Pillay hlaut friðarverðlaun Nóbels Bein útsending: Hver hlýtur friðarverðlaun Nóbels? Yfir sjötíu þúsund mótmæltu þrátt fyrir umbótatillögur Veðmál á sigur Navalnaju hrúgast inn Maður skotinn af fulltrúum ICE í New York Nærri því áttatíu borgarar liggja í valnum Ætla að streyma aftöku í beinni Vonar að Ísraelar hafni Netanjahú Tveir Lettar handteknir á breskri herstöð í nótt Máttu ekki leita hjá fyrrverandi prinsi vegna Epstein-tengsla Breskur hermaður ákærður fyrir njósnir Hættu við að ræða upplýsingafals undir þrýstingi frá Bandaríkjastjórn Segir í tísku að setja alþjóðasamfélagið ofar eigin þjóð Konan sem var borin út er látin Margaret Hamilton er látin Eritrea skiptir um lið og sendir hermenn inn í Tigray Segist geta gert Biden, Obama og Clinton „mjög slæma hluti“ Fangaði sólarupprás á Mars Fátt um svör frá Rússum um meinta plágu Kona stungin til bana við matvöruverslun í Malmö Bandarískir hermenn í útgöngubanni eftir morð Fjögur börn meðal nítján látinna í árásum á afmælisdegi Pútíns Draga til baka handtökuskipun á hendur leiðtoga katalónskra aðskilnaðarsinna Sjá meira