Hútar sagðir ábyrgir fyrir árás á flugvöll Áróra L Davíðsdóttir skrifar 10. október 2026 23:59 Öllum flugum var beint frá flugvellinum í kjölfar árásarinnar. Myndin er úr safni. Getty Tólf eru látin eftir árás á alþjóðaflugvöllinn í Ríad, höfuðborg Sádi-Arabíu, og á fjórða hundrað særðust. Öllu flugi hefur verið beint annað og starfsemi vallarins tímabundið lögð niður. Hútar eru sagði ábyrgir fyrir árásinni. Samkvæmt umfjöllun Reuters særðust 309 manns og voru sumir þeirra fluttir á sjúkrahús í lífshættu. Árásin hafi verið gerð fyrirvaralaust og er þetta sú þriðja á sádiarabíska flugvelli í vikunni. Sendiráð í Sádi-Arabíu hafa ráðlagt ríkisborgurum sínum að halda sig fjarri flugvellinum, segir í umfjöllun BBC. Árásin er sögð marka stigmögnun í átökum Húta, sem njóta stuðnings Írana, og Sáda. Donald Trump Bandaríkjaforseti var spurður af fréttamönnum fyrir utan Hvíta húsið hvort Bandaríkin hygðust taka þátt í árásum Sádi-Araba á Húta og sagði: „Það gæti verið. Við ætlum að skoða það. Við fréttum rétt í þessu af nýjustu árásinni, þannig að við tökum ákvörðun. Við bregðumst mjög hratt við,“ sagði Trump segir í umfjöllun CNN um málið. Sádi-Arabía Jemen Hernaður Donald Trump Tengdar fréttir Hyggst ná öllu landsvæðinu af Hútum Forseti Jemen segist ætla að ráðast í umfangsmiklar hernaðaraðgerðir til að ná aftur öllu því landsvæði sem uppreisnarmenn Húta hafa lagt undir sig á síðustu árum. Sádar, sem eru helstu stuðningsmenn jemensku ríkisstjórnarinnar, hafa að undanförnu staðið í undirbúningi fyrir stórsókn gegn Hútum. 4. október 2026 19:00 Mest lesið Áfall fyrir Evrópu og vestræna samvinnu Erlent Lokun einu innilaugar sveitarfélagsins íbúum mikið áfall Innlent Eldur í álverinu í Straumsvík Innlent Óskar svara eftir að faðir missti dóttur sína erlendis Innlent Halla ætli að sölsa undir sig ASÍ Innlent Sigurveig I. Jónsdóttir er látin Innlent Segjast geta hafið framkvæmdir á morgun Innlent „Vona nú bara að hann fari að jafna sig á tapinu“ Innlent Afskipti formanns Eflingar séu með ólíkindum Innlent Bandaríkin fjárfesti í stríðsrekstri Pútíns Erlent Fleiri fréttir Hútar sagðir ábyrgir fyrir árás á flugvöll Útskrifuð af sjúkrahúsi og send aftur í fangelsið Vill nýjan Úkraínuforseta Lést eftir árás tígrisdýrs í dýragarði Níu létust eftir skotárás Þrjú börn meðal fimmtán látinna í árás á íbúðarblokkir Áfall fyrir Evrópu og vestræna samvinnu Þúsundum gert að yfirgefa heimili sín vegna Isaias Bandaríkin fjárfesti í stríðsrekstri Pútíns Vance ætlar ekki að horfa á aftökuna í beinni Skrúðgangan bönnuð eftir tveggja vikna pattstöðu Trump samdi við Pútín um dísel Vance biðlar til ungra reiðra manna Ætla að „binda enda“ á stríðsglæpadómstól Skólum lokað eftir árásir og tíu handteknir vegna hótana Helsti herbloggari Rússlands handtekinn í Svartfjallalandi Fjárfesti í SpaceX og hóf svo átak sem gæti hagnast fyrirtækinu Navanethem Pillay hlaut friðarverðlaun Nóbels Bein útsending: Hver hlýtur friðarverðlaun Nóbels? Yfir sjötíu þúsund mótmæltu þrátt fyrir umbótatillögur Veðmál á sigur Navalnaju hrúgast inn Maður skotinn af fulltrúum ICE í New York Nærri því áttatíu borgarar liggja í valnum Ætla að streyma aftöku í beinni Vonar að Ísraelar hafni Netanjahú Tveir Lettar handteknir á breskri herstöð í nótt Máttu ekki leita hjá fyrrverandi prinsi vegna Epstein-tengsla Breskur hermaður ákærður fyrir njósnir Hættu við að ræða upplýsingafals undir þrýstingi frá Bandaríkjastjórn Segir í tísku að setja alþjóðasamfélagið ofar eigin þjóð Sjá meira