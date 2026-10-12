Dæmdur fyrir skattsvik vegna B Kjartan Kjartansson skrifar 12. október 2026 13:59 Sverrir Einar Eiríksson tók við rekstri skemmtistaðar í Bankastræti sem gekk lengi undir nafninu B5. Lögbann var sett á að hann notaði það nafn og staðurinn meðal annars B og Bankastræti Club. Aðsend Skemmtistaða- og áfengisverslunareigandi var dæmdur í tveggja ára fangelsi fyrir meiriháttar skattalagabrot, meðal annars í rekstri skemmtistaðarins B í Bankastræti. Hann þarf að afplána þrjá mánuði af fangelsisrefsingunni og greiða meira en hundrað milljónir í sekt. Sverrir Einar Eiríksson var ákærður fyrir standa ekki skil á tæpum sextíu milljónum króna í opinber gjöld í tengslum við rekstur fjögurra einkahlutafélaga, þar á meðal B Reykjavík ehf. sem hélt utan um rekstur á skemmtistað í Bankastræti. Héraðsdómur Reykjavíkur sakfelldi Sverri Einar á föstudag. Hann var dæmdur í 24 mánaða fangelsi en 21 mánuður var skilorðsbundinn til þriggja ára. Sverri Einari var jafnframt gert að greiða tæpar 105 milljónir króna í sekt eða sæta fangelsi í 360 daga ella. Kröfu héraðssaksóknara um að Sverri Einari yrði bannað að stofna félag með takmarkaðri ábyrgð, sitja í stjórn, starfa sem framkvæmdastjóri eða koma með öðrum hætti að stjórnun eða fara með meirihluta atkvæðisréttar í félagi í þrjú ár var aftur á móti hafnað. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem Sverrir Einar hlýtur dóm fyrir skattsvik. Hann hlaut tíu mánaða skilorðsbundinn fangelsisdóm fyrir að skila ekki opinberum gjöldum af rekstri þriggja einkahlutafélaga árið 2022. Þau brot tengdust meðal annars rekstri hans á veitingastaðnum Þrastalundi í Grímsnesi. Sverrir Einar hefur meðal annars rekið Nýju vínbúðina, netverslun með áfengi. Þá hefur hann komið nálægt viðskiptum með gull, rekið starfsmannaleigu og veitinga- og gistihús. Dómsmál Efnahagsbrot Skattar, tollar og gjöld Næturlíf Tengdar fréttir Sverrir grætur sína gjaldþrota starfsmannaleigu Fyrrverandi eiganda starfsmannaleigunnar Proventus ehf. þykir miður hvernig fór fyrir rekstri fyrirtækisins. 31. janúar 2019 11:00 Sverrir Einar ákærður en fer í hart á móti Athafnamaðurinn Sverrir Einar Eiríksson hefur verið ákærður fyrir meiri háttar skattalagabrot með því að hafa, sem stjórnandi fjögurra félaga, ekki staðið skil á alls 59,7 milljónum króna í opinber gjöld. Þess er krafist að hann verði dæmdur til refsingar og í atvinnurekstrarbann. Hann hefur kært Ríkisskattstjóra og Lögregluna á höfuðborgarsvæðinu vegna aðgerða á starfstöðvum félaga hans í apríl í fyrra. 17. nóvember 2025 15:14 Mest lesið Dýpsta októberlægð í rúm sextíu ár í uppsiglingu Innlent Óveður í aðsigi: Líklegt að flug raskist Innlent Alls ekki á móti því að fólk hafi það gott Innlent Skaut konu sína, börn og barnabörn Erlent Hóta að stöðva vopnakaup fyrir Úkraínu Erlent Appelsínugular og gular viðvaranir gefnar út Veður Segir Bjarna hafa valið klæki og ófrið við Eflingu Innlent Akranes og Akureyri dæmi þar sem hættan sé raunveruleg Innlent Vonast til að leysa ráðgátuna um hvarf Ameliu Earhart Erlent Áminnti starfsmann spítalans fyrir að fletta upp sjúkraskrá konu Innlent Fleiri fréttir Dæmdur fyrir skattsvik vegna B Segir að þegar 13 þúsund skrifa undir verði stjórnvöld að hlusta Engin óbirt loforð eða leynilegt samkomulag Óveður í aðsigi: Líklegt að flug raskist Ekkert leynimakk í kjarasamningsgerð og óvenju djúp lægð er á leið til landsins Áminnti starfsmann spítalans fyrir að fletta upp sjúkraskrá konu Hlaut fyrstu verðlaun fyrir rannsókn í sjúkraþjálfun Dýpsta októberlægð í rúm sextíu ár í uppsiglingu Segir Bjarna hafa valið klæki og ófrið við Eflingu Bein útsending: Árleg friðarráðstefna Höfða friðarseturs Steinunn kjörin næsti forseti Alþjóðasamtaka lækna Þrettán þúsund hafa skrifað undir Alls ekki á móti því að fólk hafi það gott Réðust á dreng og tóku af honum hlaupahjól Myndir frá Austurvelli: „Fokkið ykkur úr firðinum“ Nýr meirihluti í Suðurnesjabæ „Við erum ekkert að biðja um einhverja sérmeðferð“ Brotist inn í tvö fyrirtæki Akranes og Akureyri dæmi þar sem hættan sé raunveruleg Of snemmt að segja til um hvernig eldurinn kom upp Hafi verið beggja vegna borðsins „Þetta var algjörlega magnað“ Rispur á bílum út um allan bæ og tjón upp á hundruð þúsunda Bein útsending: Niðurstöður Samtalsins kynntar Uppbyggilegra samtal en í athugasemdum „Sólveig Anna virðist vera með mig algjörlega á heilanum“ Mótmæla sjókvíaeldi í tveimur landshlutum „Ég hef áhyggjur af Alþýðusambandinu“ Spenna fyrir þingi ASÍ og framlög til sjóvarna ekki næg Halla Gunnars svarar fyrir sig á Sprengisandi Sjá meira