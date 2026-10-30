Fótbolti

Rétt­lætan­legt að beita tára­gasi á norska stuðnings­manna­hópa

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Það er algengt að sjá táragasi beitt á enskar fótboltabullur eins og hér fyrir ofan en mun sjaldgæfara er að sjá slíkt í Noregi. Þessi mynd tengist fréttinni ekki beint.
Það er algengt að sjá táragasi beitt á enskar fótboltabullur eins og hér fyrir ofan en mun sjaldgæfara er að sjá slíkt í Noregi. Þessi mynd tengist fréttinni ekki beint. Getty/Tom Jenkins

Það er mikil ástríða meðal stuðningsmanna í norska fótboltanum og mikil læti urðu í kringum leik erkifjenda í haust þar sem lögreglan beitti táragasi til að stöðva átök.

Norska sérdeildin telur að beiting lögreglunnar á táragasi í þessum slagsmálum milli stuðningsmanna Start og Viking hafi verið nauðsynleg og réttlætanleg. Nú hefur málið verið fellt niður. TV2 fjallar um málið.

Atvikið átti sér stað þegar erkifjendurnir Start og Viking mættust 1. ágúst í norsku úrvalsdeildinni. Fyrir leikinn brutust út mikil slagsmál milli stuðningsmanna beggja liða.

Lögreglan skarst í leikinn og reyndi að skilja stuðningsmannahópana að. Í því samhengi var CS-táragasi beitt í tvígang, samkvæmt sérdeildinni. Eftir á varði lögreglan valdbeitinguna með því að hún hefði viljað koma í veg fyrir að ástandið stigmagnaðist.

Tveir einstaklingar kærðu hins vegar notkun gassins og töldu hana ólöglega og óforsvaranlega. Auk þess var því haldið fram að hún hefði falið í sér óhóflega valdníðslu.

Samkvæmt mati sérdeildarinnar gaf aðgerðastjóri lögreglumönnum fyrirmæli um að stöðva slagsmálin. Einnig var veitt heimild til að lögreglan mætti beita táragasi ef það reyndist nauðsynlegt til að ná stjórn á aðstæðum.

„Gögn málsins sýna að CS-gasi var beitt með markvissum hætti í tveimur tilteknum tilvikum. Í öðru tilvikinu beitti lögreglumaður gasi gegn áhættustuðningsmanni sem fór ekki að fyrirmælum og var einn virkasti þátttakandinn. Í hinu tilvikinu beitti lögreglumaður gasi gegn hópi þar sem einn stuðningsmannanna hafði skömmu áður slegið annan mann í jörðina,“ segir í mati sérdeildarinnar.

Á þeim grundvelli komst sérdeildin að þeirri niðurstöðu að engin önnur valdbeitingarúrræði hefðu getað leyst úr aðstæðum og að notkun táragassins hefði því verið réttlætanleg til að ná stjórn.

Viking vann fótboltaleikinn 3–0.

Norski boltinn

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