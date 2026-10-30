Réttlætanlegt að beita táragasi á norska stuðningsmannahópa Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 30. október 2026 22:31 Það er algengt að sjá táragasi beitt á enskar fótboltabullur eins og hér fyrir ofan en mun sjaldgæfara er að sjá slíkt í Noregi. Þessi mynd tengist fréttinni ekki beint. Getty/Tom Jenkins Það er mikil ástríða meðal stuðningsmanna í norska fótboltanum og mikil læti urðu í kringum leik erkifjenda í haust þar sem lögreglan beitti táragasi til að stöðva átök. Norska sérdeildin telur að beiting lögreglunnar á táragasi í þessum slagsmálum milli stuðningsmanna Start og Viking hafi verið nauðsynleg og réttlætanleg. Nú hefur málið verið fellt niður. TV2 fjallar um málið. Atvikið átti sér stað þegar erkifjendurnir Start og Viking mættust 1. ágúst í norsku úrvalsdeildinni. Fyrir leikinn brutust út mikil slagsmál milli stuðningsmanna beggja liða. Selvsagt gjør de det, absolutt ingen hadde forventet noe annet. Samtidig sitter de og klager på manglende tillit til politiet. https://t.co/25PSgOqzFe— Paul Hogstad (@PaulHogstad) October 29, 2026 Lögreglan skarst í leikinn og reyndi að skilja stuðningsmannahópana að. Í því samhengi var CS-táragasi beitt í tvígang, samkvæmt sérdeildinni. Eftir á varði lögreglan valdbeitinguna með því að hún hefði viljað koma í veg fyrir að ástandið stigmagnaðist. Tveir einstaklingar kærðu hins vegar notkun gassins og töldu hana ólöglega og óforsvaranlega. Auk þess var því haldið fram að hún hefði falið í sér óhóflega valdníðslu. Samkvæmt mati sérdeildarinnar gaf aðgerðastjóri lögreglumönnum fyrirmæli um að stöðva slagsmálin. Einnig var veitt heimild til að lögreglan mætti beita táragasi ef það reyndist nauðsynlegt til að ná stjórn á aðstæðum. „Gögn málsins sýna að CS-gasi var beitt með markvissum hætti í tveimur tilteknum tilvikum. Í öðru tilvikinu beitti lögreglumaður gasi gegn áhættustuðningsmanni sem fór ekki að fyrirmælum og var einn virkasti þátttakandinn. Í hinu tilvikinu beitti lögreglumaður gasi gegn hópi þar sem einn stuðningsmannanna hafði skömmu áður slegið annan mann í jörðina,“ segir í mati sérdeildarinnar. Á þeim grundvelli komst sérdeildin að þeirri niðurstöðu að engin önnur valdbeitingarúrræði hefðu getað leyst úr aðstæðum og að notkun táragassins hefði því verið réttlætanleg til að ná stjórn. Viking vann fótboltaleikinn 3–0. Norski boltinn Mest lesið „Á stuttum tíma eru mínir nánustu vinir farnir“ Íslenski boltinn „Á meðan er hann að sofa hjá Ólympíufara í sundi“ Sport Sjáðu slagsmálin í Síkinu Körfubolti Leik lokið: Grindavík-Njarðvík 104-103 | Pargo með sigurkörfuna Körfubolti Fái að fresta prófum til að spila fyrir Íslands hönd Handbolti Uppgjörið: Valur-Ármann 87-84 | Misstu næstum því sigurinn frá sér Körfubolti Missti af leik með KR vegna herskyldu Körfubolti „Ég hefði frekar kýlt hana í andlitið“ Körfubolti Emil Atlason á leið í Fram Íslenski boltinn „Magnús er þjálfari Aftureldingar og verður það áfram“ Íslenski boltinn Fleiri fréttir Réttlætanlegt að beita táragasi á norska stuðningsmannahópa Báðir þjálfararnir fengu rautt í hálfleik í toppslagnum Ísak lagði upp sigurmarkið Hætta við áform um Afríkukeppnina í fótbolta Iraola: Því fleiri leiki sem við vinnum, því betri verðum við Hópurinn vilji hafa Carrick áfram Nik Chamberlain rekinn frá Kristianstad „Magnús er þjálfari Aftureldingar og verður það áfram“ Grealish í agabanni hjá Everton Emil Atlason á leið í Fram Áfrýjun Arsenal á rauða spjaldi Dowman hafnað Israel frá Fram „Á stuttum tíma eru mínir nánustu vinir farnir“ „Enski boltinn er annar heimur“ Nýr heimavöllur í Milan mun koma í stað San Siro „Mér þætti það skrýtið ef að allir kölluðu mig Sir“ FIFA hagnaðist um 620 milljarða á miðum á HM-leiki Cristiano Ronaldo með þrennu Víkingar láta Einar Guðna fara Landsliðsmaður í frí hjá félagi sínu vegna persónulegra ástæðna Hallgrímur kveður KA „Ég þarf ekki fullvissu frá neinum“ Viktor Bjarki var í byrjunarliði FCK í öruggum sigri Heimir ráðinn til ÍA og kostaði nokkrar milljónir Var klár í samkeppnina við Ingvar „Eina liðið sem ég vildi ekki“ Flauta Péturs á hilluna Verða án Sesko fram í janúar Engin uppalin spilaði með Fram „Guðjohnsen er stórt nafn í fótboltanum“ Sjá meira