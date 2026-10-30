Aston Villa í mál við Jamie Carragher Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 30. október 2026 22:54 Jamie Carragher er sérfræðingur hjá Sky Sports. Getty/Adam Davy Enska úrvalsdeildarfélagið Aston Villa tilkynnti í kvöld á miðlum sínum að félagið ætli í mál við knattspyrnusérfræðinginn Jamie Carragher. „Aston Villa mun höfða mál gegn Jamie Carragher vegna óásættanlegra móðgana hans í garð félagsins og stuðningsmanna þess,“ segir í tilkynningunni og undir hana skrifar stjórnarformaðurinn Nassef Sawiris og hann bætir við: „Aston Villa mun ekki leyfa neinum að stöðva uppgang okkar í enskri og evrópskri knattspyrnu.“ Carragher, fyrrverandi leikmaður Liverpool og sérfræðingur hjá Sky Sports, vakti hörð viðbrögð stuðningsmanna Villa með ummælum sínum um stærð félagsins og framtíð knattspyrnustjórans Unai Emery. Hinn 48 ára gamli Carragher sagði í hlaðvarpinu Stick to Football að „Aston Villa verði aldrei Manchester United“ og gaf í skyn að Emery gæti þess í stað farið til United og tekið við af Michael Carrick. „Hann hlýtur að vilja fá tækifæri til að stýra risaliði á ný. Það er goggunarröð í fótboltanum, hvort sem manni líkar það betur eða verr,“ sagði Carragher „Real Madrid tekur besta leikmann Manchester United, það gerðu þeir með (Cristiano) Ronaldo. Og svo eru lið fyrir ofan Aston Villa og þau munu taka leikmennina þeirra eða knattspyrnustjórann, þannig að haldið kjafti, stuðningsmenn Aston Villa. Aston Villa verður aldrei Manchester United.“ Aston Villa will initiate legal action against Jamie Carragher for his unacceptable insults about the Club and its fans. Aston Villa will not allow anyone to stop our ascension in English and European football. Nassef Sawiris, Chairman https://t.co/xUEcFKsiEx— Aston Villa (@AstonVilla) October 30, 2026 Enski boltinn Aston Villa FC Mest lesið „Á stuttum tíma eru mínir nánustu vinir farnir“ Íslenski boltinn Sjáðu slagsmálin í Síkinu Körfubolti „Á meðan er hann að sofa hjá Ólympíufara í sundi“ Sport Uppgjörið: Tindastóll-Álftanes 105-108 | Spennutryllir í Síkinu Körfubolti „Ég hef sjaldan, ef nokkurn tímann, kynnst öðru eins félagi og Víkingi“ Íslenski boltinn Uppgjörið: Grindavík-Njarðvík 104-103 | Pargo með sigurkörfuna Körfubolti „Ég hefði frekar kýlt hana í andlitið“ Körfubolti „Guðjohnsen er stórt nafn í fótboltanum“ Enski boltinn Heimir ráðinn til ÍA og kostaði nokkrar milljónir Íslenski boltinn Víkingar láta Einar Guðna fara Íslenski boltinn Fleiri fréttir Arteta harður við Dowman: „Þetta er ekki Disneyland“ Aston Villa í mál við Jamie Carragher Iraola: Því fleiri leiki sem við vinnum, því betri verðum við Hópurinn vilji hafa Carrick áfram Grealish í agabanni hjá Everton Áfrýjun Arsenal á rauða spjaldi Dowman hafnað „Enski boltinn er annar heimur“ „Ég þarf ekki fullvissu frá neinum“ „Eina liðið sem ég vildi ekki“ Verða án Sesko fram í janúar „Guðjohnsen er stórt nafn í fótboltanum“ Máttu ekki spyrja Haaland út í dóminn og hættu við viðtalið Sonur Wayne Rooney með fernu fyrir átján ára liðið „Ég vissi að Gomez myndi skora“ Liverpool slapp við Manchester City Liverpool áfram eftir vítakeppni Rulli hetja Manchester City í vítakeppninni Sverðin slíðruð og líklegt að Fernandes byrji gegn Chelsea Lygileg tölfræði Andra toppar Haaland og Kane „Tek líklega ekki skrefið til Barcelona frá Blackburn“ Sjóðheitur Orri sagður í sigti Everton Sjáðu Fleetwood slá út Arsenal og Dowman sjá rautt Raddlaus eftir kraftaverk: Sáum Grimsby slá út Man. Utd og vildum gera eins Arsenal úr leik eftir tap gegn D-deildarliði Stöðvaði leik í drjúga stund vegna drónaflugs Sendi Haaland og fleiri í frí Framherjarnir þurfi að stíga upp Æðið vindur upp á sig og Gudjohnsen-merking ókeypis Stuðningsmennirnir fögnuðu Carrick en bauluðu á leikmennina Hver gæti tekið við af Carrick? Sjá meira