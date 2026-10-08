Leikmenn landsliðsins sekir um agabrot Andri Broddason skrifar 8. október 2026 19:37 Búið er að ræða við þá leikmenn landsliðshópsins sem brutu af sér. Anton/Vísir Einhverjir leikmenn íslenska karlalandsliðsins í fótbolta hafa gerst sekir um agabrot í nýliðnum landsliðsglugga. Starfsmenn landsliðsins hafa fundað vegna málsins. Fótbolti.net greinir frá málinu en þar er haft eftir Eysteini Pétri Lárussyni, framkvæmdastjóra KSÍ, þar sem hann segir að búið sé að ræða við bæði leikmennina sem brutu á sér og hópinn í heild sinni. Samkvæmt honum er búið að afgreiða málið og ekki verður meira gert í því. Samkvæmt fótbolta.net var agabrotið áfengisneysla nokkurra leikmanna eftir landsleikinn gegn Búlgaríu. Hann var spilaður síðasta laugardag hér á Íslandi og virðist brotið hafa átt sér stað þá. Fyllerí landsliðsmanna eftir leikinn geng Búlgaríu verður krufið í þaula í Þungavigtinni í fyrramálið. 🍷🥂🍾🍺🥃🍸 #HeimavinnaHöfðingjans— Kristján Óli Sigurðsson (@kristjanoli) October 8, 2026 Hlaðvarpsþáttastjórnandinn Kristján Óli Sigurðsson staðfesti á samfélagsmiðlinum X að um er að ræða áfengisneyslu leikmanna. Hann heldur uppi hlaðvarpinu Þungavigtin ásamt Mikael Nikulássyni og Ríkharði Óskari Guðnasyni. Fótbolti Landslið karla í fótbolta Þjóðadeild karla í fótbolta Mest lesið Jóhann Berg leggur skóna á hilluna Íslenski boltinn Enn hryggur tíu árum síðar: „Mun aldrei nokkurn tímann komast yfir þetta“ Enski boltinn Wirtz sé búinn að missa trúna Enski boltinn Leikmenn landsliðsins sekir um agabrot Fótbolti Valur - Stjarnan | Hörkuleikur á Hlíðarenda Körfubolti Toppbaráttan í vetur: Vildi spá KR titlinum Körfubolti Álftanes - Höttur | Nýtt upphaf í forsetahöllinni Körfubolti Bakgarðsáskorunin: Soðnar kartöflur besta nestið Sport Þekkir ekkert annað en pressu Körfubolti Næst ekki í Kane og tvísýnt hvort hann komi Körfubolti Fleiri fréttir Leikmenn landsliðsins sekir um agabrot Xhaka sekur fyrir að falsa Covid-19 vottorð Haaland biðlar til stuðningsmanna að standa saman Ceferin ætlar sér að stýra UEFA áfram Jóhann Berg leggur skóna á hilluna Ber enn örið: „Eitur í æðum mér“ Wirtz sé búinn að missa trúna Varaforsetinn mildar afstöðu sína gagnvart Infantino Eins og óendurgoldin ást „Framkoman eins og við hverja aðra leikmuni“ Enn hryggur tíu árum síðar: „Mun aldrei nokkurn tímann komast yfir þetta“ Heimir þrefalt líklegri en Ísland til að fara á EM Guardiola verður viðstaddur fyrsta heimaleik Manchester City eftir dóminn Manchester City-goðsögn hættir við að hætta Býður sig fram á móti Infantino Tarik framlengir við Víking Leggur skóna á hilluna Andar léttar: Skilorðsbundið bann fyrir njósnirnar Ísland að beygja út af bakdyraleiðinni á EM? Upp um eitt sæti á heimslistanum Rekinn frá Tyrkjum Arteta framlengir við Arsenal Hafnaði Íslandi og er byrjaður með Bandaríkjunum Dregið á föstudag: Sjáðu mörk og fögnuð ungu strákanna okkar Lofsöng Sveindísi: „Tekið gríðarlegum framförum frá því í fyrra“ Kveðjubréf frá Kidda Steindórs Birkir heldur metinu og eignast aðra dóttur Messi var farinn að hágráta fyrir leik en kvaddi með stæl Leggur skóna á hilluna eftir tímabilið Fékk að fara á fyrstu A-landsliðsæfinguna á afmælisdaginn Sjá meira