Spánn á bestu þjálfarana Sindri Sverrisson skrifar 26. október 2026 21:28 Luis de la Fuente og Pere Romeu lyftu báðir stórum bikurum í ár. Samsett/Getty Pere Romeu og Luis de la Fuente hlutu í kvöld verðlaun sem bestu þjálfarar ársins á Ballon d'Or-verðlaunahófinu sem France Football stendur fyrir í London. Romeu tók við sem aðalþjálfari kvennaliðs Barcelona fyrir tveimur árum, eftir að hafa verið aðstoðarþjálfari, og velgengnin undir hans stjórn hefur verið nær stanslaus. Barcelona vann Meistaradeild Evrópu í vor og einnig spænsku deildina, spænska bikarinn og ofurbikarinn. Fyrr í kvöld var Vicky López, lærimey Romeu, valin ungstirni ársins líkt og annar Börsungur, Lamine Yamal. Bestu þjálfararnir og bestu ungstirnin koma því öll frá Spáni. Hinn 65 ára Luis de la Fuente tók við spænska landsliðinu af öðrum sem tilnefndur var í kvöld, Luis Enrique, strax eftir HM árið 2022. Undir stjórn De la Fuente hefur Spánn síðan unnið Þjóðadeildina árið 2023, Evrópumeistaratitilinn árið 2024 og svo heimsmeistaratitilinn í Ameríku í sumar. Fótbolti Mest lesið Ringulreið á Ballon d'Or: Birtu fréttir um sigurvegara áður en hátíðin hófst Fótbolti Vakinn með símtölum um miðja nótt: „Lenti í hakkavélinni“ Íslenski boltinn Æðið vindur upp á sig og Gudjohnsen-merking ókeypis Enski boltinn Heppinn að vera á lífi eftir rosalegan 15 bíla árekstur Sport „Ég sá fólk gráta úr gleði“ Fótbolti Man. United-stuðningsmaðurinn með hárið algjörlega búinn á því Enski boltinn Treyja Gylfa fór á milljón Íslenski boltinn Hver gæti tekið við af Carrick? Enski boltinn Uppaldir spiluðu eitt prósent mínútna hjá Val Íslenski boltinn Utan vallar: Fólk með ADHD má spila íþróttir Sport Fleiri fréttir Lofsyngur Frey og Alfreð: „Mesta umbreyting síðari tíma“ Sjáðu bombu Mikaels Egils sem neitaði að fagna Spánn á bestu þjálfarana Barcelona á bæði bestu ungstirnin Viktor nálægt sigurmarki en FCK gefur eftir Æðið vindur upp á sig og Gudjohnsen-merking ókeypis Ringulreið á Ballon d'Or: Birtu fréttir um sigurvegara áður en hátíðin hófst Harma ákvörðun Hattar Ingibjörg valin sú efnilegasta Spila til að vinna deildina, ekki Barcelona Gullboltinn afhentur í kvöld Uppaldir spiluðu eitt prósent mínútna hjá Val Vakinn með símtölum um miðja nótt: „Lenti í hakkavélinni“ Kveðja Kristin og Kristin „Ég sá fólk gráta úr gleði“ Eiríkur nýr þjálfari Vals Treyja Gylfa fór á milljón Stuðningsmennirnir fögnuðu Carrick en bauluðu á leikmennina Hver gæti tekið við af Carrick? Þurfti að sauma 50 spor eftir hundaárás Sakar leikmenn Manchester United um ófagmennsku utan vallar KR á nú tvo yngstu markaskorara sögunnar Man. United-stuðningsmaðurinn með hárið algjörlega búinn á því „Hann brást hrapallega sem manneskja“ Sjáðu ræðu Óskars fyrir markaveislu KR-liðsins Mbappé með bæði mörkin í sigri á Barcelona „Guð morning!“ Skaut á Liverpool eftir leikinn: „Aðeins eitt lið reyndi að skapa“ Orri skoraði í þriðja leiknum í röð Katla tryggði Fiorentina sigur Sjá meira