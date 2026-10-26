Barcelona á bæði bestu ungstirnin Sindri Sverrisson skrifar 26. október 2026 21:08 Blómið sem Lamine Yamal skartaði í kvöld vakti athygli. Þau Vicky López eru orðin ansi vön að fagna titlum, bæði með Spáni og Barcelona. Samsett/Getty Spánverjinn Lamine Yamal hlaut í kvöld Kopa-verðlaunin sem besti ungi fótboltamaður heims, þriðja árið í röð, á Ballon d'Or-verðlaunahófinu í London. Vicky López, sem líkt og Yamal leikur með Barcelona og spænska landsliðinu, hlaut verðlaunin í kvennaflokki. Fimm komu til greina sem ungstirni ársins í hvorum kynjaflokki en Yamal, sem lék lykilhlutverk í heimsmeistaratitli Spánar og Spánarmeistaratitli Barcelona á þessu ári, skaraði nú fram úr í þriðja sinn. Hann er einnig tilnefndur til Gullboltans sjálfs. Á meðal annarra sem voru tilnefndir var félagi Yamals í Barcelona og spænska landsliðinu, miðvörðurinn Pau Cubarsi, en hér að neðan má sjá hina tilnefndu. Tilnefndir sem besti ungi leikmaður karla: Pau Cubarsi, Barcelona Yan Diomandé, RB Leipzig og Real Madrid Lennart Karl, Bayern München Lamine Yamal, Barcelona Warren Zaire-Emery, PSG Vicky López hefur verið í lykilhlutverki besta félagsliðs heims, Barcelona, og raðaði inn mörkum fyrir liðið sem vann fjórfalt í ár, þar á meðal Meistaradeild Evrópu. Hún hefur nú unnið verðlaunin sem besti ungi leikmaðurinn tvö ár í röð. Tilnefndar sem besti ungi leikmaður kvenna: Veerle Buurman, Chelsea Vicky López, Barcelona Felicia Schröder, Häcken og Real Madrid Clara Serrajordi, Barcelona Lily Yohannes, Lyon Fótbolti Mest lesið Ringulreið á Ballon d'Or: Birtu fréttir um sigurvegara áður en hátíðin hófst Fótbolti Vakinn með símtölum um miðja nótt: „Lenti í hakkavélinni“ Íslenski boltinn Heppinn að vera á lífi eftir rosalegan 15 bíla árekstur Sport „Ég sá fólk gráta úr gleði“ Fótbolti Man. United-stuðningsmaðurinn með hárið algjörlega búinn á því Enski boltinn Treyja Gylfa fór á milljón Íslenski boltinn Hver gæti tekið við af Carrick? Enski boltinn Æðið vindur upp á sig og Gudjohnsen-merking ókeypis Enski boltinn Uppaldir spiluðu eitt prósent mínútna hjá Val Íslenski boltinn Utan vallar: Fólk með ADHD má spila íþróttir Sport Fleiri fréttir Viktor nálægt sigurmarki en FCK gefur eftir Æðið vindur upp á sig og Gudjohnsen-merking ókeypis Ringulreið á Ballon d'Or: Birtu fréttir um sigurvegara áður en hátíðin hófst Harma ákvörðun Hattar Ingibjörg valin sú efnilegasta Spila til að vinna deildina, ekki Barcelona Gullboltinn afhentur í kvöld Uppaldir spiluðu eitt prósent mínútna hjá Val Vakinn með símtölum um miðja nótt: „Lenti í hakkavélinni“ Kveðja Kristin og Kristin „Ég sá fólk gráta úr gleði“ Eiríkur nýr þjálfari Vals Treyja Gylfa fór á milljón Stuðningsmennirnir fögnuðu Carrick en bauluðu á leikmennina Hver gæti tekið við af Carrick? Þurfti að sauma 50 spor eftir hundaárás Sakar leikmenn Manchester United um ófagmennsku utan vallar KR á nú tvo yngstu markaskorara sögunnar Man. United-stuðningsmaðurinn með hárið algjörlega búinn á því „Hann brást hrapallega sem manneskja“ Sjáðu ræðu Óskars fyrir markaveislu KR-liðsins Mbappé með bæði mörkin í sigri á Barcelona „Guð morning!“ Skaut á Liverpool eftir leikinn: „Aðeins eitt lið reyndi að skapa“ Orri skoraði í þriðja leiknum í röð Katla tryggði Fiorentina sigur „Þetta snýst ekki um mig“ Hákon Arnar meiddist Guðlaugur Victor lagði upp mark í stórsigri í Íslendingaslag „Við verðum að líta í eigin barm“ Sjá meira