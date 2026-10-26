Eiríkur nýr þjálfari Vals Valur Páll Eiríksson skrifar 26. október 2026 11:55 Eiríkur Raphael Elvy er nýr þjálfari kvennaliðs Vals. Valur Fótbolti Eiríkur Raphael Elvy er nýr þjálfari kvennaliðs Vals í fótbolta. Hann var hluti af þjálfarateymi liðsins í sumar en fær nú stöðuhækkun. Valur greinir frá ráðningunni á Facebook-síðu félagsins. Eiríkur mun stýra Valskonum í Lengjudeildinni en Valur féll í fyrsta sinn í sögunni á nýliðinni leiktíð. Eiríkur var áður hluti af þjálfarateymi Breiðabliks þegar Blikakonur urðu Íslandsmeistarar. Í yfirlýsingu Vals segir að árangur síðasta árs hafi ekki verið ásættanlegur og verkefni Eiríks einfalt: Að komast beint aftur upp í Bestu deildina. „Ég er virkilega þakklátur fyrir traustið. Þetta er spennandi leikmannahópur með mikil gæði og stelpurnar hafa sýnt það á hverri æfingu að þær eru hungraðar í að gera betur. Verkefnið er stórt og ég get ekki beðið eftir því að byrja. Valur er lið sem á að vera í efstu deild en markmiðið nær lengra en það. Við erum að horfa á þetta sem þriggja ára vegferð þar sem við ætlum að koma liðinu aftur í fremstu röð,“ er haft eftir Eiríki í yfirlýsingunni. Eiríkur gerir þriggja ára samning sem þjálfari liðsins. Sverrir Kristinsson verður aðstoðarþjálfari liðsins og Hilmar McShane styrktarþjálfari. Valur Besta deild kvenna Íslenski boltinn Fótbolti Mest lesið Heppinn að vera á lífi eftir rosalegan 15 bíla árekstur Sport Man. United-stuðningsmaðurinn með hárið algjörlega búinn á því Enski boltinn „Ég sá fólk gráta úr gleði“ Fótbolti Treyja Gylfa fór á milljón Íslenski boltinn Hver gæti tekið við af Carrick? Enski boltinn Utan vallar: Fólk með ADHD má spila íþróttir Sport Ræddu bann Veigars: „Hræðilegur tími“ en „heppinn með dóminn“ Körfubolti Það er ekki hægt að reka allar þessar pissudúkkur Sport „Guð morning!“ Enski boltinn Skaut á Liverpool eftir leikinn: „Aðeins eitt lið reyndi að skapa“ Enski boltinn Fleiri fréttir Vakinn með símtölum um miðja nótt: „Lenti í hakkavélinni“ Kveðja Kristinn og Kristinn Eiríkur nýr þjálfari Vals Treyja Gylfa fór á milljón KR á nú tvo yngstu markaskorara sögunnar Sjáðu ræðu Óskars fyrir markaveislu KR-liðsins Sjáðu Aron bæta markametið og spennu hjá Þór „Ég vissi ekkert um Ísland á þessum tíma“ Markahæsta umferð sögunnar Hjartnæm stund í Hamingjunni: Ingvar tók við Íslandsskildinum Gylfi valinn besti leikmaður ársins „Óvíst hvar Stefan Ljubicic mun spila“ „Engin krafa frá stjórn um að ná sæti í Evrópukeppni“ Leik lokið: Víkingur-Fram 2-2 | Víkingar rétt sluppu við súra sigurhátíð Óskar Hrafn: „Krefst þess að menn séu ekki saddir“ Lárus Orri hættur með ÍA og Heimir sagður á leiðinni Uppgjörið: KA-ÍBV 5-1 | KA fallið þrátt fyrir stórsigur Hólmar Örn Eyjólfsson: „Horfi til baka og er bara stoltur“ Jóhannes Karl sér bjarta tíma fram undan: „Það var eitthvað að mótast, kjarni í liðinu“ Siggi Höskulds eftir dramatíska björgun Þórs: „Fótbolti er miklu meira en eitthvað xG og kjaftæði“ Uppgjörið: Stjarnan – Valur 6-0 | Burstuðu Val og unnu Forsetabikarinn Uppgjörið: KR-Breiðablik 8-3 | Ellefu mörk og markamet í Vesturbænum Uppgjörið: ÍA - Keflavík 4-4 | Jafnt eftir markaregn í Akraneshöllinni Sjáðu vítið sem Þórsarar vildu fá Uppgjörið: FH-Þór 1-2 | Þórsarar fögnuðu innilega eftir dramatískan sigur í Laugardalnum Leikur FH og Þórs færður vegna frosts Sjáðu fimmu Hrafnhildar Ásu í lokaumferðinni FH-konur töpuðu leiknum og titlinum en fengu bæði stóru verðlaunin „Þetta er bara ólýsanlegt” „Fólk var alveg að efast en ég vissi alltaf að þetta myndi detta” Sjá meira