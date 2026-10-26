Viktor nálægt sigurmarki en FCK gefur eftir Sindri Sverrisson skrifar 26. október 2026 20:08 Svekkjandi jafntefli hjá Viktori Bjarka og félögum í kvöld. Getty/Kristian Tuxen Ladegaard Íslendingaliðið FC Kaupmannahöfn varð að sætta sig við 1-1 jafntefli við OB á heimavelli í kvöld í dönsku úrvalsdeildinni í fótbolta og mistókst þar með að endurheimta toppsætið. Viktor Bjarki Daðason kom inná sem varamaður á Parken í kvöld þegar hálftími var til stefnu og FCK marki undir. Samkvæmt dönskum miðlum lét Viktor varnarmenn OB hafa mikið fyrir hlutunum en það var annar varamaður, Birger Meling, sem skoraði jöfnunarmarkið á 77. mínútu. Viktor var svo nálægt því að skora sigurmark, sérstaklega í lok leiks þegar hann fékk gott skallafæri en náði þó ekki að nýta það. FCK hefur nú spilað þrjá leiki í röð án sigurs og er tveimur stigum á eftir Midtjylland á toppi deildarinnar, með 26 stig eftir 12 leiki. OB er í 7. sæti með 14 stig. Rúnar Alex Rúnarsson var á varamannabekk FCK í kvöld líkt og oftast áður á leiktíðinni en Gunnar Orri Olsen, sem er aðeins 18 ára líkt og Viktor, var ekki í leikmannahópnum. Danski boltinn Mest lesið Ringulreið á Ballon d'Or: Birtu fréttir um sigurvegara áður en hátíðin hófst Fótbolti Vakinn með símtölum um miðja nótt: „Lenti í hakkavélinni“ Íslenski boltinn Heppinn að vera á lífi eftir rosalegan 15 bíla árekstur Sport „Ég sá fólk gráta úr gleði“ Fótbolti Man. United-stuðningsmaðurinn með hárið algjörlega búinn á því Enski boltinn Treyja Gylfa fór á milljón Íslenski boltinn Hver gæti tekið við af Carrick? Enski boltinn Æðið vindur upp á sig og Gudjohnsen-merking ókeypis Enski boltinn Uppaldir spiluðu eitt prósent mínútna hjá Val Íslenski boltinn Utan vallar: Fólk með ADHD má spila íþróttir Sport Fleiri fréttir Viktor nálægt sigurmarki en FCK gefur eftir Æðið vindur upp á sig og Gudjohnsen-merking ókeypis Ringulreið á Ballon d'Or: Birtu fréttir um sigurvegara áður en hátíðin hófst Harma ákvörðun Hattar Ingibjörg valin sú efnilegasta Spila til að vinna deildina, ekki Barcelona Gullboltinn afhentur í kvöld Uppaldir spiluðu eitt prósent mínútna hjá Val Vakinn með símtölum um miðja nótt: „Lenti í hakkavélinni“ Kveðja Kristin og Kristin „Ég sá fólk gráta úr gleði“ Eiríkur nýr þjálfari Vals Treyja Gylfa fór á milljón Stuðningsmennirnir fögnuðu Carrick en bauluðu á leikmennina Hver gæti tekið við af Carrick? Þurfti að sauma 50 spor eftir hundaárás Sakar leikmenn Manchester United um ófagmennsku utan vallar KR á nú tvo yngstu markaskorara sögunnar Man. United-stuðningsmaðurinn með hárið algjörlega búinn á því „Hann brást hrapallega sem manneskja“ Sjáðu ræðu Óskars fyrir markaveislu KR-liðsins Mbappé með bæði mörkin í sigri á Barcelona „Guð morning!“ Skaut á Liverpool eftir leikinn: „Aðeins eitt lið reyndi að skapa“ Orri skoraði í þriðja leiknum í röð Katla tryggði Fiorentina sigur „Þetta snýst ekki um mig“ Hákon Arnar meiddist Guðlaugur Victor lagði upp mark í stórsigri í Íslendingaslag „Við verðum að líta í eigin barm“ Sjá meira