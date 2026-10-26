Fannar Heimisson skoraði eitt af átta mörkum KR-inga í lokaleik Bestu deildar karla um helgina og kom sér þar með í hóp með yngstu markaskorurunum í sögu efstu deildar.
Fannar er nú sá næstyngsti en á laugardaginn var hann aðeins fimmtán ára, sex mánaða og sautján daga. Hann er fæddur í aprílmánuði árið 2011.
Fannar hafði komið við sögu í fimm öðrum leikjum í Bestu deildinni en skoraði nú sitt fyrsta mark í deildinni. Hann er enn að spila með 3. flokki KR. Markið má sjá í myndbandinu hér fyrir neðan eins og öll mörkin úr þessum markaleik í Vesturbænum.
KR á því tvo yngstu markaskorarana í sögu efstu deildar karla því Alexander Rafn Pálmason eignaðist metið í maí 2025 og hefur átt það síðan.
Alexander Rafn sló 31 árs gamalt met Eiðs Smára á sínum tíma en í sumar hafa tveir leikmenn komist á milli Alexanders og Eiðs.
Blikinn Arnar Bjarki Gunnleifsson hafði fyrr í sumar orðið næstyngsti markaskorarinn þegar hann skoraði fyrir Breiðablik í 3-1 sigri á KA í júní. Nú dettur Arnar Bjarki niður í þriðja sætið á þessum lista.
Þriðji KR-ingurinn meðal sjö yngstu markaskoraranna er síðan Sigurdur Breki Kárason, sem var sextán ára rúmlega fimm mánaða þegar hann skoraði fyrir KR á móti Blikum fyrr í sumar. Sigurdur Breki var með tvö mörk og fjórar stoðsendingar í Blikasigrinum um síðustu helgi.
Allir þessir þrír komust upp fyrir Ingólf Sigurðsson sem átti KR-metið í næstum því sextán ár en hann var sextán ára og rúmlega sex mánaða þegar hann skoraði fyrir KR sumarið 2009.