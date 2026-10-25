Sjáðu ræðu Óskars fyrir markaveislu KR-liðsins Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 25. október 2026 22:32 Óskar Hrafn Þorvaldsson brýndi fyrir sínum mönnum að halda einbeitingu og klára tímabilið vel, sem hans menn gerðu með glæsibrag. Vísir/Pawel KR-ingar enduðu Íslandsmótið með því að skora átta mörk í fimm marka sigri á Blikum í Vesturbænum í lokaleik sínum og urðu því bæði fyrsta liðið til að skora bæði yfir áttatíu og níutíu mörk á einu tímabili í efstu deild á Íslandi. KR-ingar höfðu samt að litlu að keppa í leiknum enda þegar búnir að tryggja sér annað sætið í deildinni. Liðið setti engu að síður á svið markasýningu og hjálpaði fyrirliða sínum Aroni Sigurðarsyni að slá markametið með sínu 21. og 22. marki í Bestu deildinni. KR endaði með því að skora 93 mörk í 27 leikjum eða 3,4 mörk að meðaltali í leik. Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, fór með liðið úr fallbaráttu í titilbaráttu á einu ári og ef marka má viðtölin við hann eftir lokaleikinn þá á ekkert að stíga af bensíngjöfinni í Vesturbænum. Það mátti líka heyra á ræðu hans inni í búningsklefa fyrir leikinn á móti Blikum. KR-ingar leyfðu fylgjendum samfélagsmiðla sinna að vera fluga á vegg inni í klefa og sýndu þessa ræðu þjálfara síns sem má hlusta á hér fyrir neðan. „Við erum það sem við erum í dag. Sýnum úr hverju við erum gerðir. Sýnum að þó að það sé þannig lagað ekkert upp á að spila. Ekki sæti, ekki neitt, nema bara stoltið, virðingin og vitneskjan um það að við erum að fara halda áfram,“ sagði Óskar Hrafn í ræðu sinni. „Við erum ekki hættir og við erum ekki saddir. Við ætlum ekki að leggjast á meltuna, hafa það ógeðslega gott í vetur og koma svo eins og einhverjir sem eru búnir að meika það,“ sagði Óskar „Hver einasti leikur og hver einasta f-g mínúta sem við eyðum saman verður að vera vel nýtt. Akkúrat núna byrjar næsta tímabil. Núna. Það byrjar í dag, eins fáránlega og það hljómar þá gerir það það,“ sagði Óskar „Við erum að byggja á hverjum einasta degi og við höfum ekki efni á því að sóa einum einasta degi,“ sagði Óskar Hrafn en það má sjá ræðuna hans hér fyrir neðan. View this post on Instagram A post shared by KR Reykjavík FC (@krreykjavik1899) Besta deild karla KR Mest lesið Hjartnæm stund í Hamingjunni: Ingvar tók við Íslandsskildinum Íslenski boltinn „Ég vissi ekkert um Ísland á þessum tíma“ Íslenski boltinn Manchester United - Bournemouth 0-3 | Niðurlægingin tekur engan endi Enski boltinn Hitti nýjustu stjörnu íslenska körfuboltans í skólanum Körfubolti Orri skoraði í þriðja leiknum í röð Fótbolti Skaut á Liverpool eftir leikinn: „Aðeins eitt lið reyndi að skapa“ Enski boltinn „Við verðum að líta í eigin barm“ Enski boltinn Hákon Arnar meiddist Fótbolti Mbappé með bæði mörkin í sigri á Barcelona Fótbolti Liverpool - Brighton 2-0 | Góð byrjun kláraði mávana Enski boltinn Fleiri fréttir Sjáðu ræðu Óskars fyrir markaveislu KR-liðsins Sjáðu Aron bæta markametið og spennu hjá Þór „Ég vissi ekkert um Ísland á þessum tíma“ Markahæsta umferð sögunnar Hjartnæm stund í Hamingjunni: Ingvar tók við Íslandsskildinum Gylfi valinn besti leikmaður ársins „Óvíst hvar Stefan Ljubicic mun spila“ „Engin krafa frá stjórn um að ná sæti í Evrópukeppni“ Leik lokið: Víkingur-Fram 2-2 | Víkingar rétt sluppu við súra sigurhátíð Óskar Hrafn: „Krefst þess að menn séu ekki saddir“ Lárus Orri hættur með ÍA og Heimir sagður á leiðinni Uppgjörið: KA-ÍBV 5-1 | KA fallið þrátt fyrir stórsigur Hólmar Örn Eyjólfsson: „Horfi til baka og er bara stoltur“ Jóhannes Karl sér bjarta tíma fram undan: „Það var eitthvað að mótast, kjarni í liðinu“ Siggi Höskulds eftir dramatíska björgun Þórs: „Fótbolti er miklu meira en eitthvað xG og kjaftæði“ Uppgjörið: Stjarnan – Valur 6-0 | Burstuðu Val og unnu Forsetabikarinn Uppgjörið: KR-Breiðablik 8-3 | Ellefu mörk og markamet í Vesturbænum Uppgjörið: ÍA - Keflavík 4-4 | Jafnt eftir markaregn í Akraneshöllinni Sjáðu vítið sem Þórsarar vildu fá Uppgjörið: FH-Þór 1-2 | Þórsarar fögnuðu innilega eftir dramatískan sigur í Laugardalnum Leikur FH og Þórs færður vegna frosts Sjáðu fimmu Hrafnhildar Ásu í lokaumferðinni FH-konur töpuðu leiknum og titlinum en fengu bæði stóru verðlaunin „Þetta er bara ólýsanlegt” „Fólk var alveg að efast en ég vissi alltaf að þetta myndi detta” Gylfi: „Við erum ódýrasta liðið í þessari deild“ Bríet Fjóla: „Sjálfstraustið er komið til baka“ Uppgjörið: Þróttur-Grind/Njarðv. 3-2 | Markaveisla í seinni Uppgjörið: ÍBV - Stjarnan 2-0 | Sannfærandi sigur tryggði ÍBV bronsið Uppgjörið: Breiðablik-FH 6-2 | Ása með fimm mörk í meistarasýningu Blika Sjá meira