Ætla að rífa umdeilda kaffiskúrinn við Leifsstöð Birgir Olgeirsson skrifar 26. október 2026 13:01 Isavia hyggst rífa skúrinn sem áður var afdrep leigubílstjóra við Leifsstöð. Hann er sagður ónýtur vegna viðhaldsskorts en ekki liggur fyrir hvenær hann verður rifinn. Vísir/Já.is Áformað er að rífa kaffiskúr leigubílstjóra við Leifsstöð sem var lokað í júní í fyrra eftir deilur um aðgang að aðstöðunni og bænahald þar. Leigubílstjórar hafa nú afdrep inni í flugstöðinni, meðal annars í mötuneytinu. Þetta staðfestir Guðjón Helgason, upplýsingafulltrúi Isavia, í svari við fyrirspurn fréttastofu. Hann segir skúrinn ónýtan vegna viðhaldsskorts og engin áform séu um að taka aftur upp þá starfsemi sem þar var áður. „Áformað er að rífa skúrinn en ekki liggur fyrir hvenær það verður gert,“ segir Guðjón. Geyma þar skóflur þegar þörf krefur Skúrinn stendur enn en Guðjón segir hann ekki lengur nýttan sem afdrep. „Skúrinn er ekki í neinni notkun nema sem tilfallandi geymsla á skóflum og slíkum vetrarbúnaði gerist þess þörf.“ Sú geymsla sé í öðrum hluta skúrsins en þeim sem leigubílstjórar höfðu áður til afnota. „Ekki eru uppi nein áform um að nýta hann með þeim hætti sem áður var enda er hann ónýtur vegna viðhaldsskorts eins og fram hefur komið í fyrri umfjöllun.“ Lokuðu eftir úttekt á húsnæðinu Skúrinn komst í umræðuna vorið 2025 eftir að leigubílstjórar kvörtuðu undan því að þeim væri meinaður aðgangur að kaffiaðstöðunni, sem aðrir bílstjórar nýttu til bænahalds. Isavia sagði þá að tryggja ætti öllum leigubílstjórum aðgang að skúrnum. Í kjölfarið var húsnæðið tekið út og niðurstaðan varð að loka því vegna bágs ástands. Vísir greindi frá ákvörðuninni 4. júní í fyrra. Isavia tók þá ábyrgð á viðhaldsskortinum og vísaði leigubílstjórum á salerni og mötuneyti flugstöðvarinnar. Keflavíkurflugvöllur Samgöngumál Skipulagsmál Mest lesið Hafi ekki fundað formlega án Harðar heldur snætt hádegismat Innlent Áfall fyrir Donald Trump og Vladimír Pútín Erlent „Vonandi verða þau ekki börnin sem hía á ráðherrann“ Innlent Óvæntur sigur Lula en Bolsonaro vill ógilda úrslitin Erlent Sóttist ekki eftir þingflokksformennsku Innlent Segir Viðreisn í krísu og útilokar ekki að hætta stuðningi Innlent Hefja leit að Lúðvík í fyrramálið Innlent Fundu auðgað úran í dánarbúi Erlent Deila um sóttkví fer alla leið Innlent Handtekinn fyrir ólöglega dvöl í landinu Innlent Fleiri fréttir Ætla að rífa umdeilda kaffiskúrinn við Leifsstöð Sóttist ekki eftir þingflokksformennsku Deila um sóttkví fer alla leið „Við getum ekki öll búið í Reykjavík“ Sóttist ekki eftir þingflokksformennsku og svarar gagnrýni Jóns Gnarr Hefja leit að Lúðvík í fyrramálið Enn enginn grunaður um innbrotið Mismunuðu kvenkyns sérfræðilækni Landspítalans Hafi ekki fundað formlega án Harðar heldur snætt hádegismat „Vonandi verða þau ekki börnin sem hía á ráðherrann“ Djúp lægð úr suðri fer að hafa áhrif í kvöld Umferð gæti tafist á Arnarnesvegi Tóku á móti barni í sjúkrabíl Handtekinn fyrir ólöglega dvöl í landinu Segir Viðreisn í krísu og útilokar ekki að hætta stuðningi Stjórnarskráin trompi alltaf bókun 35 Engin trygging fyrir því að peningarnir nýtist í innviði „Jón Gnarr er ein mesta prímadonna Íslandssögunnar“ Skoðar að hækka framlag til Loftbrúarinnar Upplifa endurtekið áfall vegna dómsins „Fylgir því mikil skömm að eiga foreldri í fangelsi“ Vonast eftir betri vetri en þeim síðasta: „Við eigum það bara skilið“ Ekki boðaður á stjórnarfundi: „Þetta hefur aldrei gerst áður í sögu Landsvirkjunar“ Umdeildur sýknudómur þegar haft alvarlegar afleiðingar Skiljanlega skiptar skoðanir á stærstu kerfisbreytingu í áratug Fluttur á bráðamóttöku eftir líkamsárás í Skeifunni Hörður Arnarson og náttúru- og innviðagjald á Sprengisandi Bóndinn segist stoltur stunda blóðmerahald Ekki sjálfsagt að bóka flug með löngum fyrirvara Glefsaði í vegfaranda við matvöruverslun Sjá meira