Innlent

Einn hand­tekinn eftir líkams­á­rás í Kópa­vogi

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Lögreglan var kölluð út í hverfi 200 vegna líkamsárásar.
Lögreglan var kölluð út í hverfi 200 vegna líkamsárásar. Vísir

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók einn fyrir líkamsárás í Kópavogi. Einn var fluttur á bráðamóttöku til aðhlynningar.

Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu en eftir nóttina voru sex vistaðir í fangageymslu lögreglunnar. 

Í miðborg Reykjavíkur voru þrír handteknir fyrir fíkniefnamisferli. Þeir voru vistaðir í fangageymslu og er málið í rannsókn. Þá var tilkynnt um líkamsárás með minniháttar meiðsli í miðborginni en gerandi er ókunnur. 

Lögreglan hafði afskipti af ökumönnum sem til að mynda óku of hratt. Einn þeirra mældist á 117 kílómetra hraða á götu þar sem hámarkshraðinn er 80 kílómetrar á klukkustund. Hún hafði einnig afskipti af ökumönnum vegna gruns um akstur undir áhrifum fíkniefna.

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