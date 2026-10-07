Einn handtekinn eftir líkamsárás í Kópavogi Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 7. október 2026 06:22 Lögreglan var kölluð út í hverfi 200 vegna líkamsárásar. Vísir Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók einn fyrir líkamsárás í Kópavogi. Einn var fluttur á bráðamóttöku til aðhlynningar. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu en eftir nóttina voru sex vistaðir í fangageymslu lögreglunnar. Í miðborg Reykjavíkur voru þrír handteknir fyrir fíkniefnamisferli. Þeir voru vistaðir í fangageymslu og er málið í rannsókn. Þá var tilkynnt um líkamsárás með minniháttar meiðsli í miðborginni en gerandi er ókunnur. Lögreglan hafði afskipti af ökumönnum sem til að mynda óku of hratt. Einn þeirra mældist á 117 kílómetra hraða á götu þar sem hámarkshraðinn er 80 kílómetrar á klukkustund. Hún hafði einnig afskipti af ökumönnum vegna gruns um akstur undir áhrifum fíkniefna. Kópavogur Lögreglumál Mest lesið Framlengja samninga út næsta ár Innlent Ólíklegt að pestin berist til Íslands Innlent Komin til meðvitundar eftir misheppnaða aftöku Erlent Endurgreiðir ekki ríkinu fyrir auglýsingarnar umdeildu Erlent Margrét hyggst kæra til Mannréttindadómstóls Evrópu Innlent Greinir skýran vilja til meira samstarfs Innlent Hafnar sælgætis- og fæðingarorlofsmálum sem rökum fyrir bókun 35 Innlent Ekkert leyndarmál að herinn sé önnum kafinn Innlent Segja boltann hjá stjórnvöldum Innlent Guðmundur Fertram og Fanney opna nýsköpunarsetur Innlent Fleiri fréttir Einn handtekinn eftir líkamsárás í Kópavogi Framlengja samninga út næsta ár Margrét hyggst kæra til Mannréttindadómstóls Evrópu Segja boltann hjá stjórnvöldum Ólíklegt að pestin berist til Íslands Óþolinmæði að fylla Læknavaktina Ekkert leyndarmál að herinn sé önnum kafinn Greinir skýran vilja til meira samstarfs Leggja fram þingmál um að draga umsóknina til baka Engar leyniskyttur gættu Rubio Hafnar sælgætis- og fæðingarorlofsmálum sem rökum fyrir bókun 35 Bíði og bíði eftir Bjarna Leita manna sem grunaðir eru um hópárás Hafi þegar tryggt fjármögnun varamótoranna Guðmundur Fertram og Fanney opna nýsköpunarsetur Segir gjald fyrir túlkun eftir þrjú ár sanngjarna kröfu „Viljum ekki að það sé verið að leika sér að fullveldi Íslands“ Ný skýrsla Umhverfis- og orkustofnunar: Hverfandi líkur á að olía finnist á Drekasvæðinu Rubio farinn af landi brott Verði að gera fyrirvara við rannsókn um karlmennsku Leit að eftirmanni Harðar hefði hafist í haust eða vetur Bjarni segir ekkert hæft í að verið sé að úthýsa Aþenu Samtalið efnismeira en áður þó talsverð gjá sé á milli Einn í framboði til varaformanns enn sem komið er Ögurstund í kjaramálum og Marco Rubio í heimsókn Skora á borgina að bæta ekki við beygjuvasa Rubio: Ísland í miðjunni Þurfa að hætta við mótorakaup fáist ekki fé frá ríkinu Bein útsending: Marco Rubio heimsækir Ísland Tvær líkamsárásir á borði lögreglu Sjá meira