Engum brögðum beitt í útgáfuhófi Bragðs

Hinn 28 ára gamli Ísak Aron Jóhannsson er mikil stjarna í heimi matreiðslunnar og þykir einn fremsti kokkur landsins. Hann var að senda frá sér matreiðslubókina Bragð – Íslenskur matur og fagnaði því með pomp og prakt ásamt þotuliði úr kokkabransanum og góðum vinum.
Útgáfugleðin var haldin sunnudaginn 27. september síðastliðinn og var ekki að undra að veitingarnar hafi verið hinar glæsilegustu en í veislunni mátti meðal annars finna vel valda rétti úr bókinni ásamt freyðandi kampavíni.
Þrátt fyrir ungan aldur er Ísak Aron hokinn af reynslu þegar kemur að matargerð enda hefur hann unnið til margra verðlauna í faginu. Meðal annars vann hann bronsið með íslenska kokkalandsliðinu á Ólympíuleikunum í matreiðslu árið 2024 svo fátt sé nefnt. Hann hefur heillað ófáa matgæðinga upp úr skónum og töfrar fram ýmsa bragðgóða rétti í starfi sínu hjá Múlakaffi.
Nú er Ísak Aron á leið til Lúxemborgar með íslenska kokkalandsliðinu þar sem liðið tekur þátt í heimsmeistarakeppninni í matreiðslu og ætlar sér stóra hluti þar.
Í bókinni er íslenskt hráefni í forgrunni og fer hann yfir víðan völl. Þar á meðal minnist hann góðra ráða frá Suðureyri, þar sem amma hans var fyrsti kennarinn hans, úr Michelin-eldhúsum og úr keppnismatreiðslu á hæsta stigi.
Hér má sjá vel valdar myndir frá útgáfugleðinni: