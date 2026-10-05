Lífið

Engum brögðum beitt í útgáfuhófi Bragðs

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Eydís Ágústdóttir, Gabríel Kristinn Bjarnason, Sindri Guðbrandur Sigurðsson, Ísak Aron, Hinrik Örn Halldórsson og Wiktor Pálssin voru í stuði í útgáfuhófi á bókinni Bragð. 
Eydís Ágústdóttir, Gabríel Kristinn Bjarnason, Sindri Guðbrandur Sigurðsson, Ísak Aron, Hinrik Örn Halldórsson og Wiktor Pálssin voru í stuði í útgáfuhófi á bókinni Bragð.  Hallur Karlsson

Hinn 28 ára gamli Ísak Aron Jóhannsson er mikil stjarna í heimi matreiðslunnar og þykir einn fremsti kokkur landsins. Hann var að senda frá sér matreiðslubókina Bragð – Íslenskur matur og fagnaði því með pomp og prakt ásamt þotuliði úr kokkabransanum og góðum vinum.

Útgáfugleðin var haldin sunnudaginn 27. september síðastliðinn og var ekki að undra að veitingarnar hafi verið hinar glæsilegustu en í veislunni mátti meðal annars finna vel valda rétti úr bókinni ásamt freyðandi kampavíni.

Þrátt fyrir ungan aldur er Ísak Aron hokinn af reynslu þegar kemur að matargerð enda hefur hann unnið til margra verðlauna í faginu. Meðal annars vann hann bronsið með íslenska kokkalandsliðinu á Ólympíuleikunum í matreiðslu árið 2024 svo fátt sé nefnt. Hann hefur heillað ófáa matgæðinga upp úr skónum og töfrar fram ýmsa bragðgóða rétti í starfi sínu hjá Múlakaffi. 

Nú er Ísak Aron á leið til Lúxemborgar með íslenska kokkalandsliðinu þar sem liðið tekur þátt í heimsmeistarakeppninni í matreiðslu og ætlar sér stóra hluti þar.

Í bókinni er íslenskt hráefni í forgrunni og fer hann yfir víðan völl. Þar á meðal minnist hann góðra ráða frá Suðureyri, þar sem amma hans var fyrsti kennarinn hans, úr Michelin-eldhúsum og úr keppnismatreiðslu á hæsta stigi.

Hér má sjá vel valdar myndir frá útgáfugleðinni:

Sjöfn og Ísak Aron unnu saman að bókinni.Hallur Karlsson
Margt var um manninn í nýja veislusalnum Róót við Höfðatorg.Hallur Karlsson
Ísak Aron áritaði bók fyrir Jóhann, pabba sinn.Hallur Karlsson
Ísak Aron hélt stutta tölu og bauð gesti velkomna.Hallur Karlsson
Anton Ísak með Thelmu, Tinnu og Sjöfn Þórðar en Sjöfn var ritstjóri og stílisti bókarinnar.Hallur Karlsson
Emilí Mía Jóhannsdóttir, Jóhann Kristján Valdórsson, Ísak Aron Jóhannsson, Daníel Orri Jóhannsson, Brynhildur Dóra Borgardóttir.Hallur Karlsson
Tveir stjörnukokkar! Snædís og Ísak Aron.Hallur Karlsson
Góðir vinir Ísaks voru í stuði.Hallur Karlsson
Glæsiparið Ísak Aron og Þórunn. Hallur Karlsson
Ísak Aron og móðir hans Erna Guðmundsdóttir.Hallur Karlsson
Jens Bjarnason, Sigríður Ágústsdóttir og Óskar Finnsson.Hallur Karlsson
Úlfar Úlfarsson.Hallur Karlsson
Úlfar Finnbjörnsson, Sjöfn Þórðar, Óskar Finnsson og Ísak Aron Jóhannsson.Hallur Karlsson
Ísak Aron og Hallur Karlsson, ljósmyndari bókarinnar.Aðsend
Thelma, Ísak Aron og Tinna Björt.Hallur Karlsson
Svala og Elín Helga hressar.Hallur Karlsson
Ísak Aron Jóhannsson og Vigdís Másdóttir.Hallur Karlsson
Aron Freyr og Viktor.Hallur Karlsson
Bjarni Ákason, Eva Dögg Sigurgeirsdóttir og Lárus B. Lárusson.Hallur Karlsson
Bókin glæsileg.Hallur Karlsson
Bókaútgáfa Matur Samkvæmislífið Reykjavík


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