Elegant herrar selja perlu í 101 Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 5. október 2026 14:00 Einar Guðmundsson og Aron Freyr Heimisson hafa sett íbúð sína á Bergþórugötu á sölu. Aron Freyr Heimisson og Einar Guðmundsson eru eitt smartasta par landsins og reka saman innanhússvöruverslunina Mikado Reykjavík. Þeir hafa nú sett einstaklega smekklega íbúð sína á Bergþórugötu á sölu. Hjónin vinna mikið saman en samhliða rekstri á Mikado eru þeir með veitingastaðinn Bari í Hafnarstræti. Það er ekki að undra að þessir menningarvitar hafi verið búsettir lengi í 101. View this post on Instagram A post shared by Aron Freyr Heimisson (@aronfreyr) Íbúðin sem þeir eru að selja er á Bergþórugötu 59 og er um að ræða mikið endurnýjaða fjögurra herbergja íbúð á efstu hæð. Eignin er 105,8 fermetrar að stærð og ásett verð tæplega hundrað milljónir. Hér má nálgast nánari upplýsingar um hana. Tvær rúmgóðar samliggjandi stofur eru í íbúðinni.TORG fasteignasala Tvö svefnherbergi eru í íbúðinni með möguleika á þriðja.TORG fasteignasala Rúmgott hjónaherbergi.TORG fasteignasala Einstaklega smekklegir kalkveggir.TORG fasteignasala Björt stofa og einstaklega fallega innréttuð.TORG fasteignasala Hvítar flísar og flotað gólf.TORG fasteignasala Eldhúsið var endurbætt 2024-2025.TORG fasteignasala Mest lesið Stjörnulífið: „Lukka lífs míns að vera gift þessum“ Lífið Dorrit um skilnaðinn: „Líf mitt er algjörlega á hvolfi“ Lífið Ástæða fyrir því að þau fóru ekki hátt með sambandið Lífið Barnsfaðir Gypsy Rose fannst látinn Lífið Fæddist á Íslandi en þurfti áratugi til að fá það staðfest Lífið Ekki átakalaust að breyta rótgrónu félagi Lífið Hágrét í rúminu þegar allur peningurinn var búinn Lífið Fyndnustu dýralífsmyndir ársins Lífið 50+: Er ég að verða heyrnarlaus eða eru allir farnir að öskra? Áskorun Mæðgurnar á bak við Kalkliti mæta í Skútuvog Lífið samstarf Fleiri fréttir Tískudrottningar fögnuðu kærkominni opnun Dorrit um skilnaðinn: „Líf mitt er algjörlega á hvolfi“ Barnsfaðir Gypsy Rose fannst látinn Stjörnulífið: „Lukka lífs míns að vera gift þessum“ Fæddist á Íslandi en þurfti áratugi til að fá það staðfest Fyndnustu dýralífsmyndir ársins Ekki átakalaust að breyta rótgrónu félagi Ástæða fyrir því að þau fóru ekki hátt með sambandið Hágrét í rúminu þegar allur peningurinn var búinn Krakkatía vikunnar: Eurovision, Harry Potter og Mr. Beast Líður betur eftir að hún þurfti að þjóta upp á spítala í miðri útsendingu Haustbingó Blökastsins í beinni Hemmi Gunn hjálpaði Hilmari og Birni Braga að svindla Segir Ríkissjónvarpið bregða fyrir sig fæti Unglingavinnan var tískupallurinn í París „Hún byrjaði alla daga á því að fara í kirkjugarðinn í Fossvogi“ Fréttatía vikunnar: Jesus, Haaland og Prettyboitjokkó Neitar að hafa haldið fram hjá Lönu del Rey Ice Spice fór á klósettið á OTO „Ef það er ekki erfitt þá er það ekki þess virði“ Auglýsing fyrir Bleiku slaufuna frumsýnd á Vísi og Sýn Minnkaði áfengisneysluna og kílóin fylgdu með Nálgunarbann á hendur Berry eftir ásakanir um að taka soninn hálstaki Útkall vegna heimilisofbeldis reyndist vera kynlífslæti Hvað veistu um... Mean Girls? Norðmenn gerðu símaat í Trévirki: „Ég er ingen kúnna um þetta“ Eiður auglýsir tyrkneska hárígræðsluklíník Leiðir skilja hjá Hrafnhildi Helgu og Árna Þorsteinn Víglunds selur Kjartanshöll í Garðabænum Lil Wayne trúlofaður 03-módeli Sjá meira