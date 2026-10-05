Tendra friðarsúluna í tuttugasta sinn Lovísa Arnardóttir skrifar 5. október 2026 14:59 Friðarsúlan er tendruð á föstudag. Vísir/Vilhelm Á föstudag verður kveikt á Friðarsúlu Yoko Ono í Viðey í tuttugasta sinn. Af því tilefni verður boðið upp á fjölbreytta og hátíðlega dagskrá með leiðsögnum, listasmiðju, tónlistarflutningi og ávarpi borgarstjórans í Reykjavík. Ávallt er kveikt á súlunni þann 9. október sem er afmælisdagur John Lennon. Í tilkynningu um tendrun súlunnar frá Listasafni Reykjavíkur kemur fram að dagskrá hefjist í Viðey síðdegis og standi fram að tendruninni klukkan 20.00. Í boði verða leiðsagnir á vegum Listasafns Reykjavíkur um verk Yoko Ono og Richard Serra í Viðey ásamt sögugöngum á vegum Borgarsögusafns Reykjavíkur. Gestir geta líka tekið þátt í listasmiðju í Nausti. Við Friðarsúluna sjálfa hefst hátíðardagskrá klukkan 19.45 með tónlistarflutningi Árnýjar Margrétar. Að því loknu flytur Hildur Björnsdóttir borgarstjóri Reykjavíkur ávarp áður en Friðarsúlan verður tendruð við lagið Imagine eftir John Lennon og Yoko Ono klukkan 20.00. Ferðir í boði Yoko Ono Í tilkynningu kemur jafnframt fram að ferðir til Viðeyjar séu í boði höfundar listaverksins, Yoko Ono, og hefjist frá Skarfabakka klukkan 17:30. Einnig verða í boði fríar strætóferðir frá Ráðhúsi Reykjavíkur að Skarfabakka. Nauðsynlegt er að skrá sig fyrir fram í ferjuferðirnar. Friðarsúlan „Imagine Peace Tower“ er útilistaverk eftir Yoko Ono sem var reist í Viðey árið 2007. Yoko Ono skapaði Friðarsúluna til að halda á lofti þeim friðarboðskap sem hún og eiginmaður hennar John Lennon töluðu fyrir og tileinkaði honum verkið sem logar frá fæðingardegi hans 9. október til áramóta. Verkið er í formi „óskabrunns“ þar sem orðin „Hugsa sér frið“ eru rist á 24 tungumálum. Upp úr brunninum stígur ljósasúla sem samanstendur af fimmtán geislum sem sameinast í eitt sterkt ljós sem teygir sig til himins. Nánar á vef Listasafns Reykjavíkur. Reykjavík Viðey Friðarsúlan í Viðey Mest lesið Dorrit um skilnaðinn: „Líf mitt er algjörlega á hvolfi“ Lífið Stjörnulífið: „Lukka lífs míns að vera gift þessum“ Lífið Ástæða fyrir því að þau fóru ekki hátt með sambandið Lífið Barnsfaðir Gypsy Rose fannst látinn Lífið Elegant herrar selja perlu í 101 Lífið Fæddist á Íslandi en þurfti áratugi til að fá það staðfest Lífið Ekki átakalaust að breyta rótgrónu félagi Lífið Hágrét í rúminu þegar allur peningurinn var búinn Lífið Fyndnustu dýralífsmyndir ársins Lífið Hrútar orðnir að kóreskum kálfum Bíó og sjónvarp Fleiri fréttir Tendra friðarsúluna í tuttugasta sinn Elegant herrar selja perlu í 101 Tískudrottningar fögnuðu kærkominni opnun Dorrit um skilnaðinn: „Líf mitt er algjörlega á hvolfi“ Barnsfaðir Gypsy Rose fannst látinn Stjörnulífið: „Lukka lífs míns að vera gift þessum“ Fæddist á Íslandi en þurfti áratugi til að fá það staðfest Fyndnustu dýralífsmyndir ársins Ekki átakalaust að breyta rótgrónu félagi Ástæða fyrir því að þau fóru ekki hátt með sambandið Hágrét í rúminu þegar allur peningurinn var búinn Krakkatía vikunnar: Eurovision, Harry Potter og Mr. Beast Líður betur eftir að hún þurfti að þjóta upp á spítala í miðri útsendingu Haustbingó Blökastsins í beinni Hemmi Gunn hjálpaði Hilmari og Birni Braga að svindla Segir Ríkissjónvarpið bregða fyrir sig fæti Unglingavinnan var tískupallurinn í París „Hún byrjaði alla daga á því að fara í kirkjugarðinn í Fossvogi“ Fréttatía vikunnar: Jesus, Haaland og Prettyboitjokkó Neitar að hafa haldið fram hjá Lönu del Rey Ice Spice fór á klósettið á OTO „Ef það er ekki erfitt þá er það ekki þess virði“ Auglýsing fyrir Bleiku slaufuna frumsýnd á Vísi og Sýn Minnkaði áfengisneysluna og kílóin fylgdu með Nálgunarbann á hendur Berry eftir ásakanir um að taka soninn hálstaki Útkall vegna heimilisofbeldis reyndist vera kynlífslæti Hvað veistu um... Mean Girls? Norðmenn gerðu símaat í Trévirki: „Ég er ingen kúnna um þetta“ Eiður auglýsir tyrkneska hárígræðsluklíník Leiðir skilja hjá Hrafnhildi Helgu og Árna Sjá meira