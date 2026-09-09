Lífið

Nornir komu saman á miðils­fundi

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Elísabet Metta og Erna Hrund, hér til vinstri, buðu í nornabíó og gestalistinn var stjörnum prýddur.
Elísabet Metta og Erna Hrund, hér til vinstri, buðu í nornabíó og gestalistinn var stjörnum prýddur. Arnór Trausti

Áhrifavaldarnir og athafnakonurnar Erna Hrund Hermannsdóttir og Elísabet Metta Svan Ásgeirsdóttir buðu skvísum landsins í nornabíó í gærkvöldi á frumsýningu Practical Magic 2 í Ásberg í Kringlubíói. Voru gestir hvattir til að klæðast nornalegum fötum og Valgerður Backman hélt miðilsfund fyrir sýningu.

Gestalistinn var stjörnum prýddur og þar voru meðal annars Manúela Ósk framkvæmdastjóri Ungfrú Ísland, Brynja Dan eigandi Extraloppunnar, Birgitta Líf framkvæmdastjóri þróunar- og markaðssviðs World Class og Lauga Spa, Magnea Björg raunveruleikastjarna, leikkonan Íris Tanja Flygenring, áhrifavaldurinn og verkfræðingurinn Katrín Edda og fatahönnuðurinn Hildur Yeoman. 

Kvikmyndin Practical Magic kom út árið 1998 og fara Hollywood stjörnurnar Nicole Kidman og Sandra Bullock með aðalhlutverk. Þær eru mættar aftur á skjáinn saman í framhaldsmyndinni nú 28 árum síðar. 

Ljósmyndarinn Arnór Trausti var á svæðinu og hér má sjá vel valdar myndir frá kvöldinu: 

Elísabet Metta og Erna Hrund skála fyrir göldrunum.Arnór Trausti
Elísabet Metta, Erna Hrund og Guðný Ásberg.Arnór Trausti
Elísabet Metta klikkaði ekki á nornahattinum!Arnór Trausti
Skipuleggjendur kvöldsins í nornagír.Arnór Trausti
Kampavínsbíó.Arnór Trausti
Elísabet Ásberg, Björk Baldursdóttir, Magnea Snorradóttir og Guðný Ásberg.Arnór Trausti
Áhrifavaldurinn Fanney Dóra í frábærum félagsskap. Arnór Trausti
Fanney Dóra og Katrín Edda skella í sjálfu.Arnór Trausti
Erna Hrund og Katrín Edda.Arnór Trausti
Knús og kram!Arnór Trausti
Valgerður miðill talar við Önnu Bergmann.Arnór Trausti
Glæsilegir bíógestir.Arnór Trausti
Gyða Dröfn, Anna Bergmann og Birgitta Líf.Arnór Trausti
Elín Ey og Íris Tanja mættu í svörtu leðri.Arnór Trausti
Gyða, Anna og Birgitta Líf í stuði.Arnór Trausti
Manúela Ósk og Brynja Dan smart.Arnór Trausti
Bíóstuð.Arnór Trausti
Kristjana Björk Barðdal.Arnór Trausti
Guðrún og Helga Margrét.Arnór Trausti
Hildur Yeoman skálaði við Elsu Yeoman frænku sína. Arnór Trausti
Valgerður Backman með miðilsfund inni í Ásberg.Arnór Trausti
Erna Hrund, Kristjana og Anna Hasecic.Arnór Trausti
Linnea og Tania Lind.Arnór Trausti
Bíófrænkurnar Elísabet Ásberg og Guðný Ásberg.Arnór Trausti
Glæsilegar skvísur.Arnór Trausti
Erna Hrund, Valgerður Backman, Guðný Ásberg og Elísabet Metta eftir sýningu. Arnór Trausti
Skvísur í bíói.Arnór Trausti
Elísabet Metta og Erna Hrund skála fyrir göldrunum.Arnór Trausti
Elísabet Metta, Erna Hrund og Guðný Ásberg.Arnór Trausti
Elísabet Metta klikkaði ekki á nornahattinum!Arnór Trausti
Skipuleggjendur kvöldsins í nornagír.Arnór Trausti
Bíó og sjónvarp Samkvæmislífið


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