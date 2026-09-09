Nornir komu saman á miðilsfundi Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 9. september 2026 11:30 Elísabet Metta og Erna Hrund, hér til vinstri, buðu í nornabíó og gestalistinn var stjörnum prýddur. Arnór Trausti Áhrifavaldarnir og athafnakonurnar Erna Hrund Hermannsdóttir og Elísabet Metta Svan Ásgeirsdóttir buðu skvísum landsins í nornabíó í gærkvöldi á frumsýningu Practical Magic 2 í Ásberg í Kringlubíói. Voru gestir hvattir til að klæðast nornalegum fötum og Valgerður Backman hélt miðilsfund fyrir sýningu. Gestalistinn var stjörnum prýddur og þar voru meðal annars Manúela Ósk framkvæmdastjóri Ungfrú Ísland, Brynja Dan eigandi Extraloppunnar, Birgitta Líf framkvæmdastjóri þróunar- og markaðssviðs World Class og Lauga Spa, Magnea Björg raunveruleikastjarna, leikkonan Íris Tanja Flygenring, áhrifavaldurinn og verkfræðingurinn Katrín Edda og fatahönnuðurinn Hildur Yeoman. Kvikmyndin Practical Magic kom út árið 1998 og fara Hollywood stjörnurnar Nicole Kidman og Sandra Bullock með aðalhlutverk. Þær eru mættar aftur á skjáinn saman í framhaldsmyndinni nú 28 árum síðar. Ljósmyndarinn Arnór Trausti var á svæðinu og hér má sjá vel valdar myndir frá kvöldinu: Elísabet Metta og Erna Hrund skála fyrir göldrunum.Arnór Trausti Elísabet Metta, Erna Hrund og Guðný Ásberg.Arnór Trausti Elísabet Metta klikkaði ekki á nornahattinum!Arnór Trausti Skipuleggjendur kvöldsins í nornagír.Arnór Trausti Kampavínsbíó.Arnór Trausti Elísabet Ásberg, Björk Baldursdóttir, Magnea Snorradóttir og Guðný Ásberg.Arnór Trausti Áhrifavaldurinn Fanney Dóra í frábærum félagsskap. Arnór Trausti Fanney Dóra og Katrín Edda skella í sjálfu.Arnór Trausti Erna Hrund og Katrín Edda.Arnór Trausti Knús og kram!Arnór Trausti Valgerður miðill talar við Önnu Bergmann.Arnór Trausti Glæsilegir bíógestir.Arnór Trausti Gyða Dröfn, Anna Bergmann og Birgitta Líf.Arnór Trausti Elín Ey og Íris Tanja mættu í svörtu leðri.Arnór Trausti Gyða, Anna og Birgitta Líf í stuði.Arnór Trausti Manúela Ósk og Brynja Dan smart.Arnór Trausti Bíóstuð.Arnór Trausti Kristjana Björk Barðdal.Arnór Trausti Guðrún og Helga Margrét.Arnór Trausti Hildur Yeoman skálaði við Elsu Yeoman frænku sína. Arnór Trausti Valgerður Backman með miðilsfund inni í Ásberg.Arnór Trausti Erna Hrund, Kristjana og Anna Hasecic.Arnór Trausti Linnea og Tania Lind.Arnór Trausti Bíófrænkurnar Elísabet Ásberg og Guðný Ásberg.Arnór Trausti Glæsilegar skvísur.Arnór Trausti Erna Hrund, Valgerður Backman, Guðný Ásberg og Elísabet Metta eftir sýningu. Arnór Trausti Skvísur í bíói.Arnór Trausti Elísabet Metta og Erna Hrund skála fyrir göldrunum.Arnór Trausti Elísabet Metta, Erna Hrund og Guðný Ásberg.Arnór Trausti Elísabet Metta klikkaði ekki á nornahattinum!Arnór Trausti Skipuleggjendur kvöldsins í nornagír.Arnór Trausti Bíó og sjónvarp Samkvæmislífið Mest lesið Hafnaði tæpum fimm milljarða þagnarsamningi Musks Lífið Hroðvirknislegt hljóð og klisjur setja strik í reikninginn Gagnrýni Átti óheillavænlegt samtal við Kennedy fyrir flugslysið: „Ég þarf ekki aðstoðarflugmann“ Lífið Nornir komu saman á miðilsfundi Lífið Tískan við þingsetningu: Sólgleraugu, haustlitir og Sigmundur Ernir stal senunni Tíska og hönnun South Park verður South America Lífið Prinsinn hefur nám við Eton-skóla Lífið Tveggja ára og talar betri íslensku en flest Lífið samstarf Áslaug Arna setur lúxusíbúð á leigu Lífið Nýr sólarhringsstaður á Miklubraut: Sbarro, kaffi og verslun allan sólarhringinn Lífið samstarf Fleiri fréttir Nornir komu saman á miðilsfundi Átti óheillavænlegt samtal við Kennedy fyrir flugslysið: „Ég þarf ekki aðstoðarflugmann“ Prinsinn hefur nám við Eton-skóla Hafnaði tæpum fimm milljarða þagnarsamningi Musks South Park verður South America Kappsmál sett á ís Áslaug Arna setur lúxusíbúð á leigu Hvað veistu um… textana hans Bubba? Engin ákvörðun tekin um Eurovision þátttöku Sögufrægt verslunarhús til sölu Hélt allsherjar skilnaðarpartý: „Ég er frjáls“ Lést eftir mislukkaða typpastækkun í Taílandi „Brúðkaup aldarinnar“ hjá Önnu Fríðu og Sverri Stjörnulífið: Undir hárlengingum og bótoxi leynist íslenskur karlmaður Eitt allra krúttlegasta mót ársins Ólíkt hafast þeir að forsetarnir fyrrverandi Einn mánuður án áfengis breytti öllu Krakkatía vikunnar: Pöndur, Instagram og Sveppi Augnablikið þegar fréttastofan sjálf varð að frétt Skrifaði gamanþætti um löggur á meðan hann var sjálfur að leika löggu Myndin tileinkuð mömmu Skrifaði sig í sögubækur Cambridge Fréttatía vikunnar: SÁÁ, pulsa og óharðnaðir unglingar Opnar sig um bótoxnotkunina Skipti máli að börn með krabbamein eigi sinn dag Gísli Marteinn syrgir þrjóskan Vesturbæing „Ætlarðu að lifa eða ætlarðu að deyja?“ Hættir með stefnumótaþættina vinsælu Fastagestur lumaði á áttatíu ára gömlum grip Hvað veistu um… London? Sjá meira