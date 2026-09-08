Lífið

Prinsinn hefur nám við Eton-skóla

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Prinsinn og prinsessan af Wales fylgdu syni sínum fyrsta skóladaginn.
Prinsinn og prinsessan af Wales fylgdu syni sínum fyrsta skóladaginn. Getty/Adrian Dennis

Georg prins, elsti sonur Vilhjálms Bretaprins og Katrínar prinsessu, hóf í dag skólagöngu sína í Eton-skólanum, einum dýrasta heimavistarskóla Bretlands. Hann fetar því í fótspor föður síns og frænda, Harrys hertoga af Sussex, auk margra fyrrverandi forsætisráðherra og rithöfunda.

Foreldrar hans, prinsinn og prinsessan af Wales, fylgdu 13 ára syninum á fyrsta deginum í skólann sem staddur er í Windsor í Berkskíri á Englandi.

Eton er einn dýrasti einkaskóli Bretlands og nema skólagjöldin um 65 þúsund pundum á ári, eða um 10,5 milljónum króna, segir í umfjöllun BBC. 

Meðal þekktra fyrrum nemenda við skólann eru um tuttugu fyrrverandi forsætisráðherrar Bretlands, þar á meðal David Cameron og Boris Johnson og rithöfundarnir George Orwell og Ian Fleming.

Skólastjóri Eton-skóla, Simon Henderson, og forstöðumaður hans, Nicholas Coleridge, tóku á móti fjölskyldunni í rigningunni í dag.Getty/Adrian Dennis

Skólastjóri Eton, Simon Henderson, tók á móti fjölskyldunni og tók í hönd prinsins og sagði: „Velkominn, gangi þér vel og njóttu dvalarinnar.“

Georg er annar í erfðaröðinni að bresku krúnunni. Systir hans Karlotta prinsessa er þriðja í röðinni á eftir honum og bróðir hans Lúðvík prins sá fjórði.

Bretland Kóngafólk


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