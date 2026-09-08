Prinsinn hefur nám við Eton-skóla Áróra L Davíðsdóttir skrifar 8. september 2026 21:51 Prinsinn og prinsessan af Wales fylgdu syni sínum fyrsta skóladaginn. Getty/Adrian Dennis Georg prins, elsti sonur Vilhjálms Bretaprins og Katrínar prinsessu, hóf í dag skólagöngu sína í Eton-skólanum, einum dýrasta heimavistarskóla Bretlands. Hann fetar því í fótspor föður síns og frænda, Harrys hertoga af Sussex, auk margra fyrrverandi forsætisráðherra og rithöfunda. Foreldrar hans, prinsinn og prinsessan af Wales, fylgdu 13 ára syninum á fyrsta deginum í skólann sem staddur er í Windsor í Berkskíri á Englandi. Eton er einn dýrasti einkaskóli Bretlands og nema skólagjöldin um 65 þúsund pundum á ári, eða um 10,5 milljónum króna, segir í umfjöllun BBC. Meðal þekktra fyrrum nemenda við skólann eru um tuttugu fyrrverandi forsætisráðherrar Bretlands, þar á meðal David Cameron og Boris Johnson og rithöfundarnir George Orwell og Ian Fleming. Skólastjóri Eton-skóla, Simon Henderson, og forstöðumaður hans, Nicholas Coleridge, tóku á móti fjölskyldunni í rigningunni í dag.Getty/Adrian Dennis Skólastjóri Eton, Simon Henderson, tók á móti fjölskyldunni og tók í hönd prinsins og sagði: „Velkominn, gangi þér vel og njóttu dvalarinnar.“ Georg er annar í erfðaröðinni að bresku krúnunni. Systir hans Karlotta prinsessa er þriðja í röðinni á eftir honum og bróðir hans Lúðvík prins sá fjórði. Bretland Kóngafólk Mest lesið Tískan við þingsetningu: Sólgleraugu, haustlitir og Sigmundur Ernir stal senunni Tíska og hönnun Hvað veistu um… textana hans Bubba? Lífið Áslaug Arna setur lúxusíbúð á leigu Lífið Hafnaði tæpum fimm milljarða þagnarsamningi Musks Lífið Íslenskar Simpsons-þýðingar í bók: Teygju-túli ekki á færi gervigreindarinnar Menning South Park verður South America Lífið Vel heppnuð þögn, misheppnaður Mahler Gagnrýni Sögufrægt verslunarhús til sölu Lífið Kappsmál sett á ís Lífið Lúpína verði fyrsta stopp fyrir veisluna eða afmælið Tíska og hönnun Fleiri fréttir Prinsinn hefur nám við Eton-skóla Hafnaði tæpum fimm milljarða þagnarsamningi Musks South Park verður South America Kappsmál sett á ís Áslaug Arna setur lúxusíbúð á leigu Hvað veistu um… textana hans Bubba? Engin ákvörðun tekin um Eurovision þátttöku Sögufrægt verslunarhús til sölu Hélt allsherjar skilnaðarpartý: „Ég er frjáls“ Lést eftir mislukkaða typpastækkun í Taílandi „Brúðkaup aldarinnar“ hjá Önnu Fríðu og Sverri Stjörnulífið: Undir hárlengingum og bótoxi leynist íslenskur karlmaður Eitt allra krúttlegasta mót ársins Ólíkt hafast þeir að forsetarnir fyrrverandi Einn mánuður án áfengis breytti öllu Krakkatía vikunnar: Pöndur, Instagram og Sveppi Augnablikið þegar fréttastofan sjálf varð að frétt Skrifaði gamanþætti um löggur á meðan hann var sjálfur að leika löggu Myndin tileinkuð mömmu Skrifaði sig í sögubækur Cambridge Fréttatía vikunnar: SÁÁ, pulsa og óharðnaðir unglingar Opnar sig um bótoxnotkunina Skipti máli að börn með krabbamein eigi sinn dag Gísli Marteinn syrgir þrjóskan Vesturbæing „Ætlarðu að lifa eða ætlarðu að deyja?“ Hættir með stefnumótaþættina vinsælu Fastagestur lumaði á áttatíu ára gömlum grip Hvað veistu um… London? Öskrandi nýnemar tolleraðir og busaballið handan við hornið Survivor-keppandi missti fót og krefst 100 milljóna dala í skaðabætur Sjá meira