Kolbeinn Tumi Daðason ritstjóri fréttastofunnar þakkaði áhorfendum kvöldfrétta Sýnar fyrir að hafa kveikt á sjónvarpinu dag hvern í fjörutíu ár. Hann kvaddi hins vegar ekki þar sem fréttaflutningurinn heldur áfram.
„Kvöldfréttir Sýnar, áður Stöðvar 2, hafa verið hluti af íslensku samfélagi í fjörutíu ár. Nú er komið að tímamótum,“ sagði Kolbeinn Tumi Daðason ritstjóri við lok síðustu útsendingar kvöldfréttar Sýnar.
„Reksturinn hefur verið erfiður og runnin upp sú stund að kvöldfréttir kveðja. Margt hefur breyst síðan árið 1986, fólk fær fréttirnar sínar með ýmsum hætti en þrátt fyrir það hafa tugþúsundir Íslendinga horft á fréttirnar okkar, kvöld eftir kvöld. Fyrir það erum við á fréttastofunni afar þakklát.“
Tumi segir að miklar tilfinningar fylgi þessum tímamótum, bæði hjá áhorfendum en ekki síður hjá öllu fréttafólki sem hefur komið við sögu hjá Stöð 2 og Sýn og staðið vaktina í gegnum árin.
„En fréttaflutningurinn heldur áfram.“
Vísir sé mest lesni fréttavefur landsins, í stöðugri þróun og mikilli sókn. Áfram verða þar sagðar fréttir frá morgni til kvölds. Á heila tímanum er áfram hægt að stilla á Bylgjuna og hlusta á fréttir hverju sinni.
„Þannig að við segjum ekki bless. Við segjum takk.“
„Takk fyrir þessi fjörutíu ár í sjónvarpinu. Takk fyrir að horfa. Og takk fyrir að leyfa okkur að standa vaktina fyrir ykkur.“