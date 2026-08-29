Hvað segja veðbankarnir?

Veðbankarnir spá því að neiið beri sigur úr býtum í atkvæðagreiðslunni. Stuðlarnir eru þó ekki ýkja háir eins og ljóst er á því hve hnífjafnt hefur verið í síðustu skoðanakönnunum.
Þegar þessi frétt er skrifuð býður Epicbet upp á hæsta stuðulinn á jáinu eða 3,35. Stuðullinn á neiið þar er 1,40.
Stuðlarnir hafa verið á miklu flakki undanfarna mánuði en á mörgum síðum hefur verið hægt að veðja á niðurstöður kosninganna allt frá því að tilkynnt var um að þær yrðu haldnar. Almennt virðist sem stuðullinn á nei hafi lækkað á kostnað jásins eftir því sem kjördegi dregur nær.
Allir veðbankarnir sem undirritaður hefur flett upp spá því að Íslendingar hafni því að taka upp aðildarviðræður en með mismiklu þó. Eins og fyrr segir er Epicbet öruggast í sinni spá með stuðul upp á 3,35 en þar er einnig boðið upp á að veðja á ólík prósentuhlutföll jás og neis.
Á Coolbet er stuðullinn á jáið 3,00 og á neiið 1,48. Þeir telja þó að munurinn verði mjór ef marka má prósentuhlutallsstuðlana. Þar er stuðull á því að prósentuhlutfall jáatkvæða verði undir 46,5 prósentum og að prósentuhlutfall neiatkvæða verði undir 53,5 prósentum jafn, eða 1,90.
Á alþjóðlegu veðmálasíðunni Polymarket er stuðullinn á því að Íslendingar hafni viðræðum 3.33 og á að þeir samþykki þær 1,41. Þar hefur stuðull neisins meira en helmingast síðan 17. ágúst.