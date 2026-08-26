Leitaði á náðir Dolly Parton á erfiðum tímum

„Mér líður eins og náin frænka mín hafi dáið og ég fór bara að skæla, út af konu sem ég hitti aldrei en er búin að vera í uppáhaldi hjá mér frá því ég var sjö ára,“ segir söng- og leikkonan Selma Björnsdóttir um goðsögnina Dolly Parton sem féll frá í gær.
Gríðarlegur fjöldi fólks syrgir þá stórkostlegu tónlistarkonu og þann mikla mannvin sem Dolly Parton var og arfleifð hennar mun tvímælalaust lifa um ókomna tíð. Hún veitti tónlistarfólki um allan heim mikinn innblástur og Selma Björnsdóttir er engin undantekning þar á.
Blaðamaður ræddi við Selmu um fráfall og áhrif stórstjörnunnar en Selma er nýkomin heim frá Nashville þar sem hún var í sérstakri Dolly Parton og kántrý-ferð.
„Ég held einmitt á tösku akkúrat núna sem ég keypti úti og á stendur: In Dolly we trust,“ segir Selma brosandi.
„Dolly er ástæðan fyrir því að ég gerði kántrý plötu og ég kynntist kántrýinu í gegnum Dolly. Ég fór út með vinkonu minni og við heimsóttum Country Music Hall of Fame, þar sem heill salur er tileinkaður henni, og Grand Ole Opry sem er eins konar vagga kántrý-tónlistar. Dolly kom í fyrsta sinn fram þar þrettán ára gömul og þar er risa Dolly-veggur. Ef þú fékkst gigg á Grand Ole þá varstu alveg við það að meika það.“
Ferðin var mögnuð að sögn Selmu en hún hefur alla tíð verið þekkt af vinum sínum sem mikill Dolly aðdáandi.
„Í gær byrjuðu kveðjur frá vinum mínum að hrynja inn og ég fór bara að gráta. Ég var sjö ára gömul þegar ég eignaðist kasettu með lögum Dollyar og þar voru lög á borð við I will always love you og Love is like a butterfly. Hún hefur fylgt manni í gegnum allt.
Ég hef sömuleiðis leitað á náðir Dolly Parton sem sálfræðings þegar ég hef átt erfitt, bæði í tónlist hennar og viðtöl. Hún hefur svo fallega sýn á lífið og er líka mikill húmoristi sem getur gert grín af ótrúlegustu hlutum.
Ég átti tvö sálfræðinga, það var Leonard Cohen og textar hans og svo andi og lög Dolly Parton.“
Alla sína ævi lét Dolly Parton gott af sér leiða, sýndi minnihlutahópum samstöðu í verki, gaf pening til heilbrigðismála, stofnaði bókasafn, gaf börnum á aldrinum 0-5 ára eina bók á mánuði og hlaut meðal annars heiðurs-Óskar fyrir mannúðarstörf árið 2025.
„Hún var svo ótrúlega mikill mannvinur og mikill húmoristi og Internetið er blessunarlega uppfullt af gullkornum af hennar vörum um ýmsa hluti. Eitt af mínum uppáhalds kvótum er: If you want the rainbow you gotta put up with rain, eða ef þú vilt regnboga þarftu að sætta þig við rigninguna.
Svo var hún frábær leikkona og pródúsent og hætti aldrei að láta gott af sér leiða. Hún hefði getað sankað öllu að sér og verið milljarðamæringur en gaf svo mikið til menntunar og var svo örlát, mér finnst það algjörlega frábært. Eins og Billie Eilish spurði milljarðamæringa eftirminnilega í vetur: Afhverju eruð þið milljarðamæringar, hvað hafið þið að gera með allan þennan pening?“
Þá segir Selma sömuleiðis galið að ímynda sér hvað Dolly þurfti að berjast mikið fyrir því að láta taka sér alvarlega.
„Að ryðja sér til rúms kornung í feðraveldisumhverfi svona ljóshærð, smávaxin og falleg. Hún hefur algjörlega þurft að hafa munninn fyrir neðan nefið til að láta hlusta á sig, sem hún gerði og hún þurfti að þola mikið af heimskum ljóskubröndurum. Hún sagði náttúrulega að hún tæki því ekki næri sér því í fyrsta lagi var hún ekki heimsk og í öðru lagi ekki náttúrulega ljóshærð,“ segir Selma og hlær.
„Hún hefur aldrei tekið sér sérstaklega hátíðlega og var eiginlega fyrsta konan sem viðurkenndi að hún færi í lýtaaðgerðir þegar það var rosalegt tabú. Hún var hreinskilin og sagðist einfaldlega frekar vilja líta skringilega út en ellilega. Hún hafði svör við öllu og var alltaf blíð enda gjarnan kölluð walking angel. Hún hafði samt rosalegan tögg og lét aldrei valta yfir sig.“
Selma elskar að syngja lög frá Dolly.
„Ég gaf út kántrý-plötuna Alla leið frá Texas árið 2010 þar sem ég syng nokkur lög frá Dolly á íslensku, meðal annars lögin Litla dúfa, þýtt frá Little Sparrow og Litskrúðuga kápan, þýtt frá Coat of Many Colours. Það eru þau lög sem ég elskaði mest frá henni fyrir utan hennar helstu smelli. Ég var svo heppin að fá að koma fram á heiðurstónleikum Dolly Parton í Eldborg núna í janúar þegar hún var áttræð.“
Henni þótti einstaklega skemmtilegt að ná að skoða alls konar búninga frá Dolly úti í Nashville.
„Þetta eru náttúrulega goðsagnakenndir búningar og það var engin eins og hún. Ég á bæði búningabiblíuna hennar og ævisögu hennar heima. Ég er líka mjög glöð að ég keypti fullt af jólagjöfum úr hennar merch-i. Þannig fólkið mitt fær alls konar Dolly Parton-legt um jólin.
Svo er ég með plaggat upp á vegg heima með mynd af Dolly Parton og undir stendur: What would Dolly do? Stundum þegar mig vantar svör þá spyr ég mig að þessu, hvað myndi Dolly gera? Henni tókst alltaf að finna jákvæða lausn á hlutunum, Dolly viskan er sannarlega gott veganesti,“ segir Selma að lokum.
Bandaríska söngkonan Dolly Parton er látin 80 ára gömul. Hún lést í dag á heimili sínu í Nashville í Tennessee í Bandaríkjunum.
Tónlistarkonan og mannvinurinn Dolly Parton lést eftir skammvinna baráttu við krabbamein. Frá þessu greindi fjölskylda hennar í tilkynningu í gær.