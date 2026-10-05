Reykjavíkurborg iðaði af lífi sem aldrei fyrr um helgina og djammþyrstir partýpinnar biðu þolinmóðir í röð sem náði þvert yfir Lækjargötuna til þess að komast inn á klúbbinn. Tilefnið var fimm ára afmæli skemmtistaðarins Auto og öllu var til tjaldað fyrir fögnuðinn.
Allar helstu poppstjörnur landsins tróðu upp, allt frá rísandi stjörnunni Alösku og ungstirnunum Maroni Birni og Elvari Orra yfir í reynsluboltana JóaPé og Króla.
View this post on Instagram A post shared by AUTO (@auto.nightclub)
A post shared by AUTO (@auto.nightclub)
Gestir voru í funheitum fíling og mikið stjörnufans var á klúbbnum. Framkvæmdastjórinn og áhrifavaldurinn Birgitta Líf, stjörnulögmaðurinn Villi Vill, raunveruleikastjarnan Patrekur Jaime og húðdrottningin Helga Sigrún voru meðal þeirra sem létu sig ekki vanta.
Rapparinn og rísandi stjarnan Elvar Orri mætti í bol sem á stóð „Ég hélt líka fram hjá Elvari“ en honum var stefnt fyrir að hafa notað hljóðbút í upphafi lagsins „Miklu betri einn“ þar sem heyra má í tveimur stelpum sem rífast hástöfum og þessi fleyga lína er sögð.
Hér má sjá vel valdar myndir frá afmælinu: