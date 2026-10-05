Ice Spice og Millie skelltu sér í pottinn Áróra L Davíðsdóttir skrifar 5. október 2026 22:20 Stelpunar nutu sín í pottinum í Hvammsvík. Instagram Tónlistarkonan Ice Spice og leikkonan Millie Bobby Brown nutu sín á Íslandi ef marka má Instagram-færslur stjarnanna. Saman slökuðu þær á í sjóböðunum í Hvammsvík. Brown var á ferð um landið með eiginmanni sínum Jake Bon Jovi, en hann er sonur tónlistarmannsins Bon Jovi. Þau heimsóttu meðal annars Skógarfoss á ferð sinni um landið og fóru í hvalaskoðun. Parið trúlofaði sig árið 2023 og gengu þau í hjónaband ári seinna. Saman eiga þau tvö börn.Instagram Báðar gera þær ferðinni skil á Instagram-reikningum sínum. Millie Bobby Brown er hvað þekktust fyrir leik sinn í Netflix-þáttunum Stranger Things sem nutu mikilla vinsælda. Hún var aðeins tólf ára gömul þegar hún skaust upp á stjörnuhimininn í hlutverki Eleven í þáttunum. „Finndu fólkið þitt og haltu því nærri þér!,“ skrifar Brown með Instagram-færslunni.Instagram Þetta er ekki í fyrsta sinn sem Stranger Things-stjarnan heimsækir Ísland en árið 2025 var hún stödd hérlendis við tökur á lokaþætti þáttanna geysivinsælu. Saman hafa þær Ice Spice og Brown stungið sér til sunds í sjóböðunum í Hvammsvík í góðra vinkvenna hópi. Ice Spice lengst til vinstri og Brown lengst til hægri. Instagram Greint var frá því á sunnudaginn að IceSpice, sem réttu nafni heitir Isis Naija Gaston, hefði snætt á veitingastaðnum OTO á Hverfisgötu í Reykjavík. Rapparinn kíkti við á N1.Instagram Ice Spice er einn þekktasti rapparinn í Bandaríkjunum um þessar mundir en hún er með tæpa tólf milljónir mánaðarlega hlustendur á streymisveitunni Spotify. Einhver hefur gleymt að segja Ice Spice að það sé stranglega bannað að taka myndir í búningsklefum.Instagram Smellir hennar á borð við Boys a liar Pt. 2 með tónlistarkonunni PinkPantheress og Princess Diana með rapparanum Nicki Minaj hafa notið mikilla vinsælda. Íslandsvinir Reykjavík Hvalfjarðarsveit Tónlist Bíó og sjónvarp Mest lesið Dorrit um skilnaðinn: „Líf mitt er algjörlega á hvolfi“ Lífið Stjörnulífið: „Lukka lífs míns að vera gift þessum“ Lífið Elegant herrar selja perlu í 101 Lífið Ice Spice og Millie skelltu sér í pottinn Lífið Funheit í fimm ára afmæli Lífið Ástæða fyrir því að þau fóru ekki hátt með sambandið Lífið Barnsfaðir Gypsy Rose fannst látinn Lífið Hágrét í rúminu þegar allur peningurinn var búinn Lífið Fæddist á Íslandi en þurfti áratugi til að fá það staðfest Lífið Engum brögðum beitt í útgáfuhófi Bragðs Lífið Fleiri fréttir Ice Spice og Millie skelltu sér í pottinn Hvað veistu um... íslenska hönnun? Funheit í fimm ára afmæli Engum brögðum beitt í útgáfuhófi Bragðs Tendra friðarsúluna í tuttugasta sinn Elegant herrar selja perlu í 101 Tískudrottningar fögnuðu kærkominni opnun Dorrit um skilnaðinn: „Líf mitt er algjörlega á hvolfi“ Barnsfaðir Gypsy Rose fannst látinn Stjörnulífið: „Lukka lífs míns að vera gift þessum“ Fæddist á Íslandi en þurfti áratugi til að fá það staðfest Fyndnustu dýralífsmyndir ársins Ekki átakalaust að breyta rótgrónu félagi Ástæða fyrir því að þau fóru ekki hátt með sambandið Hágrét í rúminu þegar allur peningurinn var búinn Krakkatía vikunnar: Eurovision, Harry Potter og Mr. Beast Líður betur eftir að hún þurfti að þjóta upp á spítala í miðri útsendingu Haustbingó Blökastsins í beinni Hemmi Gunn hjálpaði Hilmari og Birni Braga að svindla Segir Ríkissjónvarpið bregða fyrir sig fæti Unglingavinnan var tískupallurinn í París „Hún byrjaði alla daga á því að fara í kirkjugarðinn í Fossvogi“ Fréttatía vikunnar: Jesus, Haaland og Prettyboitjokkó Neitar að hafa haldið fram hjá Lönu del Rey Ice Spice fór á klósettið á OTO „Ef það er ekki erfitt þá er það ekki þess virði“ Auglýsing fyrir Bleiku slaufuna frumsýnd á Vísi og Sýn Minnkaði áfengisneysluna og kílóin fylgdu með Nálgunarbann á hendur Berry eftir ásakanir um að taka soninn hálstaki Útkall vegna heimilisofbeldis reyndist vera kynlífslæti Sjá meira