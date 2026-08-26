Erlent

Hundraða saknað eftir stærðarinnar skyndiflóð

Samúel Karl Ólason skrifar
Skemmdirnar eru taldar gífurlegar eftir skyndiflóð í nokkrum ám í Nepa.
Skemmdirnar eru taldar gífurlegar eftir skyndiflóð í nokkrum ám í Nepa. AP/Niranjan Shrestha

Hundraða er saknað eftir að stærðarinnar skyndiflóð og skriður sópuðu heilu þorpunum á brott og ollu miklum skemmdum í Nepal og Tíbet í morgun. Flóðin ollu einnig miklum skemmdum á innviðum og orkuverum en yfirvöld í Nepal hafa beðið Indverja og Kínverja um aðstoð vegna flóðanna.

Fjölmargir ferðamenn frá Indlandi, Bandaríkjunum, Bretlandi og Malasíu eru meðal þeirra sem er saknað.

Flóðin byrjuðu um klukkan níu í morgun, að staðartíma, og urðu í nokkrum ám í Nepal. Talið er líklegt að snjóflóð í jökli hafi valdið flóðunum. Sérfræðingur sem ræddi við AP fréttaveituna segir að snjóflóð og skriður hafi stíflað farveg Lhenda Khola-árinnar og flóðin hafi byrjað þegar stíflan brast.

Flóðin hafa verið rakin til snjóflóðs og skriðu úr jökli sem stíflaði árfarveg ofarlega í Himalæjafjöllum.AP/Niranjan Shrestha

Jöklar í Himalæjafjöllunum hafa bráðnað sífellt hraðar á undanförnum árum vegna hækkandi hitastigs og veðurfarsbreytinga.

Reuters hefur eftir heilbrigðisstarfsmanni í Rasuwa í Nepal að hvert sem hann lýti sjái hann gífurlega eyðileggingu. Heilu bæirnir séu horfnir. Fimm ættmenni hans eru týndir eftir flóðin.

Ráðamenn í Nepal óttast að fjölmargir hafi látið lífið í flóðunum. Þau náðu einnig til Tíbet þar sem embættismenn búast einnig við mannfalli.

Xi Jinping, forseti Kína, hefur sent björgunar- og hjálparsveitir af stað til Gyirong, við landamæri Nepal og Tíbet. Þar fóru miklar aurskriður yfir byggðir.

Myndbönd af flóðunum hafa verið í dreifingu á samfélagsmiðlum í morgun. Vert er að vara við því að þau geta vakið óhug.  Fyrstu tvö myndböndin eru frá landamærum Nepal og Tíbet.





Nepal Tíbet

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið