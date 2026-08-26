Hundraða saknað eftir stærðarinnar skyndiflóð

Hundraða er saknað eftir að stærðarinnar skyndiflóð og skriður sópuðu heilu þorpunum á brott og ollu miklum skemmdum í Nepal og Tíbet í morgun. Flóðin ollu einnig miklum skemmdum á innviðum og orkuverum en yfirvöld í Nepal hafa beðið Indverja og Kínverja um aðstoð vegna flóðanna.
Fjölmargir ferðamenn frá Indlandi, Bandaríkjunum, Bretlandi og Malasíu eru meðal þeirra sem er saknað.
Flóðin byrjuðu um klukkan níu í morgun, að staðartíma, og urðu í nokkrum ám í Nepal. Talið er líklegt að snjóflóð í jökli hafi valdið flóðunum. Sérfræðingur sem ræddi við AP fréttaveituna segir að snjóflóð og skriður hafi stíflað farveg Lhenda Khola-árinnar og flóðin hafi byrjað þegar stíflan brast.
Jöklar í Himalæjafjöllunum hafa bráðnað sífellt hraðar á undanförnum árum vegna hækkandi hitastigs og veðurfarsbreytinga.
Reuters hefur eftir heilbrigðisstarfsmanni í Rasuwa í Nepal að hvert sem hann lýti sjái hann gífurlega eyðileggingu. Heilu bæirnir séu horfnir. Fimm ættmenni hans eru týndir eftir flóðin.
Ráðamenn í Nepal óttast að fjölmargir hafi látið lífið í flóðunum. Þau náðu einnig til Tíbet þar sem embættismenn búast einnig við mannfalli.
Xi Jinping, forseti Kína, hefur sent björgunar- og hjálparsveitir af stað til Gyirong, við landamæri Nepal og Tíbet. Þar fóru miklar aurskriður yfir byggðir.
Myndbönd af flóðunum hafa verið í dreifingu á samfélagsmiðlum í morgun. Vert er að vara við því að þau geta vakið óhug.
Fyrstu tvö myndböndin eru frá landamærum Nepal og Tíbet.
This is seriously scary. CCTV footage from Gyirong Port in Tibet, China, directly opposite Nepal’s Rasuwa district. This flash flood hit here first and later caused massive havoc in Nepal. Can’t even imagine someone surviving this. Prayers for everyone affected. 🙏 https://t.co/o805P8KGSu pic.twitter.com/31QzZ64aBD— Nikhil saini (@iNikhilsaini) August 26, 2026
This is seriously scary. CCTV footage from Gyirong Port in Tibet, China, directly opposite Nepal’s Rasuwa district. This flash flood hit here first and later caused massive havoc in Nepal. Can’t even imagine someone surviving this. Prayers for everyone affected. 🙏 https://t.co/o805P8KGSu pic.twitter.com/31QzZ64aBD
Scary visuals from today show people desperately running for safety as the flash flood hits Gyirong Port, China, but they couldn’t find a safe place to escape.The flood later hit Nepal, with hundreds reported missing, including 126 Indian tourists. pic.twitter.com/4wzPFeYWYJ— Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 26, 2026
Scary visuals from today show people desperately running for safety as the flash flood hits Gyirong Port, China, but they couldn’t find a safe place to escape.The flood later hit Nepal, with hundreds reported missing, including 126 Indian tourists. pic.twitter.com/4wzPFeYWYJ
Nepal flash flood –नेपाल में आई बाढ़ में 384 टूरिस्ट लापता हो गए हैं। नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने लिस्ट जारी की है। यह डेटा नेपाल की 10 प्रमुख टूरिज्म एजेंसी से लिया गया है। इसमें 291 विदेशी और 93 नेपाली नागरिक शामिल हैं। 291 में 105 भारत के रहने वाले हैं, बाकी की राष्ट्रीयता की… https://t.co/ukNIReus1D pic.twitter.com/BMNR6B2aZA— Sachin Gupta (@Sachingupta) August 26, 2026
Nepal flash flood –नेपाल में आई बाढ़ में 384 टूरिस्ट लापता हो गए हैं। नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने लिस्ट जारी की है। यह डेटा नेपाल की 10 प्रमुख टूरिज्म एजेंसी से लिया गया है। इसमें 291 विदेशी और 93 नेपाली नागरिक शामिल हैं। 291 में 105 भारत के रहने वाले हैं, बाकी की राष्ट्रीयता की… https://t.co/ukNIReus1D pic.twitter.com/BMNR6B2aZA
BREAKING: Moment flash floods swept away several houses and a bridge near Trishuli Bazar in Nepal pic.twitter.com/rqotIPbn6B— Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 26, 2026
BREAKING: Moment flash floods swept away several houses and a bridge near Trishuli Bazar in Nepal pic.twitter.com/rqotIPbn6B