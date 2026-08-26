Stjórnvöld í Íran hafa í hyggju að koma á lögum sem banna íbúum landsins að eiga samskipti við erlenda fjölmiðla. Bannið mun meðal annars hafa áhrif á íranska blaða- og fræðimenn og þá verður mögulega ólöglegt að tjá sig á samfélagsmiðlum á borð við Instragram og X.
Lögmaðurinn Moein Khazaeli, sem ráðleggur írönskum aðgerðasinnum, segir íbúa ekki munu mega eiga í nokkrum samskiptum við erlenda miðla; ekki veita viðtöl og ekki mega senda þeim myndir, svo dæmi séu tekin. Hafi þeir ekki fengið leyfi áður hjá yfirvöldum muni þeir eiga yfir höfði sér að vera sendir í fangelsi.
Stjórnvöld hafa löngum viðhaft ritskoðun og blaðamenn verið dæmdir á vafasömum forsendum en Khazaeli segir um að ræða töluverða stigmögnun, sem muni færa Íran í átt að Norður-Kóreu.
Bahar Ghandehari, framkvæmdastjóri hjá Center for Human Rights in Iran, segir fyrirhugaða löggjöf munu gera Íran að „svartholi“. Lögin séu tilraun til að skera á tengsl almennings í Íran við umheiminn.
BBC greindi frá.