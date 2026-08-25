Sigraði hundahlaupið með hundinn í pössun

Reykjavíkurmaraþonið er ekki eina hlaupið sem fer fram þessa dagana. Í Mosfellsbæ fór fram árlegt hundahlaup í dag. Tómas Geir Howser og Glanni sigruðu í fimm kílómetra hundahlaupi en einnig fór fram tveggja kílómetra skemmtiskokk.
„Ég vissi ekki að þetta væri til fyrir svona viku,“ sagði Tómas Geir í kvöldfréttum Sýnar en rætt var við hann í beinni útsendingu.
„Þetta er víðavangshlaup,“ segir Tómas Geir og að það sé utan vegar og smá upphækkun á leiðinni.
„Svo er maður með hundinn utan um sig,“ segir hann og að þannig hjálpist þeir að.
Tómas Geir passar hundinn fyrir fjölskylduvin sem er Labrador-veiðihundur. Hann er fjögurra ára og hleypur að hans sögn eins og blettatígur, hann fari svo hratt.
„En fyrst og fremst er hann góður hundur,“ segir Tómas Geir að lokum.