Lífið

Sigraði hundahlaupið með hundinn í pössun

Lovísa Arnardóttir skrifar
Tómas og Glanni sigruðu hlaupið.
Tómas og Glanni sigruðu hlaupið. Vísir/Bjarni

Reykjavíkurmaraþonið er ekki eina hlaupið sem fer fram þessa dagana.  Í Mosfellsbæ fór fram árlegt hundahlaup í dag. Tómas Geir Howser og Glanni sigruðu í fimm kílómetra hundahlaupi en einnig fór fram tveggja kílómetra skemmtiskokk. 

„Ég vissi ekki að þetta væri til fyrir svona viku,“ sagði Tómas Geir í kvöldfréttum Sýnar en rætt var við hann í beinni útsendingu.

„Þetta er víðavangshlaup,“ segir Tómas Geir og að það sé utan vegar og smá upphækkun á leiðinni.

„Svo er maður með hundinn utan um sig,“ segir hann og að þannig hjálpist þeir að.

Mikill fjöldi tók þátt í hlaupinu. Vísir/Bjarni

Tómas Geir passar hundinn fyrir fjölskylduvin sem er Labrador-veiðihundur. Hann er fjögurra ára og hleypur að hans sögn eins og blettatígur, hann fari svo hratt.

„En fyrst og fremst er hann góður hundur,“ segir Tómas Geir að lokum.

Hundar Hlaup


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