Kafarar fundu lík manns, sem féll í Stuðlagil í gærkvöldi, í hyl í Jöklu skömmu eftir að þeir fóru ofan í ána. Lögreglustjórinn á Austurlandi segir gott að maðurinn hafi fundist áður en myrkur skall á.
Umfangsmikil björgunaraðgerð hófst eftir að maðurinn féll í Jöklu en tilkynning um slysið barst rúmlega eitt í gærdag. Um hundrað manns komu að leitinni, samkvæmt tilkynningu frá lögreglu. Maðurinn fannst látinn um klukkan 22.
Kristmundur Stefán Einarsson, lögreglustjóri á Austurlandi, segir í samtali við Vísi að tildrög andláts mannsins séu enn til rannsóknar en það sé rannsakað sem slys.
Unnið sé að því að taka skýrslur af sjónarvottum, meðal annars samferðamönnum hins látna en hann hafi verið á ferð með hópi fólks en þó ekki á vegum ferðaþjónustufyrirtækis. Þá verði lík mannsins krufið.
Rauði kross Íslands hafi verið ræstur út um leið og tilkynnt var um slysið og sinnt áfallahjálp á vettvangi „af myndarskap.“
Kristmundur Stefán segir að aðstæður á vettvangi hafi verið nokkuð góðar og ekki hamlað leitaraðgerðum. Hjálpað hafi til að Hálslón sé ekki komið á yfirfall og því hafi ekki verið mikið í ánni og hún tær.
„En aðstæður eru náttúrulega engu að síður þannig að þetta er straumþung á og í henni eru djúpir hylir og vatnið er mjög kalt. Það er í kringum tvær gráður vatnið, þannig að þetta er mikil kæling að fara þarna ofan í vatnið, náttúrulega fyrir viðkomandi og líka fyrir björgunarliða.“
Lík mannsins hafi fundist í hyl á talsverðu dýpi um klukkan 22, rétt áður en myrkur skall á.
„Hann finnst mjög fljótt í sjálfu sér, þegar kafararnir koma ofan í og í kjölfarið er hann tekinn hann upp úr. Þetta er að gerast allt þarna á tíunda tímanum í gærkvöldi, svona þegar að myrkrið er að skella á. Það var gott að ná þessu fyrir nóttina.“