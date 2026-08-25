Maðurinn sem féll í Stuðlagil látinn

Maðurinn sem féll út í Jöklu við Stuðlagil í gær fannst látinn í ánni á tíunda tímanum í gærkvöldi. Hann var erlendur ferðamaður á fertugsaldri.
Umfangsmikil björgunaraðgerð hófst eftir að maðurinn féll í Jöklu en tilkynning um slysið barst rúmlega eitt í gærdag. Um hundrað manns komu að leitinni, samkvæmt tilkynningu frá lögreglu.
Lögregluþjónar, björgunarsveitarmenn, sérsveit Ríkislögreglustjóra, Rauði krossinn, sjúkralið og slökkvilið kom að leitinni.
Þar segir að aðstandendur hafi verið upplýstir um slysið og að hugur viðbragðsaðila sé hjá þeim sem eigi sárt um að binda.
Lögreglan segir að ekki verði frekari upplýsingar gefnar að svo stöddu.
Hér að neðan má sjá myndband frá leitinni í gær.
Stuðlagil hefur verið vinsæll viðkomustaður ferðamanna á Austurlandi undanfarin ár. Erlend ferðakona á fertugsaldri lést þegar hún féll í ána í október árið 2024. Þremur og hálfu ári áður komu nærstaddir konu sem féll í klettum við gilið til bjargar.
Björgunaraðgerðir standa enn yfir í Stuðlagili við leit að manni sem féll í Jöklu fyrr í dag. Lögregla segir að dregið verði úr leitinni von bráðar þegar myrkur skellir á en henni fram haldið á morgun.
Leit stendur enn yfir að manni sem talið er að hafi fallið út í Jökulsá á Brú við Stuðlagil. Hátt í hundrað manns taka þátt í aðgerðinni frá öllum björgunarsveitum á Austurlandi en tilkynning barst um atvikið rúmlega eitt í dag.
Allt tiltækt lið björgunarsveita á Austurlandi hefur verið kallað út vegna tilkynningar um að maður hafi fallið út í Jöklu í Stuðlagili. Þyrla Landhelgisgæslunnar er á leið austur með straumvatnsbjörgunarmenn frá höfuðborgarsvæðinu.