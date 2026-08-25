Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur framkvæmt handtökur í tengslum við innbrotið í minkabúið í Mosfellsdal. Ekki hefur þó verið farið fram á gæsluvarðhald yfir neinum. Bóndinn segir mikið uppbyggingarstarf fram undan en mikilvægt sé að fá ný dýr til landsins.
Það var í lok júlí sem brotist var inn í minkabúið Dalsbú í Mosfellsdal og mörg þúsund minkum var sleppt lausum. Öryggisgirðingar komu í veg fyrir að langflest dýrin kæmust út af svæðinu en á milli fimm og sex hundruð dýr sluppu út. Lögregla hefur síðan rannsakað málið svo og tvö önnur innbrot í eldisbú, Reykjabú sem er hænsna- og kalkúnabú í Mosfellsbæ og svínabú Stjörnugríss á Kjalarnesi.
Hildur Rún Björnsdóttir, lögreglufulltrúi hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir að málin séu óupplýst en unnið sé að rannsókn þeirra. Framkvæmdar hafi verið handtökur og fólk sem grunað er um að tengjast verknaðinum í Mosfellsdal hafi verið yfirheyrt. Ekki hefur þó verið farið fram á gæsluvarðhald yfir neinum. Hún vill ekkert gefa upp á þessari stundu um hversu margir hafi verið handteknir í tengslum við málin en segir að unnið sé að því að yfirfara síma- og tölvugögn.
Talið er að tekist hafi að fanga flest dýrin sem sluppu út fyrir öryggisgirðingarnar en þeim var fargað. Þau sem voru innan girðinganna eru aftur komin í húsin. Ásgeir Pétursson eigandi Dalsbús segir ríflega ellefu þúsund minka nú í búinu. Fram undan sé mikið uppbyggingarstarf. Starfsemin sé í fimm húsum en dýrum var hleypt út úr fjórum þeirra. Við það blönduðust stofnar saman sem geri stöðuna snúna.
„Núna vitum við ekkert um hver er, hvaða dýr eru sem sagt skyld, þannig að við getum ekki parað þetta svona saman eins og þetta er. Við erum að gera okkur vonir um það að geta keypt dýr erlendis frá til þess að halda þessum fjölskyldum aðskildum, þannig að við erum bara, eins og ég orðaði það, við erum bara á byrjunarreit. Öll ræktunin fór í vaskinn.“
Hann segir að nú í haust verði byrjað að flokka dýrin.
„Ef við fáum þessi dýr flutt inn þá hefst nýtt framleiðsluár í desember. Þá erum við búin að flokka allavega að minnsta kosti þau dýr sem við getum og erum nokkuð örugg með að geta nýtt okkur áfram og para með nýjum högnum sem við fáum til landsins, því það er ekkert minkabú í landinu nema bara við og þá hefst nýtt framleiðsluár í mars á næsta ári. Þá er pörunartími.“
Þá segist hann staðráðinn í því að koma starfseminni aftur í gang.
„Ég hef alltaf sagt það að ég gefst ekki fyrir glæpamönnum.“
Ljóst sé miðað við umfang verknaðarins að margir hafi komið að honum.
„Náttúruverndarsamtök og hérna dýraverndunarsamtök og öll þessi samtök sem eru svona það er ábyggilega mjög gott markmið af þessu sem þetta fólk er að gera. En það má ekki gleyma því að bændurnir vita langbest um dýrin og hvernig þeir hafa dýrin og hvernig þeir rækta dýrin sín. Við erum mestu dýraverndunarsinnarnir. Við vitum það að ef við förum ekki vel með dýrin okkar þá fáum við ekki afurðir. Það bara liggur alveg ljóst fyrir.“