Íþróttafréttakonan Edda Sif Pálsdóttir og Vilhjálmur Siggeirsson, verkefnastjóri við Háskólann í Reykjavík, giftu sig í Landakirkju í Vestmannaeyjum um helgina. Parið hefur verið saman um árabil og eiga tvo drengi saman.
Edda Sif greindi frá tíðindunum á samfélagsmiðlum sínum og sagðist ekki hafa átt von á því fyrr á árinu að hún myndi gifta sig í sumar.
„Brúðkaup var ekki á bingóspjaldinu fyrir sumarfríið en hér erum við! Snargift eftir geggjaða daga með foreldrum okkar og systkinum í Vestmannaeyjum Meira síðar!“ skrifaði hún í færslu af brúðkaupinu og birti þar fallegar myndir af brúðhjónunum.
Presturinn og Vestmanneyingurinn Ólafur Jóhann Borgþórsson gaf hjónin saman og voru feður hjónanna með þeim við altarið, Páll Magnússon og Siggeir Siggeirsson. Páll birti einnig sæta mynd af þeim feðginum á leið upp á altarið með eldri syni brúðhjónanna, Magnúsi Berg.
„Það var indælt að leiða Eddu Sif upp að altarinu í Landakirkju um helgina - í fylgd með Magga litla. Mér þótti sérstaklega vænt um að þau Villi skyldu ákveða að gifta sig hér í Eyjum,“ skrifaði Páll um brúðkaupið.