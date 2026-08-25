Lífið

„Brúð­kaup var ekki á bingóspjaldinu fyrir sumar­fríið“

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Brúðhjónin voru einkar glæsileg í Landakirkju um helgina.
Brúðhjónin voru einkar glæsileg í Landakirkju um helgina.

Íþróttafréttakonan Edda Sif Pálsdóttir og Vilhjálmur Siggeirsson, verkefnastjóri við Háskólann í Reykjavík, giftu sig í Landakirkju í Vestmannaeyjum um helgina. Parið hefur verið saman um árabil og eiga tvo drengi saman.

Edda Sif greindi frá tíðindunum á samfélagsmiðlum sínum og sagðist ekki hafa átt von á því fyrr á árinu að hún myndi gifta sig í sumar.

„Brúðkaup var ekki á bingóspjaldinu fyrir sumarfríið en hér erum við! Snargift eftir geggjaða daga með foreldrum okkar og systkinum í Vestmannaeyjum Meira síðar!“ skrifaði hún í færslu af brúðkaupinu og birti þar fallegar myndir af brúðhjónunum.

Ólafur Jóhann Borgþórsson gaf hjónin saman.

Fjölskyldan í Landakirkju í Vestmannaeyjum.

Presturinn og Vestmanneyingurinn Ólafur Jóhann Borgþórsson gaf hjónin saman og voru feður hjónanna með þeim við altarið, Páll Magnússon og Siggeir Siggeirsson. Páll birti einnig sæta mynd af þeim feðginum á leið upp á altarið með eldri syni brúðhjónanna, Magnúsi Berg.

„Það var indælt að leiða Eddu Sif upp að altarinu í Landakirkju um helgina - í fylgd með Magga litla. Mér þótti sérstaklega vænt um að þau Villi skyldu ákveða að gifta sig hér í Eyjum,“ skrifaði Páll um brúðkaupið.

Edda og Vilhjálmur með sonum sínum, Vilhjálmi Bessa og Magnús Berg.

Edda um borð í brúðarbílnum.
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