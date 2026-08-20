Innlent

Bandbrjálaðist og hrækti á lög­reglu­mann

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Önnur verkefni úr dagbók lögreglu tengdust flest hver umferðareftirliti. Myndin er úr safni.
Önnur verkefni úr dagbók lögreglu tengdust flest hver umferðareftirliti. Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm

Beiðni barst í dag til Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu um aðstoð vegna veikinda. Þegar lögreglu bar að garði varð einstaklingurinn bandbrjálaður og hrækti meðal annars á lögregluþjón.

Grunur leikur á að einstaklingurinn hafi verið undir áhrifum fíkniefna en slíkt fannst á vettvangi. Einstaklingurinn hefur verið handtekinn og málið er í rannsókn.

Atvikið átti sér stað í umdæmi Lögreglustöðvar 3 sem sinnir Kópavogi og Breiðholti.

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Lögreglumál Kópavogur

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