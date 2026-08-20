Beiðni barst í dag til Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu um aðstoð vegna veikinda. Þegar lögreglu bar að garði varð einstaklingurinn bandbrjálaður og hrækti meðal annars á lögregluþjón.
Grunur leikur á að einstaklingurinn hafi verið undir áhrifum fíkniefna en slíkt fannst á vettvangi. Einstaklingurinn hefur verið handtekinn og málið er í rannsókn.
Atvikið átti sér stað í umdæmi Lögreglustöðvar 3 sem sinnir Kópavogi og Breiðholti.
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