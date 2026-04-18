Ein þekktasta og best heppnaða eftirherma gamanleikarans Péturs Jóhanns er Jón „komiði sæl“ Ársæll Þórðarson. Í tilefni af nýrri bók þess síðarnefnda brugðu þeir á leik.
Sjónvarpsstjarnan og sálfræðingurinn Jón Ársæll hefur ritað endurminningar sínar, í nýrri bók sem heitir „Ég átti að heita Bjólfur – æskuminningar“ rifjar hann um æskuminningar sínar. Það er Salka sem gefur út en í tilefni af því að bókin kemur út í dag á Sagnalandi er samtal þeirra Jóns Ársæls og Péturs Jóhanns birt auk þess sem heyra má tvær eftirhermur.
